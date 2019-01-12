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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 158159160161
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 06:45

Российский фондовый рынок может подрасти на фоне позитива

Торги на российском рынке акций во вторник могут начаться позитивно на фоне улучшения ситуации на мировом рынке нефти и азиатских биржах.
Накануне российский рынок немного снизился на фоне преимущественно негатива на мировых рынках из-за опасений относительно дальнейших перспектив китайской экономики. По итогам сессии индекс Мосбиржи сократился на 0,18%, до 2440,15 пункта, а индекс РТС - на 0,14%, до 1147,16 пункта.
Основные фондовые индексы США в понедельник закрылись в минусе в пределах 0,9%, отыгрывая слабую статистику по товарообороту Китая. При этом акции Citigroup подскочили в цене почти на 4% на фоне роста чистой прибыли корпорации за 2018 год - до $18 млрд против убытка годом ранее.
Биржи Европы также показали небольшое снижение по основным индексам в ожидании голосования в парламенте Великобритании по проекту Brexit. Участники рынка опасаются, что парламентарии могут не одобрить проект.
При этом во вторник мировые цены на нефть перешли к росту в рамках коррекции к предыдущему достаточно существенному снижению на фоне статданных из Китая. Азиатские индексы растут в среднем на 1,8%.


Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:40

Криптовалюты растут на фоне их легализации в Малайзии

Криптовалюты пошли в рост на фоне сообщений о легализации крипторынка в Малайзии, где был принят закон о цифровых активах.
На фоне этого сообщения курс биткоина на 11.00 за сутки увеличился на 3,75% - до 3623 долларов при капитализации $64,7 млрд. Ethereum к этому времени подорожал на 9,59% - до 128,2 доллара, его капитализация составила $13,5 млрд. 16 января состоится хардфорк Ethereum.
XRP за сутки вырос в цене на 2,44% - до 0,33 доллара при капитализации $13,7 млрд. Курс Litecoin к этому времени увеличился на 5,83% - до 32,07 доллара, его капитализация достигла $1,9 млрд.
Общая капитализация крипторынка составила $123,8 млрд.
Еще одной новостью для крипторынка стало сообщение о том, что в Дании для борьбы с неуплатой налогов начнут проверять сделки на биткоин-биржах. А в России два-три года может появиться крипторубль, об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Кроме того, компания Larnabel Ventures, принадлежащая российскому олигарху Саиду Гуцериеву, запустит платформу для торговли криптовалютами в Белоруссии.
Как ожидают финансовые скауты, нынешний скачок курсов криптовалют лишь временное явление. В ближайшее время курс биткоина может опуститься до 3500 долларов, Ethereum – снизиться до 125 долларов, XRP – до 0,32 доллара, а Litecoin – до 30 долларов.


Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
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Повідомлень: 1589
З нами з: 28.08.12
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Подякували: 1 раз.
 
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