Рынок акций РФ начнет 2019 год снижением, рубль упадет ниже $70
Российский рынок акций рискует начать первую торговую сессию 2019 года снижением индексов на фоне неблагоприятных сигналов с мировых бирж. Рубль может торговаться ниже отметки в 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро на фоне падения цен на нефть. Вместе с тем, объемы торгов наверняка будут небольшими. На последней сессии прошлого года, 29 декабря, российский рынок акций умеренно подрастал при невысоких объемах торгов перед праздниками. Индекс Мосбиржи прибавлял чуть более 0,4%, а индекс РТС - около 0,3%, Курс доллара рос почти на 30 копеек, курс евро — на 35 копеек, торгуясь чуть выше отметки в 80 рублей. Основные американские фондовые индексы накануне увеличились в пределах 0,5% после того, как до этого они снижались более чем на 1% на фоне распродаж на биржах Азии и Европы. Поводом для пессимизма стали слабые данные по экономике Китая, показавшие снижение деловой активности в стране. Вместе с тем, президент США Дональд Трамп ожидает, что американские биржа будут вновь расти после завершения переговоров о торговле с Китаем. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Рынок акций РФ может еще подрасти перед выходными на фоне дорожащей нефти
Российский рынок акций будет по-прежнему поддержан ростом цен на нефть, но давление на него окажет существенное падение мировых фондовых индексов. При этом объемы торгов наверняка будут небольшими перед очередными долгими праздниками. Накануне российский рынок акций существенно вырос по итогам дня на фоне восстановления цен на нефть. Индекс Мосбиржи укрепился на 0,26% - до 2375,6 пункта, а индекс РТС - на 1,69%, до 1086,8 пункта.Вечером в четверг курс доллара падал более чем на 1 рубль, а курс евро - почти на 2 рубля. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Российский рынок акций возобновит торги ростом на внешнем позитиве
Российский рынок акций может возобновить торги после продолжительных новогодних праздников укреплением основных индексов на фоне оптимизма на американских биржах и роста цен на нефть.
По итогам предыдущих торгов, 4 января, российский рынок закрылся активным ростом по индексам Мосбиржи и РТС, поднявшись по ним выше психологических отметок 2400 и 1100 пунктов. Рубль также показал существенное укрепление по отношению к доллару и евро. Основные американские фондовые индексы накануне выросли на 0,4-1,3% на фоне оптимизма участников рынка относительно перспектив торговых переговоров с Китаем. Двусторонние переговоры между странами начались накануне в Пекине. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Рынок акйи РФ может подрасти на фоне всеобщего оптимизма на мировых биржах
Торги на российском фондовом рынке в среду могут начаться укреплением индексов на фоне роста цен на нефть и позитивной динамики мировых бирж. Накануне российский рынок не показал единой динамики: снизился по индексу Мосбиржи и подрос по индексу РТС на фоне значительного укрепления рубля. Курс доллара во вторник потерял более 70 копеек, курс евро – более 60 копеек. Американские биржи накануне прибавили около 1% по основным индексам на фоне надежд на позитивные итоги торговых переговоров между США и Китаем. Фондовые индексы Азии в среду по этой же причине идут наверх в пределах 2%. Дополнительным позитивом стало заявление американского президента Дональда Трампа о том, что он в целом пока доволен ходом переговоров и надеется нас скорое достижением долгосрочных договоренностей между сторонами. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Криптовалюты растут на фоне возможного одобрения биткоин-ETF в Японии
Основные криптовалюты умеренно растут в цене на спекуляциях о том, что Япония может одобрить биткоин-ETF. Как обсуждается на рынке, финансовый регулятор страны в настоящий момент изучает вопрос спроса на такие фонды на внутреннем рынке Японии. На фоне этих сообщений курс биткоина на 11.00 за сутки вырос на 0,7% - до 3996 долларов при капитализации $70,9 млрд. Кроме того, его поддерживает и новость о том, что с февраля 2019 года платформа CoinFLEX собирается запустить фьючерсы на биткоин с физической поставкой на азиатском рынке. Ethereum к этому времени подорожал на 0,52% - до 151,2 доллара, его капитализация составила $15,9 млрд после сообщения о том, что сеть Ethereum Classic была осуществлена атака 51%. XRP за сутки вырос в цене на 0,83% - до 0,363 доллара при капитализации $14,9 млрд. Лондонский банк Exim Bank собирается использовать XRP для трансграничных платежей. Сама же компания Ripple сообщила о том, что общее число участников ее корпоративной платежной сети RippleNet составило более 200. Курс Litecoin к этому времени увеличился на 0,51% - до 39,4 доллара, его капитализация достигла $2,4 млрд. Общая капитализация крипторынка составила $137,2 млрд. По прогнозам финансовых скаутов, курс биткоина в ближайшей перспективе может подняться выше 4000 долларов, Ethereum – укрепиться до 155 долларов, XRP – вырасти до 0,4 доллара, а Litecoin – подорожать до 40 долларов. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Рынок акций РФ может открыться разнонапраленно при противоречивых внешних сигналах
Российский фондовый рынок в четверг может начать торги разнонаправленно при противоречивых сигналах с мировых рынков: падающей в цене нефти и выросших американских и европейских индексах. Накануне российский рынок акций вырос более чем на 1% по основным индексам на фоне повышения мировых рынков и роста цен на нефть. По итогам дня индекс Мосбиржи укрепился на 1,02% - до 2414,13 пункта, а индекс РТС - на 1,12% до 1035,51 пунктов. Оба биржевых индикатора обновили максимумы текущего года. Американские биржи в среду показали рост на 0,4-0,9% по основным индексам на фоне надежд на позитивные итоги торговых переговоров между США и Китаем. Также накануне были опубликованы протоколы декабрьского заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. В них говорится о том, что ФРС считает дальнейшее ужесточение монетарной политики менее целесообразным из-за волатильности рынков и геополитической неопределенности. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Рынок акций РФ пойдет наверх вслед за мировыми рынками
Российский рынок акций в пятницу, вероятно, откроется умеренным ростом вслед за биржами США, Азии и Европы. Накануне российский рынок вырос по основным индексам на фоне неплохой динамики нефти. По итогам дня индекс Мосбиржи повысился на 0,83% - до 2434,15 пункта, а индекс РТС - на 0,6%, до 1142,32 пунктов.
