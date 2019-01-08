RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Аналитика для торговли на
рынке FOREX c FOREX CLUB

Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 157158159160
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:24

Криптовалюты продолжают падать на опасениях новых атак

Основные криптовалюты продолжают резко терять в цене после сообщений о хакерской атаке на сеть Ethereum. Участники рынка опасаются того, что другие цифровые валюты также могут подвергнуться кибернападениям. При этом переломить нисходящий тренд не может даже ряд позитивных для крипторынка новостей.
Так, криптофонд Bitwise повторно подал заявку на запуск биткоин-ETF на фондовой бирже NYSE. Кроме того, в криптовалютный кошелек биржи Binance была добавлена поддержка таких цифровых монет, как биткоин, Litecoin и Bitcoin Cash.
Несмотря на эти скорее благоприятные новости, курс биткоина на 11.00 за сутки снизился на 3,8% - до 3593 долларов при капитализации $64,3 млрд. При этом число транзакций за неделю в сети биткоина достигло годового максимума - 281 тысячу.
Ethereum к этому времени подешевел на 3,4% - до 127,7 доллара, его капитализация составила $13,5 млрд. XRP за сутки упал в цене на 3,82% - до 0,33 доллара при капитализации $13,7 млрд. Курс Litecoin к этому времени снизился на 4,93% - до 32,8 доллара, его капитализация достигла $2 млрд.
Общая капитализация крипторынка составила $123,1 млрд.
Как отмечают финансовые скауты, в рамках нисходящего тренда на крипторынке курс биткоина в ближайшей перспективе может опуститься до 3400 долларов, Ethereum – снизиться до 125 долларов, XRP – до 0,3 доллара, а Litecoin – до 30 долларов.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1578
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 157158159160
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Авторская аналитика от МОФТ 1 ... 405, 406, 407
Антон Харитонов » П'ят 21 вер, 2012 10:26
4068 443266
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 13:03
Антон Харитонов
Кто пробовал играть на FOREX? 1 ... 55, 56, 57
Anonymous » Вів 01 бер, 2005 17:08
567 236504
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 12:31
Kripo
Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее) 1 ... 42, 43, 44
Anonymous » П'ят 08 жов, 2010 23:14
430 115805
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 08:28
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66372)
11.01.2019 13:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron