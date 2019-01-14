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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 15 січ, 2019 06:45
Торги на российском рынке акций во вторник могут начаться позитивно на фоне улучшения ситуации на мировом рынке нефти и азиатских биржах.
Накануне российский рынок немного снизился на фоне преимущественно негатива на мировых рынках из-за опасений относительно дальнейших перспектив китайской экономики. По итогам сессии индекс Мосбиржи сократился на 0,18%, до 2440,15 пункта, а индекс РТС - на 0,14%, до 1147,16 пункта.
Основные фондовые индексы США в понедельник закрылись в минусе в пределах 0,9%, отыгрывая слабую статистику по товарообороту Китая. При этом акции Citigroup подскочили в цене почти на 4% на фоне роста чистой прибыли корпорации за 2018 год - до $18 млрд против убытка годом ранее.
Биржи Европы также показали небольшое снижение по основным индексам в ожидании голосования в парламенте Великобритании по проекту Brexit. Участники рынка опасаются, что парламентарии могут не одобрить проект.
При этом во вторник мировые цены на нефть перешли к росту в рамках коррекции к предыдущему достаточно существенному снижению на фоне статданных из Китая. Азиатские индексы растут в среднем на 1,8%.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Вів 15 січ, 2019 10:40
Криптовалюты пошли в рост на фоне сообщений о легализации крипторынка в Малайзии, где был принят закон о цифровых активах.
На фоне этого сообщения курс биткоина на 11.00 за сутки увеличился на 3,75% - до 3623 долларов при капитализации $64,7 млрд. Ethereum к этому времени подорожал на 9,59% - до 128,2 доллара, его капитализация составила $13,5 млрд. 16 января состоится хардфорк Ethereum.
XRP за сутки вырос в цене на 2,44% - до 0,33 доллара при капитализации $13,7 млрд. Курс Litecoin к этому времени увеличился на 5,83% - до 32,07 доллара, его капитализация достигла $1,9 млрд.
Общая капитализация крипторынка составила $123,8 млрд.
Еще одной новостью для крипторынка стало сообщение о том, что в Дании для борьбы с неуплатой налогов начнут проверять сделки на биткоин-биржах. А в России два-три года может появиться крипторубль, об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Кроме того, компания Larnabel Ventures, принадлежащая российскому олигарху Саиду Гуцериеву, запустит платформу для торговли криптовалютами в Белоруссии.
Как ожидают финансовые скауты, нынешний скачок курсов криптовалют лишь временное явление. В ближайшее время курс биткоина может опуститься до 3500 долларов, Ethereum – снизиться до 125 долларов, XRP – до 0,32 доллара, а Litecoin – до 30 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Вів 15 січ, 2019 15:24
Американский фондовый рынок может начать торги вторника умеренным повышением на фоне ожидания от властей Китая новых мер по поддержке экономики страны.
Основные фондовые индексы США накануне закрылись в минусе в пределах 0,9% на фоне опасений относительно замедления мировой экономики после выхода неожиданно плохой статистики по товарообороту Китая. Кроме того, в стране начался сезон отчетностей крупнейших компаний, накануне свою сильную отчетность уже опубликовала корпорация Citigroup.
Азиатские биржи во вторник закрылись ростом индексов на 1,5-2% в ожидании новых мер по поддержке экономики Китая со стороны властей страны. Инвесторы надеются, что китайские власти предпримут усилия для того, чтобы помочь экономике, страдающей от последствий торгового конфликта с США. Европейские фондовые индексы укрепляются на 0,3-0,0,7% в ожидании голосования британского парламента по соглашению с Евросоюзом по Brexit.
По мнению участников рынка, проект не сможет получить одобрение парламента.
Цены на нефть во вторник продолжают подрастать в ожидании сокращения добычи нефти в мире. Кроме того, нефтяные котировки все еще отыгрывают статистику по снижению числа буровых установок в США за неделю. Фьючерсы на американские индексы подрастают в пределах 0,4%.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Вів 15 січ, 2019 15:40
Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) во вторник 15 января к 15.30 мск повышалась на 1,2% до 59,70 доллара за баррель.
Рынок "черного золота" повышается на фоне надежд на то, что усилия ОПЕК+ по сокращению добычи нефти принесут в наступившем году свои плоды и поддержат нефтяные котировки.
Кроме того, поддерживают недельные данные Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о сокращении на четыре штуки до 873 единиц количества действующих нефтяных буровых установок в США.
Рубль на этом фоне стабилизируется к доллару и растет к евро. Сказывается ослабление европейской валюты в район 1,14 доллара.
Возобновление покупки валюты Центробанком для Минфина РФ в рамках бюджетного правила пока не сказывается на курсовой динамике. Отчет о первом дне покупок регулятор представит в четверг.
Пока же, к 15.29 мск вторника "американец" почти не меняется с начала торгов около 67,08 рубля, евро снижается на 0,3% до 76,64 рубля. Рублевая цена барреля сорта Brent при этом колеблется в районе отметки 4 тысячи. До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 66,5-67,70 рубля, евро – в коридоре 75,9-77,3 рубля.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:38
На мировых финансовых рынках во вторник 15 января отмечались позитивные тенденции в динамике биржевых индексов. Участники рынков возлагают надежды на китайские власти, которые могут оказать поддержку экономике на фоне замедления темпов ее роста.
