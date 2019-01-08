|
|
|
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:24
Основные криптовалюты продолжают резко терять в цене после сообщений о хакерской атаке на сеть Ethereum. Участники рынка опасаются того, что другие цифровые валюты также могут подвергнуться кибернападениям. При этом переломить нисходящий тренд не может даже ряд позитивных для крипторынка новостей.
Так, криптофонд Bitwise повторно подал заявку на запуск биткоин-ETF на фондовой бирже NYSE. Кроме того, в криптовалютный кошелек биржи Binance была добавлена поддержка таких цифровых монет, как биткоин, Litecoin и Bitcoin Cash.
Несмотря на эти скорее благоприятные новости, курс биткоина на 11.00 за сутки снизился на 3,8% - до 3593 долларов при капитализации $64,3 млрд. При этом число транзакций за неделю в сети биткоина достигло годового максимума - 281 тысячу.
Ethereum к этому времени подешевел на 3,4% - до 127,7 доллара, его капитализация составила $13,5 млрд. XRP за сутки упал в цене на 3,82% - до 0,33 доллара при капитализации $13,7 млрд. Курс Litecoin к этому времени снизился на 4,93% - до 32,8 доллара, его капитализация достигла $2 млрд.
Общая капитализация крипторынка составила $123,1 млрд.
Как отмечают финансовые скауты, в рамках нисходящего тренда на крипторынке курс биткоина в ближайшей перспективе может опуститься до 3400 долларов, Ethereum – снизиться до 125 долларов, XRP – до 0,3 доллара, а Litecoin – до 30 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1580
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:28
Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в пятницу 11 января к 14.47 мск повышалась на 0,4% до 61,91 доллара за баррель.
Рынок "черного золота" сохраняет позитивный настрой и пытается выйти на круглый уровень 62 доллара за баррель сорта Brent впервые с 13 декабря прошлого года. Поддержка приходит от общего спроса инвесторов на мировых рынках на рисковые активы. После торговых переговоров США и КНР, прошедших в начале года, повысились шансы на прогресс в этом вопросе и недопущение торговых войн между двумя крупнейшими в мире экономиками.
Рубль на том фоне остается стабильным к доллару и сползает против евро на фоне роста европейской валюты на forex выше 1,15 доллара. Объявление Минфином РФ объема покупки валюты в январе-феврале никак не сказалось на курсовой динамике рубля. Ведомство купит по бюджетному правилу с 15 января по 6 февраля валюты на 265,8 миллиарда рублей.
В итоге, к 14.45 мск пятницы "американец" повышался с начала торгов на 0,04% до 66,94 рубля, евро - на 0,3% до 77,16 рубля. Рублевая цена барреля сорта Brent при этом поднялась в район отметки 4,15 тысячи. До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 66,3-67,50 рубля, евро – в коридоре 76,5-77,9 рубля.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1580
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:30
Американский фондовый рынок в пятницу может начать торговую сессию умеренным ростом индексов при преимущественно позитивном настрое на мировых рынках и благодаря возобновившей рост цене на нефть.
Основные американские фондовые индексы накануне выросли на 0,4-0,5%, несколько замедлившись на фоне невнятных итогов переговоров по торговым вопросам между США и Китаем. При этом статистика по американскому рынку труда оказалась достаточно неплохой – число первичных заявок на пособие по безработице за неделю уменьшилось до 216 тысяч, тогда как на рынке ожидали снижения показателя только до 225 тысяч.
Негативом для рынка стало решение президента США Дональда Трампа не ездить на экономический форум в Давос из-за бюджетного кризиса.
Биржи Азии увеличились в пятницу на 0,4-0,7% вслед за рынками США. Азиатские инвесторы также обратили внимание на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, в котором он говорил об осторожном подходе к дальнейшему повышению ставки.
Европейские фондовые индексы растут в пределах 0,3%. Цены на нефть в пятницу пошли наверх, и цена барреля марки Brent впервые с середины декабря поднялась выше $62 за баррель. Фьючерсы на американские индексы при этом снижаются на 0,2-0,3%.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1580
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|4069
|443314
|
|
|567
|236514
|
П'ят 11 січ, 2019 12:31
Kripo
|
|430
|115807
|
|