Биржи США в четверг показали рост на 0,4-0,5% по фондовым индексам, от более существенного роста рынок удерживало отсутствие весомых позитивных новостей по итогам торговых переговоров с Китаем.Президент США Дональд Трамп лишь отметил, что переговоры прошли хорошо. При этом число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю уменьшилось на 17 тысяч - до 216 тысяч, тогда как на рынке ожидали снижения показателя только до 225 тысяч. Кроме того, Трамп отменил свою поездку на экономический форум в Давосе из-за бюджетного кризиса в стране. Основные фондовые площадки Европы закрыли сессию четверга подъемом на 0,2-0,5%. Исключение составил французский индекс CAC 40, который снизился фоне слабой статистики. Так, объем промышленного производства во Франции в ноябре сократился на 1,3%, тогда как на рынке ожидали нулевой динамики. Азиатские индексы в пятницу также находятся в положительной области. При этом мировые цены на нефть начали снижаться в рамках коррекции после бурного роста на 5%. Давление на нефтяные котировки оказывают неожиданно плохие данные минэнерго США о запасах нефти в стране. За неделю они уменьшились на 1,7 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение показателя на 2,4 млн баррелей.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Рынки Европы ждут голосания по Brexit в британском парламенте
Европейские фондовые рынки, которые были несколько разочарованы неконкретными результатами переговоров по торговым вопросам между США и Китаем, теперь сосредоточат внимание на голосовании по Brexit 14-15 января. Участники рынка с нетерпением ждали итогов торговых переговоров, так как надеялись на достижение конкретных договоренностей. Вместе с тем, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп назвал результаты хорошими, они оказались все же весьма неконкретными. Очевидно, для того, чтобы стороны могли выйти из торгового конфликта, им придется провести еще не один раунд подобных встреч. Подвижки в разрешении торгового конфликта между США и Китаем очень важны для Европы, так как до сих пор сохраняется риск введения американской стороной повышенных импортных пошлин в том числе и на европейские автомобили. Кроме того, европейские инвесторы несколько обеспокоены и ситуацией в самих США, где американский президент отменил свой визит на экономический форум в Давос из-за бюджетного кризиса в стране. Ряд министерств и ведомств США с 22 декабря вынуждены работать в усеченном режиме из-за разногласий между Трампом и демократической партией страны по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Вероятно, в ближайшей перспективе европейские инвесторы будут в основном сосредоточены на голосовании в палате общин британского парламента по проекту правительства об условиях Brexit – оно состоится 14 или 15 января. Изначально планировалось, что голосование пройдет еще в декабре, но премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла голосование на более поздний срок. Участники рынка опасаются, что проект не будет поддержан парламентариями. Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Латиноамериканские инвесторы были несколько разочарованы достаточно невнятными итогами переговоров по торговым вопросам между США и Китаем. Хотя инвесторы во всем мире с нетерпением ждали этой встречи китайских и американских властей, тем не менее, они были несколько разочарованы ее результатами. Несмотря на то, что переговоры длились даже дольше изначально отведенного времени, их итоги оказались достаточно неконкретными. Президент США Дональд Трамп сказал о том, что они были хорошими, но каких-то более подробных деталей не было озвучено. При этом поддержку латиноамериканским индексам может оказать дорожающая нефть. Рынок нефти по-прежнему остается достаточно волатильным, и периоды резкого роста на 5-7% сменяются периодами коррекции. Вместе с тем, этот рынок получил сильную поддержку от заявления властей Саудовской Аравии о том, что они сократят объемы добычи нефти даже сильнее, чем об этом договорились члены ОПЕК+ в декабре. Кроме того, инвесторы следят за выступлениями главы ФРС Джерома Пауэлла - по его словам, регулятор может быть «более терпеливым» в отношении повышения базовой ставки. Еще в конце прошлого года ФРС изменила прогноз по повышению базовой ставки в 2019 году — вместо планируемых трех регулятор намерен провести два повышения. В некоторых странах латиноамериканского региона сильны и внутренние факторы, Так, например, в Венесуэле уровень накопленной годовой инфляции составил почти 1,7 млн процентов. Таким образом, Венесуэла входит в число стран с самой высокой инфляцией в мире. А в Мексике развивается бензиновый кризис, и власти одного из мексиканских городов призывают жителей пересесть на велосипеды или ходить пешком. Колумбия же, мировой лидер на рынке арабики, сократила производство кофе в 2018 году на 4,5%, экспорт также снизился - на 1,4%. Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial