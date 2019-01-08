Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:48

На мировых финансовых рынках в пятницу 11 января отмечались негативные тенденции в динамике биржевых индексов. Участники американских рынков разочаровались данными министерства труда США о том, что годовая инфляция в стране в декабре 2018-го замедлилась до 1,9% (с 2,2% в ноябре). При этом потребительские цены в США в месячном выражении снизились на 0,1% (против неизменности в ноябре). Усиление темпов снижения нефтяных котировок добавило негатива в динамику рынков.

Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов снижались на 0,3-0,4% с начала дня. Западноевропейские биржевые индексы в пятницу вечером теряли 0,3-0,7%. Региональные рынки отыгрывали данные о снижении объема промышленного производства в Великобритании в ноябре 2018 года на 0,4% по сравнению с октябрем и на 1,5% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали рост показателя на 0,3% к октябрю и снижения на 0,7% в годовом исчислении.

Российский рынок акций в пятницу опять вырос на фоне сохраняющегося аппетита к риску. В лидерах роста оказались акции «Русала» (+4%), ГДР En+ (+8,4%) и бумаги «ГАЗа» (+3,6% - обыкновенные и +4,7% префы), подорожавшие на фоне слов министра финансов США Стивена Мнучина. Он после встречи с конгрессменами в четверг подтвердил намерение своего ведомства снять санкции с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго".

Также выросли в цене акции "Мосбиржи" (+3,9%), «Ленты» (+3,8%), «Мечела» (+2,3% - обыкновенные и +2,1% префы). В лидерах снижения – префы "Башнефти" (-2,2%), МТС (-1,3%), акции "Аэрофлота" (-0,5%), упавшие на фоне подорожавшей в рублях нефти.

В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию вырос с начала торгов на 0,42% - до 2444,45 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,56% до 1148,75 пункта. Оба индикатора обновили максимумы 2019 года. Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2400-2500 пунктов, а РТС – в коридоре 1130-1160 пунктов.

Рубль вечером стабилизировался к доллару и к евро на фоне неуверенной динамики рынка нефти. Ожидание начала на следующей неделе валютных покупок ЦБ для исполнения бюджетного правила сдерживало активность игроков.

Курс доллара к 20.06 мск повышался на 0,06% до 66,95 рубля, евро снижался на 0,05% до 76,87 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 66,3-67,5 рубля, евро – в коридоре 76,2-77,6 рубля.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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