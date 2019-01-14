Додано: Вів 15 січ, 2019 18:38

На мировых финансовых рынках во вторник 15 января отмечались позитивные тенденции в динамике биржевых индексов. Участники рынков возлагают надежды на китайские власти, которые могут оказать поддержку экономике на фоне замедления темпов ее роста.

В частности, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на заседании правительства в понедельник назвал начавшийся год еще более сложным для развития Китая. При этом он добавил, что необходимо придерживаться основного девиза: "Достижение прогресса в стабильности".

Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов повышались на 0,3-1,2%. Западноевропейские биржевые индексы во вторник вечером повышались на 0,1-0,5%, ожидая итогов голосования британского парламента по соглашению с ЕС о Brexit. Региональные рынки проигнорировали слабые макроэкономические данные. Повышение ВВП Германии в 2018 году замедлилось до 1,5% с 2,2% в 2017 году. В то же время это уже девятый год роста подряд.

Российский рынок акций вечером во вторник слегка снижался в рамках безыдейных торгов.

В лидерах снижения оказались акции ММК (-2,7%), "Русала" (-1,5%), «Газпрома» (-1,3%), НЛМК (-1,3%) и «Роснефти» (-1%). В лидерах роста – бумаги «Магнита» (+3,1%), "Мечела" (+2%), префы "Сургутнефтегаза" (+1,5%) и «Башнефти» (+1,1%).

В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к 18.30 мск снизился с начала торгов на 0,1% - до 2448 пунктов, долларовый индекс РТС - на 0,1% до 1146 пунктов. Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2390-2490 пунктов, а РТС – в коридоре 1130-1160 пунктов.

Рубль вечером слегка повышался к доллару и в большей степени - к евро на нефти по 60 долларов за баррель. Начало валютных покупок ЦБ на рынке для исполнения бюджетного правила не оказало влияния на курсовую динамику.

Курс доллара к 19.24 мск снижался на 0,1% до 67,0 рубля, евро - на 0,7% до 76,41 рубля. Сказывается сползание европейской валюты ниже уровня 1,14 доллара. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 66,4-67,6 рубля, евро – в коридоре 75,7-77,1 рубля.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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