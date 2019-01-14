Додано: Сер 16 січ, 2019 19:46

На мировых финансовых рынках в среду 16 января преобладали позитивные тенденции в динамике биржевых индексов. Участники американских рынков отыгрывают позитив по квартальным корпоративным финансовым отчетам банков. Так, чистая прибыль Bank of America за 2018 год выросла в 1,5 раза в годовом исчислении до 28,147 миллиарда долларов. Goldman Sachs нарастил чистую прибыль в 2,4 раза до 10,459 миллиарда долларов. Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов повышались на 0,2-0,5%.

Западноевропейские биржевые индексы в среду выросли на 0,4-0,6%, однако британский FTSE100 упал на 0,5% на фоне итогов голосования британского парламента, не поддержавшего соглашение с ЕС о Brexit, предложенное премьер—министром Терезой Мэй. Теперь ей предстоит пережить голосование относительно вотума доверия правительству в парламенте. Региональные рынки отметили данные по инфляция в Германии в декабре на уровне 1,7% в годовом и 0,1% в месячном исчислении. В Великобритании показатель составил 2,1% и 0,2%, соответственно. Показатели совпали с прогнозом аналитиков..

Российский рынок акций в среду изменился разнонаправлено по индексам на фоне ощутимого роста рубля против доллара.

Сбербанк опять обошел «Роснефть» по капитализации: 4,518 триллиона рублей (в суме по префам и обычке) против 4,462 триллиона, соответственно.

В лидерах снижения оказались ГДР En+ (-3,5%), акции «Норникеля» (-1,6%), «Русала» (-1,5%), «Лукойла» (-1,3%). Выросли в цене бумаги «Россетей» (+4,8%), «Распасдской» (+1,9%), Сбербанка (+1,7%), «Мосбиржи» (+1,4%).

В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию снизился с начала торгов на 0,20% - до 2434,60 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,43% до 1152,99 пункта. Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2390-2490 пунктов, а РТС – в коридоре 1135-1165 пунктов.

Рубль вечером уверенно повышался к доллару и в большей степени - к евро на нефти по 60 долларов за баррель. Сползание евро на forex в район 1,14 доллара транслировалось на российский валютный рынок.

Удачное размещение ОФЗ на аукционах Минфина РФ поддержало курс российской валюты. Ведомство в ходе трех аукционов в полном объеме разместило госбумаги на 35,1 миллиарда рублей по номиналу при спросе более чем в 83 миллиарда рублей, не дав покупателям премии по доходности.

В итоге курс доллара к 20.33 мск снижался на 1% до 66,33 рубля, евро - на 1% до 75,65 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,1-67,5 рубля, евро – в коридоре 74,3-77,1 рубля.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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