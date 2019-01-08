Рынок акций РФ начнет 2019 год снижением, рубль упадет ниже $70
Российский рынок акций рискует начать первую торговую сессию 2019 года снижением индексов на фоне неблагоприятных сигналов с мировых бирж. Рубль может торговаться ниже отметки в 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро на фоне падения цен на нефть. Вместе с тем, объемы торгов наверняка будут небольшими. На последней сессии прошлого года, 29 декабря, российский рынок акций умеренно подрастал при невысоких объемах торгов перед праздниками. Индекс Мосбиржи прибавлял чуть более 0,4%, а индекс РТС - около 0,3%, Курс доллара рос почти на 30 копеек, курс евро — на 35 копеек, торгуясь чуть выше отметки в 80 рублей. Основные американские фондовые индексы накануне увеличились в пределах 0,5% после того, как до этого они снижались более чем на 1% на фоне распродаж на биржах Азии и Европы. Поводом для пессимизма стали слабые данные по экономике Китая, показавшие снижение деловой активности в стране. Вместе с тем, президент США Дональд Трамп ожидает, что американские биржа будут вновь расти после завершения переговоров о торговле с Китаем. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Рынок акций РФ может еще подрасти перед выходными на фоне дорожащей нефти
Российский рынок акций будет по-прежнему поддержан ростом цен на нефть, но давление на него окажет существенное падение мировых фондовых индексов. При этом объемы торгов наверняка будут небольшими перед очередными долгими праздниками. Накануне российский рынок акций существенно вырос по итогам дня на фоне восстановления цен на нефть. Индекс Мосбиржи укрепился на 0,26% - до 2375,6 пункта, а индекс РТС - на 1,69%, до 1086,8 пункта.Вечером в четверг курс доллара падал более чем на 1 рубль, а курс евро - почти на 2 рубля. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Российский рынок акций возобновит торги ростом на внешнем позитиве
Российский рынок акций может возобновить торги после продолжительных новогодних праздников укреплением основных индексов на фоне оптимизма на американских биржах и роста цен на нефть.
По итогам предыдущих торгов, 4 января, российский рынок закрылся активным ростом по индексам Мосбиржи и РТС, поднявшись по ним выше психологических отметок 2400 и 1100 пунктов. Рубль также показал существенное укрепление по отношению к доллару и евро. Основные американские фондовые индексы накануне выросли на 0,4-1,3% на фоне оптимизма участников рынка относительно перспектив торговых переговоров с Китаем. Двусторонние переговоры между странами начались накануне в Пекине. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Рынок акйи РФ может подрасти на фоне всеобщего оптимизма на мировых биржах
Торги на российском фондовом рынке в среду могут начаться укреплением индексов на фоне роста цен на нефть и позитивной динамики мировых бирж. Накануне российский рынок не показал единой динамики: снизился по индексу Мосбиржи и подрос по индексу РТС на фоне значительного укрепления рубля. Курс доллара во вторник потерял более 70 копеек, курс евро – более 60 копеек. Американские биржи накануне прибавили около 1% по основным индексам на фоне надежд на позитивные итоги торговых переговоров между США и Китаем. Фондовые индексы Азии в среду по этой же причине идут наверх в пределах 2%. Дополнительным позитивом стало заявление американского президента Дональда Трампа о том, что он в целом пока доволен ходом переговоров и надеется нас скорое достижением долгосрочных договоренностей между сторонами. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Криптовалюты растут на фоне возможного одобрения биткоин-ETF в Японии
Основные криптовалюты умеренно растут в цене на спекуляциях о том, что Япония может одобрить биткоин-ETF. Как обсуждается на рынке, финансовый регулятор страны в настоящий момент изучает вопрос спроса на такие фонды на внутреннем рынке Японии. На фоне этих сообщений курс биткоина на 11.00 за сутки вырос на 0,7% - до 3996 долларов при капитализации $70,9 млрд. Кроме того, его поддерживает и новость о том, что с февраля 2019 года платформа CoinFLEX собирается запустить фьючерсы на биткоин с физической поставкой на азиатском рынке. Ethereum к этому времени подорожал на 0,52% - до 151,2 доллара, его капитализация составила $15,9 млрд после сообщения о том, что сеть Ethereum Classic была осуществлена атака 51%. XRP за сутки вырос в цене на 0,83% - до 0,363 доллара при капитализации $14,9 млрд. Лондонский банк Exim Bank собирается использовать XRP для трансграничных платежей. Сама же компания Ripple сообщила о том, что общее число участников ее корпоративной платежной сети RippleNet составило более 200. Курс Litecoin к этому времени увеличился на 0,51% - до 39,4 доллара, его капитализация достигла $2,4 млрд. Общая капитализация крипторынка составила $137,2 млрд. По прогнозам финансовых скаутов, курс биткоина в ближайшей перспективе может подняться выше 4000 долларов, Ethereum – укрепиться до 155 долларов, XRP – вырасти до 0,4 доллара, а Litecoin – подорожать до 40 долларов. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Рынок акций РФ может открыться разнонапраленно при противоречивых внешних сигналах
Российский фондовый рынок в четверг может начать торги разнонаправленно при противоречивых сигналах с мировых рынков: падающей в цене нефти и выросших американских и европейских индексах. Накануне российский рынок акций вырос более чем на 1% по основным индексам на фоне повышения мировых рынков и роста цен на нефть. По итогам дня индекс Мосбиржи укрепился на 1,02% - до 2414,13 пункта, а индекс РТС - на 1,12% до 1035,51 пунктов. Оба биржевых индикатора обновили максимумы текущего года. Американские биржи в среду показали рост на 0,4-0,9% по основным индексам на фоне надежд на позитивные итоги торговых переговоров между США и Китаем. Также накануне были опубликованы протоколы декабрьского заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. В них говорится о том, что ФРС считает дальнейшее ужесточение монетарной политики менее целесообразным из-за волатильности рынков и геополитической неопределенности. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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