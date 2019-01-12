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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 15 січ, 2019 06:45
Торги на российском рынке акций во вторник могут начаться позитивно на фоне улучшения ситуации на мировом рынке нефти и азиатских биржах.
Накануне российский рынок немного снизился на фоне преимущественно негатива на мировых рынках из-за опасений относительно дальнейших перспектив китайской экономики. По итогам сессии индекс Мосбиржи сократился на 0,18%, до 2440,15 пункта, а индекс РТС - на 0,14%, до 1147,16 пункта.
Основные фондовые индексы США в понедельник закрылись в минусе в пределах 0,9%, отыгрывая слабую статистику по товарообороту Китая. При этом акции Citigroup подскочили в цене почти на 4% на фоне роста чистой прибыли корпорации за 2018 год - до $18 млрд против убытка годом ранее.
Биржи Европы также показали небольшое снижение по основным индексам в ожидании голосования в парламенте Великобритании по проекту Brexit. Участники рынка опасаются, что парламентарии могут не одобрить проект.
При этом во вторник мировые цены на нефть перешли к росту в рамках коррекции к предыдущему достаточно существенному снижению на фоне статданных из Китая. Азиатские индексы растут в среднем на 1,8%.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Вів 15 січ, 2019 10:40
Криптовалюты пошли в рост на фоне сообщений о легализации крипторынка в Малайзии, где был принят закон о цифровых активах.
На фоне этого сообщения курс биткоина на 11.00 за сутки увеличился на 3,75% - до 3623 долларов при капитализации $64,7 млрд. Ethereum к этому времени подорожал на 9,59% - до 128,2 доллара, его капитализация составила $13,5 млрд. 16 января состоится хардфорк Ethereum.
XRP за сутки вырос в цене на 2,44% - до 0,33 доллара при капитализации $13,7 млрд. Курс Litecoin к этому времени увеличился на 5,83% - до 32,07 доллара, его капитализация достигла $1,9 млрд.
Общая капитализация крипторынка составила $123,8 млрд.
Еще одной новостью для крипторынка стало сообщение о том, что в Дании для борьбы с неуплатой налогов начнут проверять сделки на биткоин-биржах. А в России два-три года может появиться крипторубль, об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Кроме того, компания Larnabel Ventures, принадлежащая российскому олигарху Саиду Гуцериеву, запустит платформу для торговли криптовалютами в Белоруссии.
Как ожидают финансовые скауты, нынешний скачок курсов криптовалют лишь временное явление. В ближайшее время курс биткоина может опуститься до 3500 долларов, Ethereum – снизиться до 125 долларов, XRP – до 0,32 доллара, а Litecoin – до 30 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Вів 15 січ, 2019 15:24
Американский фондовый рынок может начать торги вторника умеренным повышением на фоне ожидания от властей Китая новых мер по поддержке экономики страны.
Основные фондовые индексы США накануне закрылись в минусе в пределах 0,9% на фоне опасений относительно замедления мировой экономики после выхода неожиданно плохой статистики по товарообороту Китая. Кроме того, в стране начался сезон отчетностей крупнейших компаний, накануне свою сильную отчетность уже опубликовала корпорация Citigroup.
Азиатские биржи во вторник закрылись ростом индексов на 1,5-2% в ожидании новых мер по поддержке экономики Китая со стороны властей страны. Инвесторы надеются, что китайские власти предпримут усилия для того, чтобы помочь экономике, страдающей от последствий торгового конфликта с США. Европейские фондовые индексы укрепляются на 0,3-0,0,7% в ожидании голосования британского парламента по соглашению с Евросоюзом по Brexit.
По мнению участников рынка, проект не сможет получить одобрение парламента.
Цены на нефть во вторник продолжают подрастать в ожидании сокращения добычи нефти в мире. Кроме того, нефтяные котировки все еще отыгрывают статистику по снижению числа буровых установок в США за неделю. Фьючерсы на американские индексы подрастают в пределах 0,4%.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Вів 15 січ, 2019 15:40
Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) во вторник 15 января к 15.30 мск повышалась на 1,2% до 59,70 доллара за баррель.
Рынок "черного золота" повышается на фоне надежд на то, что усилия ОПЕК+ по сокращению добычи нефти принесут в наступившем году свои плоды и поддержат нефтяные котировки.
Кроме того, поддерживают недельные данные Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о сокращении на четыре штуки до 873 единиц количества действующих нефтяных буровых установок в США.
Рубль на этом фоне стабилизируется к доллару и растет к евро. Сказывается ослабление европейской валюты в район 1,14 доллара.
Возобновление покупки валюты Центробанком для Минфина РФ в рамках бюджетного правила пока не сказывается на курсовой динамике. Отчет о первом дне покупок регулятор представит в четверг.
Пока же, к 15.29 мск вторника "американец" почти не меняется с начала торгов около 67,08 рубля, евро снижается на 0,3% до 76,64 рубля. Рублевая цена барреля сорта Brent при этом колеблется в районе отметки 4 тысячи. До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 66,5-67,70 рубля, евро – в коридоре 75,9-77,3 рубля.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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