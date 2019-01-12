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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:24
Основные криптовалюты продолжают резко терять в цене после сообщений о хакерской атаке на сеть Ethereum. Участники рынка опасаются того, что другие цифровые валюты также могут подвергнуться кибернападениям. При этом переломить нисходящий тренд не может даже ряд позитивных для крипторынка новостей.
Так, криптофонд Bitwise повторно подал заявку на запуск биткоин-ETF на фондовой бирже NYSE. Кроме того, в криптовалютный кошелек биржи Binance была добавлена поддержка таких цифровых монет, как биткоин, Litecoin и Bitcoin Cash.
Несмотря на эти скорее благоприятные новости, курс биткоина на 11.00 за сутки снизился на 3,8% - до 3593 долларов при капитализации $64,3 млрд. При этом число транзакций за неделю в сети биткоина достигло годового максимума - 281 тысячу.
Ethereum к этому времени подешевел на 3,4% - до 127,7 доллара, его капитализация составила $13,5 млрд. XRP за сутки упал в цене на 3,82% - до 0,33 доллара при капитализации $13,7 млрд. Курс Litecoin к этому времени снизился на 4,93% - до 32,8 доллара, его капитализация достигла $2 млрд.
Общая капитализация крипторынка составила $123,1 млрд.
Как отмечают финансовые скауты, в рамках нисходящего тренда на крипторынке курс биткоина в ближайшей перспективе может опуститься до 3400 долларов, Ethereum – снизиться до 125 долларов, XRP – до 0,3 доллара, а Litecoin – до 30 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:28
Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в пятницу 11 января к 14.47 мск повышалась на 0,4% до 61,91 доллара за баррель.
Рынок "черного золота" сохраняет позитивный настрой и пытается выйти на круглый уровень 62 доллара за баррель сорта Brent впервые с 13 декабря прошлого года. Поддержка приходит от общего спроса инвесторов на мировых рынках на рисковые активы. После торговых переговоров США и КНР, прошедших в начале года, повысились шансы на прогресс в этом вопросе и недопущение торговых войн между двумя крупнейшими в мире экономиками.
Рубль на том фоне остается стабильным к доллару и сползает против евро на фоне роста европейской валюты на forex выше 1,15 доллара. Объявление Минфином РФ объема покупки валюты в январе-феврале никак не сказалось на курсовой динамике рубля. Ведомство купит по бюджетному правилу с 15 января по 6 февраля валюты на 265,8 миллиарда рублей.
В итоге, к 14.45 мск пятницы "американец" повышался с начала торгов на 0,04% до 66,94 рубля, евро - на 0,3% до 77,16 рубля. Рублевая цена барреля сорта Brent при этом поднялась в район отметки 4,15 тысячи. До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 66,3-67,50 рубля, евро – в коридоре 76,5-77,9 рубля.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:30
Американский фондовый рынок в пятницу может начать торговую сессию умеренным ростом индексов при преимущественно позитивном настрое на мировых рынках и благодаря возобновившей рост цене на нефть.
Основные американские фондовые индексы накануне выросли на 0,4-0,5%, несколько замедлившись на фоне невнятных итогов переговоров по торговым вопросам между США и Китаем. При этом статистика по американскому рынку труда оказалась достаточно неплохой – число первичных заявок на пособие по безработице за неделю уменьшилось до 216 тысяч, тогда как на рынке ожидали снижения показателя только до 225 тысяч.
Негативом для рынка стало решение президента США Дональда Трампа не ездить на экономический форум в Давос из-за бюджетного кризиса.
Биржи Азии увеличились в пятницу на 0,4-0,7% вслед за рынками США. Азиатские инвесторы также обратили внимание на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, в котором он говорил об осторожном подходе к дальнейшему повышению ставки.
Европейские фондовые индексы растут в пределах 0,3%. Цены на нефть в пятницу пошли наверх, и цена барреля марки Brent впервые с середины декабря поднялась выше $62 за баррель. Фьючерсы на американские индексы при этом снижаются на 0,2-0,3%.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:48
На мировых финансовых рынках в пятницу 11 января отмечались негативные тенденции в динамике биржевых индексов. Участники американских рынков разочаровались данными министерства труда США о том, что годовая инфляция в стране в декабре 2018-го замедлилась до 1,9% (с 2,2% в ноябре). При этом потребительские цены в США в месячном выражении снизились на 0,1% (против неизменности в ноябре). Усиление темпов снижения нефтяных котировок добавило негатива в динамику рынков.
Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов снижались на 0,3-0,4% с начала дня. Западноевропейские биржевые индексы в пятницу вечером теряли 0,3-0,7%. Региональные рынки отыгрывали данные о снижении объема промышленного производства в Великобритании в ноябре 2018 года на 0,4% по сравнению с октябрем и на 1,5% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали рост показателя на 0,3% к октябрю и снижения на 0,7% в годовом исчислении.
Российский рынок акций в пятницу опять вырос на фоне сохраняющегося аппетита к риску. В лидерах роста оказались акции «Русала» (+4%), ГДР En+ (+8,4%) и бумаги «ГАЗа» (+3,6% - обыкновенные и +4,7% префы), подорожавшие на фоне слов министра финансов США Стивена Мнучина. Он после встречи с конгрессменами в четверг подтвердил намерение своего ведомства снять санкции с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго".
Также выросли в цене акции "Мосбиржи" (+3,9%), «Ленты» (+3,8%), «Мечела» (+2,3% - обыкновенные и +2,1% префы). В лидерах снижения – префы "Башнефти" (-2,2%), МТС (-1,3%), акции "Аэрофлота" (-0,5%), упавшие на фоне подорожавшей в рублях нефти.
В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию вырос с начала торгов на 0,42% - до 2444,45 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,56% до 1148,75 пункта. Оба индикатора обновили максимумы 2019 года. Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2400-2500 пунктов, а РТС – в коридоре 1130-1160 пунктов.
Рубль вечером стабилизировался к доллару и к евро на фоне неуверенной динамики рынка нефти. Ожидание начала на следующей неделе валютных покупок ЦБ для исполнения бюджетного правила сдерживало активность игроков.
Курс доллара к 20.06 мск повышался на 0,06% до 66,95 рубля, евро снижался на 0,05% до 76,87 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 66,3-67,5 рубля, евро – в коридоре 76,2-77,6 рубля.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Пон 14 січ, 2019 08:11
Российский рынок акций в понедельник может открыться умеренным снижением на фоне пессимизма на мировых фондовых биржах и сокращения цен на нефть.
При этом в пятницу российский рынок вырос по основным индексам на фоне подъема цен на нефть выше отметки $61 за баррель марки Brent. По итогам дня индекс Мосбиржи повысился на 0,42% - до 2444,45 пункта, а индекс РТС - на 0,56% до 1148,75 пунктов.
Азиатские индексы в понедельник не показывают единой динамики. Основные фондовые индексы США в пятницу снизились в пределах 0,2% на фоне продолжающегося бюджетного кризиса в США. Европейские биржи при этом показали рост в пределах 0,8% на фоне ослабления торговых опасений после переговоров между США и Китаем.
Мировые цены на нефть в понедельник продолжают снижаться после существенного падения вечером в пятницу, когда они теряли порядка 2%. При этом нефтяные котировки практически не отреагировали на данные по числу буровых установок в США. Этот показатель по итогам недели уменьшился на четыре - до 873 буровых установок, действующих в стране.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Пон 14 січ, 2019 09:29
Европейские фондовые рынки остаются под давлением политического кризиса в США и опасений относительно перспектив развития китайской экономики.
Так, в США продолжается «шатдаун» - ряд важнейших ведомств, таких как, например, госдепартамент, министерство юстиции и министерство транспорта работают страны в усеченном режиме еще с 22 декабря. Причиной этого стали разногласия между президентом страны Дональдом Трампом и Демократической партией по поводу финансирования стены на границе с Мексикой. «Простаивание» крупнейших американских министерства и ведомств приносит большой ущерб американской экономике, что в свою очередь сказывается и на всей мировой экономике в целом.
Кроме того, европейские инвесторы опасаются возможных проблем в экономике Китая. На такие опасения их наталкивает публикуемая в последнее время статистика по китайских экономических показателям. Особенно это касается объемов китайского импорта и экспорта, на которые негативно влияет продолжающийся торговый конфликт с США. Обе стороны уже сделали ряд шагов для выхода из этой проблемной для всех ситуации, но пока она еще далека от окончательного разрешения.