В частности, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на заседании правительства в понедельник назвал начавшийся год еще более сложным для развития Китая. При этом он добавил, что необходимо придерживаться основного девиза: "Достижение прогресса в стабильности".
Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов повышались на 0,3-1,2%. Западноевропейские биржевые индексы во вторник вечером повышались на 0,1-0,5%, ожидая итогов голосования британского парламента по соглашению с ЕС о Brexit. Региональные рынки проигнорировали слабые макроэкономические данные. Повышение ВВП Германии в 2018 году замедлилось до 1,5% с 2,2% в 2017 году. В то же время это уже девятый год роста подряд.
Российский рынок акций вечером во вторник слегка снижался в рамках безыдейных торгов.
В лидерах снижения оказались акции ММК (-2,7%), "Русала" (-1,5%), «Газпрома» (-1,3%), НЛМК (-1,3%) и «Роснефти» (-1%). В лидерах роста – бумаги «Магнита» (+3,1%), "Мечела" (+2%), префы "Сургутнефтегаза" (+1,5%) и «Башнефти» (+1,1%).
В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к 18.30 мск снизился с начала торгов на 0,1% - до 2448 пунктов, долларовый индекс РТС - на 0,1% до 1146 пунктов. Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2390-2490 пунктов, а РТС – в коридоре 1130-1160 пунктов.
Рубль вечером слегка повышался к доллару и в большей степени - к евро на нефти по 60 долларов за баррель. Начало валютных покупок ЦБ на рынке для исполнения бюджетного правила не оказало влияния на курсовую динамику.
Курс доллара к 19.24 мск снижался на 0,1% до 67,0 рубля, евро - на 0,7% до 76,41 рубля. Сказывается сползание европейской валюты ниже уровня 1,14 доллара. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 66,4-67,6 рубля, евро – в коридоре 75,7-77,1 рубля.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Сер 16 січ, 2019 09:18
Российский рынок акций в среду может немного подрасти на фоне преимущественно позитивной динамики на мировых фондовых биржах и рынке нефти, но рост, вероятно, будет несущественным.
Накануне российский рынок колебался в течение всего дня, а вечером смог немного укрепиться по долларовому индексу РТС вслед за ростом курса рубля. По итогам сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,02%, до 2439,56 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,08%, до 1148,03 пункта.
Основные фондовые индексы США во вторник выросли более чем на 1% в ожидании новых мер по поддержке властями Китая экономики страны. Выходящая в последнее время статистика свидетельствует о серьезных проблемах в китайской экономике.
Европейские биржи закрыли торги вторника в плюсе примерно на 0,5%, наилучшую динамику показал FTSE 100, который пошел наверх на фоне ослабления курса фунта к доллару. Во вторник состоялось голосование парламента страны по проекту Brexit, и парламентарии не приняли его.
Нефть продолжает символически дорожать в среду после того, как накануне баррель марки Brent подскочил в цене более чем на 3%. Поводом для роста стали прогнозы минэнерго США о том, что нефтяные санкции против Ирана будут действовать до конца 2020 года.
Азиатские индексы в среду в основном немного снижаются в рамках коррекции к существенному росту на фоне ожидания новых мер поддержки экономики Китая.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Сер 16 січ, 2019 10:23
Криптовалютный рынок ожидаемо начал корректироваться вниз после резкого скачка биткоина выше отметки в 3600 долларов. Поводом для очередного снижения курсов основных цифровых валют стало сообщение о взломе новозеландской криптобиржи Cryptopia и о переносе хардфорка Ethereum из-за уязвимости.
Биткоин по состоянию на 11.00 за сутки подешевел на 1,36% – до 3560 долларов при капитализации 63,5 млрд долларов. Ethereum снизился на 4,82% – до 120,5 долларов, его капитализация составила 12,7 млрд долларов. Негативом для этой криптовалюты стало сообщение о переносе хардфорка из-за обнаруженной уязвимости. Курс XRP за сутки потерял 3,03% – до 0,32 доллара с капитализацией 13,5 млрд долларов. Litecoin подешевел на 2,84% – до 30,8 доллара, при капитализации 1,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 120,9 млрд долларов
Вместе с тем, хорошим сигналом для крипторынка стал запуск в Белоруссии первой в СНГ легальной криптобиржи. В свою очередь, новозеландская торговая площадка Cryptopia сообщила о значительных убытках в результате хакерской атаки, обнаруженной 14 января.
Как полагают финансовые скауты, курс биткоина уже в ближайшее время опустится ниже 3500 долларов, Ethereum – до 115 долларов, XRP – до 0,3 доллара, а Litecoin – до 27 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Сер 16 січ, 2019 12:49
Цена на нефть (мартовский фьючерс) к 13.38 мск среды 16 декабря снижалась на 0,2% до 60,55 доллара за баррель сорта Brent.
