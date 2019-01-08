Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:16

Латиноамериканские инвесторы были несколько разочарованы достаточно невнятными итогами переговоров по торговым вопросам между США и Китаем. Хотя инвесторы во всем мире с нетерпением ждали этой встречи китайских и американских властей, тем не менее, они были несколько разочарованы ее результатами. Несмотря на то, что переговоры длились даже дольше изначально отведенного времени, их итоги оказались достаточно неконкретными. Президент США Дональд Трамп сказал о том, что они были хорошими, но каких-то более подробных деталей не было озвучено.

При этом поддержку латиноамериканским индексам может оказать дорожающая нефть. Рынок нефти по-прежнему остается достаточно волатильным, и периоды резкого роста на 5-7% сменяются периодами коррекции. Вместе с тем, этот рынок получил сильную поддержку от заявления властей Саудовской Аравии о том, что они сократят объемы добычи нефти даже сильнее, чем об этом договорились члены ОПЕК+ в декабре.

Кроме того, инвесторы следят за выступлениями главы ФРС Джерома Пауэлла - по его словам, регулятор может быть «более терпеливым» в отношении повышения базовой ставки. Еще в конце прошлого года ФРС изменила прогноз по повышению базовой ставки в 2019 году — вместо планируемых трех регулятор намерен провести два повышения.

В некоторых странах латиноамериканского региона сильны и внутренние факторы, Так, например, в Венесуэле уровень накопленной годовой инфляции составил почти 1,7 млн процентов. Таким образом, Венесуэла входит в число стран с самой высокой инфляцией в мире.

А в Мексике развивается бензиновый кризис, и власти одного из мексиканских городов призывают жителей пересесть на велосипеды или ходить пешком. Колумбия же, мировой лидер на рынке арабики, сократила производство кофе в 2018 году на 4,5%, экспорт также снизился - на 1,4%.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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