Внутри самого европейского региона одним из наиболее животрепещущих вопросов остается ситуация с Brexit. Великобритания должна покинуть Евросоюз уже 29 марта, однако окончательной определенности по этому вопросу пока так и не достигнуто.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Пон 14 січ, 2019 10:16
Криптовалютный рынок продолжает свое нисходящее движение, дополнительный негатив для цифровых валют привнес ряд неблагоприятных новостей.
Так, на рынке обсуждается сообщение о том, что китайский майнинговый гигант Bitmain приостановил свою деятельность по добыче криптовалют на ферме в американском Техасе. При этом ранее компания собиралась инвестировать в проект $500 млн и создать там более 400 рабочих мест.
Кроме того, правительство Малайзии по-прежнему так им не может определиться со статусом криптовалют в стране.
На фоне этого новостного негатива курс биткоина на 11.00 за сутки сократился на 1,95% - до 3516 долларов при капитализации $62,3 млрд. Ethereum к этому времени подешевел на 5,17% - до 117,5 доллара, его капитализация составила $12,5 млрд. Криптобиржа Gate.io сообщила, что вероятный организатор атаки 51% на сеть Ethereum Classic вернул ей ранее похищенные у пользователей $100 тысяч.
Курс XRP за сутки снизился на 3,02% - до 0,32 доллара с капитализацией $13,4 млрд, несмотря на сообщение о том, что европейский Эксимбанк вскоре начнет использовать XRP для международных платежей. Litecoin подешевел на 5,88% - до 30,4 доллара, его капитализация составила $1,9 млрд.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки $119,3 млрд.
По мнению финансовых скаутов, на криптовалютном рынке сформировался сильный нисходящий тренд, в связи с чем цифровые активы продолжат свое падение. Так, курс биткоина в ближайшей перспективе может опуститься до 3400 долларов, Ethereum – до 115 доллара, XRP – до 0,3 доллара, а Litecoin – до 28-29 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Пон 14 січ, 2019 15:02
Американский фондовый рынок, вероятно, начнет торги понедельника в отрицательной области на фоне обеспокоенности участников рынка относительно дальнейших перспектив китайской экономики. Кроме того, на него будут давить снижающиеся цены на нефть.
Основные фондовые индексы США накануне снизились в пределах 0,2% на фоне продолжающегося в стране «шатдауна». Азиатские биржи в понедельник закрыли сессию снижением индексов на 0,7-0,9% на фоне неожиданно слабой статистики по торговому обороту Китая. В свете слабой статистики участники рынка опасаются замедления развития китайской экономики на фоне продолжающегося торгового конфликта с США.
Основные европейские фондовые индексы снижаются в среднем на 0,5% на фоне в том числе и неопределенности по поводу Brexit. Британский парламент 15 января будет голосовать по этому вопросу, и участники рынка не уверены, что парламентарии выскажутся «за». Мировые цены на нефть падают в понедельник почти на 1,5%. Фьючерсы на американские индексы снижаются на 0,9-1,2%.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Пон 14 січ, 2019 15:04
Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в понедельник 14 января к 15.34 мск снижалась на 0,8% до 59,98 доллара за баррель.
Рынок "черного золота" опять опустился к психологически значимому уровню поддержки в 60 долларов за баррель и тестирует его. Опасения вызваны данными по китайской экономике, которые сигнализируют о возможном ее замедлении. Так, объем китайского экспорта снизился в декабре прошлого года на 4,4% в годовом исчислении – на максимум за последние два года. Импорта при этом уменьшился на 7,6% - рекорд с июля 2016 года. Аналитики ожидали, соответственно, роста на 3% и на 5%.
Рубль на фоне общего падения аппетита к риску (из-за Китая) также снижается к доллару и евро. Ожидание завтрашнего возобновления покупки валюты Центробанком для Минфина РФ в рамках бюджетного правила добавляет психологического давления на рубль. Ведомство купит с 15 января по 6 февраля валюты на 265,8 миллиарда рублей – по 15,6 миллиарда ежедневно.
В итоге, к 15.31 мск понедельника "американец" повышался с начала торгов на 0,4% до 67,15 рубля, евро - на 0,4% до 76,99 рубля. Рублевая цена барреля сорта Brent при этом опустилась в район отметки 4 тысячи. До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 66,5-67,70 рубля, евро – в коридоре 76,3-77,7 рубля.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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