Додано: Чет 17 січ, 2019 07:36

Европейские фондовые рынки по-прежнему с тревогой наблюдают за тем, как развивается ситуация вокруг возможного соглашения по Brexit. После того, как британский парламент отверг документ, предложенный премьер-министром страны Терезой Мэй, увеличился риск того, что в марте Великобритании придется выходить из Евросоюза без достижения каких-либо договоренностей, и это может стать серьезным ударом по экономике страны.

Вместе с тем, парламентарии не высказали недоверие британскому правительству, Мэй остается на своем посту, и ей предложено представить парламенту новый проект соглашения. Однако времени остается все меньше и не очень понятно, успеет ли правительство страны предложить какой-то принципиально новый документ, который понравится всем членам парламента.

Кроме того, европейские инвесторы по-прежнему волнуются по поводу разрешения торгового конфликта между США и Китаем. Как показывает выходящая в последнее время статистика по китайской экономике, Китай уже начинает испытывать проблемы в связи с затянувшейся ссорой с США. В свою очередь, показатели китайской экономики сильно бьют и по перспективам развития всей мировой экономики в целом. Кроме того, ранее американский президент Дональд Трамп угрожал Европе введением повышенных пошлин на импорт автомобилей из региона. Пока на разрешен конфликт с Китаем, европейская сторона все еще опасается таких же мер и против своего импорта.

Еще одним тревожным фактором для европейских рынков остается повышенная волатильность нефтяных котировок. Цены на нефть показывают резкие колебания в зависимости от тональности новостей, поступающих на рынок. Сейчас инвесторы ждут очередного заседания членов ОПЕК+, которое состоится весной. Вероятно, члены альянса будут обсуждать еще более значительное сокращение объемов нефти по сравнению с теми договоренностями, которые были достигнуты в начале декабря.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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