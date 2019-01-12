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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 158159160161
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 06:45

Российский фондовый рынок может подрасти на фоне позитива

Торги на российском рынке акций во вторник могут начаться позитивно на фоне улучшения ситуации на мировом рынке нефти и азиатских биржах.
Накануне российский рынок немного снизился на фоне преимущественно негатива на мировых рынках из-за опасений относительно дальнейших перспектив китайской экономики. По итогам сессии индекс Мосбиржи сократился на 0,18%, до 2440,15 пункта, а индекс РТС - на 0,14%, до 1147,16 пункта.
Основные фондовые индексы США в понедельник закрылись в минусе в пределах 0,9%, отыгрывая слабую статистику по товарообороту Китая. При этом акции Citigroup подскочили в цене почти на 4% на фоне роста чистой прибыли корпорации за 2018 год - до $18 млрд против убытка годом ранее.
Биржи Европы также показали небольшое снижение по основным индексам в ожидании голосования в парламенте Великобритании по проекту Brexit. Участники рынка опасаются, что парламентарии могут не одобрить проект.
При этом во вторник мировые цены на нефть перешли к росту в рамках коррекции к предыдущему достаточно существенному снижению на фоне статданных из Китая. Азиатские индексы растут в среднем на 1,8%.


Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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