Рынок «черного золота» остается около психологически значимого уровня в 60 долларов за баррель. Уверенный рост, отмечавшийся накануне, сменился стабилизацией около отметки 60 долларов.
Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) подтвердило декабрьский прогноз по добыче нефти в США в текущем году на уровне 12,1 миллиона баррелей в сутки, в 2020 году ведомство ожидает добычу на уровне 12,9 миллиона баррелей. Прогноз средней цены марки Brent в 2019 году понижен до 60,52 доллара за баррель с 61 доллара.
Рубль днем продолжает повышаться против доллара и евро. Участники рынка ожидают итогов сегодняшних (первых в 2019 году) аукционов Минфина по размещению ОФЗ — на 35,1 миллиарда рублей по номиналу.
Начало налогового периода января поддерживает курс рубля. Интересными завтра станут данные ЦБ об объемах покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, публикуемые с задержкой в два дня.
Пока же курс доллара к 13.35 мск снижался с начала торгов к предыдущему закрытию на 0,3% до 66,74 рубля, евро — на 0,4% до 76,11 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent остается около уровня 4 тысячи. До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 66,1-67,3 рублей, евро – в коридоре 75,4-76,8 рубля.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Сер 16 січ, 2019 14:12
Американский рынок акций в среду, вероятно, будет показывать разнонаправленную динамику на открытии торгов на фоне соответствующей динамики на мировом рынке нефти, а также на европейских и азиатских биржах.
Основные фондовые индексы США накануне выросли в пределах 1,7% в ожидании новых мер от властей Китая по поддержке экономики страны, страдающей от торгового конфликта с США. О них уже заявил ряд китайских чиновников. Фьючерсы на американские индексы подрастают на 0,2%.
Азиатские биржи в среду показали подъем на 0,3-0,6% на фоне позитивной динамики американского рынка. Исключение составил только рынок Японии, который корректировался вниз после роста почти на 1% днем ранее.
Основные европейские фондовые индексы не показывают единой динамики на фоне отказа британского парламента поддержать проект соглашения с Евросоюзом по Brexit.
Мировые цены на нефть в среду также движутся разнонаправленно в ожидании выхода официальной статистики от минэнерго США по запасам нефти в стране за неделю. На рынке ждут, что этот показатель сократился на 0,3% или на 1,3 млн баррелей. При этом нефтяные котировки также ограничены определенным уровнем, которого они достигли после резкого роста почти на 3% накануне вечером.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Сер 16 січ, 2019 19:46
На мировых финансовых рынках в среду 16 января преобладали позитивные тенденции в динамике биржевых индексов. Участники американских рынков отыгрывают позитив по квартальным корпоративным финансовым отчетам банков. Так, чистая прибыль Bank of America за 2018 год выросла в 1,5 раза в годовом исчислении до 28,147 миллиарда долларов. Goldman Sachs нарастил чистую прибыль в 2,4 раза до 10,459 миллиарда долларов. Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов повышались на 0,2-0,5%.
Западноевропейские биржевые индексы в среду выросли на 0,4-0,6%, однако британский FTSE100 упал на 0,5% на фоне итогов голосования британского парламента, не поддержавшего соглашение с ЕС о Brexit, предложенное премьер—министром Терезой Мэй. Теперь ей предстоит пережить голосование относительно вотума доверия правительству в парламенте. Региональные рынки отметили данные по инфляция в Германии в декабре на уровне 1,7% в годовом и 0,1% в месячном исчислении. В Великобритании показатель составил 2,1% и 0,2%, соответственно. Показатели совпали с прогнозом аналитиков..
Российский рынок акций в среду изменился разнонаправлено по индексам на фоне ощутимого роста рубля против доллара.
Сбербанк опять обошел «Роснефть» по капитализации: 4,518 триллиона рублей (в суме по префам и обычке) против 4,462 триллиона, соответственно.
В лидерах снижения оказались ГДР En+ (-3,5%), акции «Норникеля» (-1,6%), «Русала» (-1,5%), «Лукойла» (-1,3%). Выросли в цене бумаги «Россетей» (+4,8%), «Распасдской» (+1,9%), Сбербанка (+1,7%), «Мосбиржи» (+1,4%).
В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию снизился с начала торгов на 0,20% - до 2434,60 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,43% до 1152,99 пункта. Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2390-2490 пунктов, а РТС – в коридоре 1135-1165 пунктов.
Рубль вечером уверенно повышался к доллару и в большей степени - к евро на нефти по 60 долларов за баррель. Сползание евро на forex в район 1,14 доллара транслировалось на российский валютный рынок.
Удачное размещение ОФЗ на аукционах Минфина РФ поддержало курс российской валюты. Ведомство в ходе трех аукционов в полном объеме разместило госбумаги на 35,1 миллиарда рублей по номиналу при спросе более чем в 83 миллиарда рублей, не дав покупателям премии по доходности.
В итоге курс доллара к 20.33 мск снижался на 1% до 66,33 рубля, евро - на 1% до 75,65 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,1-67,5 рубля, евро – в коридоре 74,3-77,1 рубля.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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