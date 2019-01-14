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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 159160161162
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 07:24

Фондовый рынок России продолжит разнонаправленное движение

Российский фондовый рынок в четверг, вероятно, продолжит двигаться разнонаправленно на фоне соответствующей динамики на азиатских и европейских биржах и на фоне снижения цен на нефть.
Накануне российский рынок не показал единой динамики, несмотря на существенное укрепление рубля по отношению к доллару. По итогам сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,20% - до 2434,60 пункта, а индекс РТС вырос на 0,43% до 1152,99 пункта.
Основные фондовые индексы США закрыли торги среды в плюсе в пределах 0,6% на фоне сильной финансовой отчетности крупных американских банков. Так, Bank of America сообщил о росте прибыли по итогам IV квартала 2018 года сразу в три раза - до 7,3 млрд долларов. А Goldman Sachs отчитался о прибыли в 2,5 млрд долларов против убытка годом ранее.
Европейские биржи не показали единой динамики по основным индексам, отыгрывая итоги голосования британского парламента по соглашению по Brexit. Британские парламентарии отказались голосовать за документ, который предлагала премьер-министр Велиобритании Тереза Мэй.
Вместе с тем, позднее парламент выразил доверие британскому правительству, так что теперь премьер должна предложить новый проект соглашения.
Мировые цены на нефть в четверг продолжают снижение на фоне данных по запасам бензина в США за неделю от минэнерго страны. Этот показатель вырос на 7,5 млн баррелей, тогда как на рынке ожидали увеличения только на 2,8 млн баррелей. Азиатские индексы движутся разнонаправленно.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 07:30

Криптовалюты продолжают сползать вниз на недоверии инвесторо

Основные криптовалюты продолжают сползать вниз, отыгрывая ряд негативных новостей по крипторынку. В последнее время инвесторы обеспокоены уязвимостью цифровых денег, повод для этих опасений дал отложенный хардфорк Ethereum, который должен был состояться 16 января.
На 8.00 курс биткоина за сутки сократился на 0,28% - до 3574 доллара при капитализации в 63,5 млрд долларов. Ethereum к этому времени подешевел на 1,55% - до 120,7 доллара с капитализацией 12,8 млрд долларов. Помимо отложенного хардфорка, дополнительным негативом для этой криптовалюты стало сообщение о том, что платформа Google Ads перестала показывать рекламные объявления с упоминанием названия Ethereum.
Курс XRP также снижается и за сутки теряет 3,03%, криптовалюта дешевеет до 0,32 доллара при капитализации 13,4 млрд долларов. На рынке появились слухи о том, что некая компания Valor собирается захватить токен XRP и уничтожить блокчейн Ripple.
Litecoin подешевел на 1,28% - до 30,8 доллара с капитализацией 1,9 млрд долларов. В сети Litecoin на днях был добыт 60-миллионный токен.
Общая капитализация крипторынка составила 121,2 млрд долларов.
Финансовые скауты полагают, что в ближайшей перспективе крипторынок продолжит свое снижение. Курс биткоина опустится до 3400 долларов, Ethereum – до 115 долларов, XRP – до 0,3 доллара, а Litecoin уйдет ниже 30 долларов.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Повідомлень: 1600
З нами з: 28.08.12
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 07:36

Все внимание европейских рынков приковано к Brexit

Европейские фондовые рынки по-прежнему с тревогой наблюдают за тем, как развивается ситуация вокруг возможного соглашения по Brexit. После того, как британский парламент отверг документ, предложенный премьер-министром страны Терезой Мэй, увеличился риск того, что в марте Великобритании придется выходить из Евросоюза без достижения каких-либо договоренностей, и это может стать серьезным ударом по экономике страны.
Вместе с тем, парламентарии не высказали недоверие британскому правительству, Мэй остается на своем посту, и ей предложено представить парламенту новый проект соглашения. Однако времени остается все меньше и не очень понятно, успеет ли правительство страны предложить какой-то принципиально новый документ, который понравится всем членам парламента.
Кроме того, европейские инвесторы по-прежнему волнуются по поводу разрешения торгового конфликта между США и Китаем. Как показывает выходящая в последнее время статистика по китайской экономике, Китай уже начинает испытывать проблемы в связи с затянувшейся ссорой с США. В свою очередь, показатели китайской экономики сильно бьют и по перспективам развития всей мировой экономики в целом. Кроме того, ранее американский президент Дональд Трамп угрожал Европе введением повышенных пошлин на импорт автомобилей из региона. Пока на разрешен конфликт с Китаем, европейская сторона все еще опасается таких же мер и против своего импорта.
Еще одним тревожным фактором для европейских рынков остается повышенная волатильность нефтяных котировок. Цены на нефть показывают резкие колебания в зависимости от тональности новостей, поступающих на рынок. Сейчас инвесторы ждут очередного заседания членов ОПЕК+, которое состоится весной. Вероятно, члены альянса будут обсуждать еще более значительное сокращение объемов нефти по сравнению с теми договоренностями, которые были достигнуты в начале декабря.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
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Повідомлень: 1600
З нами з: 28.08.12
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