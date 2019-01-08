Додано: Сер 09 січ, 2019 10:29

Основные криптовалюты умеренно растут в цене на спекуляциях о том, что Япония может одобрить биткоин-ETF. Как обсуждается на рынке, финансовый регулятор страны в настоящий момент изучает вопрос спроса на такие фонды на внутреннем рынке Японии.На фоне этих сообщений курс биткоина на 11.00 за сутки вырос на 0,7% - до 3996 долларов при капитализации $70,9 млрд. Кроме того, его поддерживает и новость о том, что с февраля 2019 года платформа CoinFLEX собирается запустить фьючерсы на биткоин с физической поставкой на азиатском рынке.Ethereum к этому времени подорожал на 0,52% - до 151,2 доллара, его капитализация составила $15,9 млрд после сообщения о том, что сеть Ethereum Classic была осуществлена атака 51%.XRP за сутки вырос в цене на 0,83% - до 0,363 доллара при капитализации $14,9 млрд. Лондонский банк Exim Bank собирается использовать XRP для трансграничных платежей. Сама же компания Ripple сообщила о том, что общее число участников ее корпоративной платежной сети RippleNet составило более 200.Курс Litecoin к этому времени увеличился на 0,51% - до 39,4 доллара, его капитализация достигла $2,4 млрд.Общая капитализация крипторынка составила $137,2 млрд.По прогнозам финансовых скаутов, курс биткоина в ближайшей перспективе может подняться выше 4000 долларов, Ethereum – укрепиться до 155 долларов, XRP – вырасти до 0,4 доллара, а Litecoin – подорожать до 40 долларов.Иван Марчена, аналитик