Додано: Вів 15 січ, 2019 06:45

Торги на российском рынке акций во вторник могут начаться позитивно на фоне улучшения ситуации на мировом рынке нефти и азиатских биржах.

Накануне российский рынок немного снизился на фоне преимущественно негатива на мировых рынках из-за опасений относительно дальнейших перспектив китайской экономики. По итогам сессии индекс Мосбиржи сократился на 0,18%, до 2440,15 пункта, а индекс РТС - на 0,14%, до 1147,16 пункта.

Основные фондовые индексы США в понедельник закрылись в минусе в пределах 0,9%, отыгрывая слабую статистику по товарообороту Китая. При этом акции Citigroup подскочили в цене почти на 4% на фоне роста чистой прибыли корпорации за 2018 год - до $18 млрд против убытка годом ранее.

Биржи Европы также показали небольшое снижение по основным индексам в ожидании голосования в парламенте Великобритании по проекту Brexit. Участники рынка опасаются, что парламентарии могут не одобрить проект.

При этом во вторник мировые цены на нефть перешли к росту в рамках коррекции к предыдущему достаточно существенному снижению на фоне статданных из Китая. Азиатские индексы растут в среднем на 1,8%.





Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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