Додано: Вів 15 січ, 2019 10:40

Криптовалюты пошли в рост на фоне сообщений о легализации крипторынка в Малайзии, где был принят закон о цифровых активах.

На фоне этого сообщения курс биткоина на 11.00 за сутки увеличился на 3,75% - до 3623 долларов при капитализации $64,7 млрд. Ethereum к этому времени подорожал на 9,59% - до 128,2 доллара, его капитализация составила $13,5 млрд. 16 января состоится хардфорк Ethereum.

XRP за сутки вырос в цене на 2,44% - до 0,33 доллара при капитализации $13,7 млрд. Курс Litecoin к этому времени увеличился на 5,83% - до 32,07 доллара, его капитализация достигла $1,9 млрд.

Общая капитализация крипторынка составила $123,8 млрд.

Еще одной новостью для крипторынка стало сообщение о том, что в Дании для борьбы с неуплатой налогов начнут проверять сделки на биткоин-биржах. А в России два-три года может появиться крипторубль, об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Кроме того, компания Larnabel Ventures, принадлежащая российскому олигарху Саиду Гуцериеву, запустит платформу для торговли криптовалютами в Белоруссии.

Как ожидают финансовые скауты, нынешний скачок курсов криптовалют лишь временное явление. В ближайшее время курс биткоина может опуститься до 3500 долларов, Ethereum – снизиться до 125 долларов, XRP – до 0,32 доллара, а Litecoin – до 30 долларов.





Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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