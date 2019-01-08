Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:24

Основные криптовалюты продолжают резко терять в цене после сообщений о хакерской атаке на сеть Ethereum. Участники рынка опасаются того, что другие цифровые валюты также могут подвергнуться кибернападениям. При этом переломить нисходящий тренд не может даже ряд позитивных для крипторынка новостей.

Так, криптофонд Bitwise повторно подал заявку на запуск биткоин-ETF на фондовой бирже NYSE. Кроме того, в криптовалютный кошелек биржи Binance была добавлена поддержка таких цифровых монет, как биткоин, Litecoin и Bitcoin Cash.

Несмотря на эти скорее благоприятные новости, курс биткоина на 11.00 за сутки снизился на 3,8% - до 3593 долларов при капитализации $64,3 млрд. При этом число транзакций за неделю в сети биткоина достигло годового максимума - 281 тысячу.

Ethereum к этому времени подешевел на 3,4% - до 127,7 доллара, его капитализация составила $13,5 млрд. XRP за сутки упал в цене на 3,82% - до 0,33 доллара при капитализации $13,7 млрд. Курс Litecoin к этому времени снизился на 4,93% - до 32,8 доллара, его капитализация достигла $2 млрд.

Общая капитализация крипторынка составила $123,1 млрд.

Как отмечают финансовые скауты, в рамках нисходящего тренда на крипторынке курс биткоина в ближайшей перспективе может опуститься до 3400 долларов, Ethereum – снизиться до 125 долларов, XRP – до 0,3 доллара, а Litecoin – до 30 долларов.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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