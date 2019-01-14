Додано: Чет 17 січ, 2019 20:26

На мировых финансовых рынках в четверг 17 января отмечались разнонаправленные колебания в динамике биржевых индексов. Участники рынков опасаются нового витка американо-китайской торговой войны. Власти США ведут уголовное расследование по факту возможной кражи китайской компанией Huawei коммерческих секретов у американских партнеров. Ранее – в декабре прошлого года в Канаде по запросу США уже была задержана финдиректор и дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу. Она подозревалась в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Кроме того, американских инвесторов разочаровала отчетность Morgan Stanley. Прибыль банка на акцию по итогам четвертого квартала 2018 года составила 0,73 доллара против 0,84 доллара годом ранее и при прогнозе 0,89 доллара.

Поддержка пришла от первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 12 января. Они уменьшились на 3 тысячи до 213 тысяч при ожиданиях роста до 219 тысяч.

Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов менялись разнонаправленно в пределах 0,25%. Западноевропейские биржевые индексы в среду снизились на 0,1-0,4%.

Региональные рынки попали под давление прогнозов Societe Generale о падении выручки ряда подразделений на 20% в четвертом квартале и на 10% по итогам 2018 года в сложных условиях на глобальных рынках капитала.

Российский рынок акций в четверг повысился по индексам на фоне уверенных позиций рубля против доллара. Надежды на отмену санкций США против компаний Олега Дерипаски подержали общий позитив на российском рынке. Резолюция по блокировке снятия санкций против компаний Дерипаски не прошла процедурное голосование в сенате США. В итоге в лидерах роста оказались ГДР En+ (+12,3%) и акции «Русала» (+3,3%).

Выросли в цене бумаги «Магнита» (+4,7%) – на фоне назначения экс-главы "Ленты" Яна Дюннинга президентом компании и введения его в состав правления компании. Логичным шагом после этого может стать объединение двух ритейлеров, полагают эксперты рынка. Акции «Ленты» выросли на 1,4%.

Снизились бумаги «Мечела» (-2,3%), «Алросы» (-2,3%), «Роснефти» (-1,2%).

В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию повысился с начала торгов на 0,54% - до 2447,64 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,35% до 1157,06 пункта. Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2400-2500 пунктов, а РТС – в коридоре 1140-1170 пунктов.

Рубль вечером мало менялся к доллару и к евро после снижения на протяжение большей части торгов. Восстановление рынка нефти в район 61 доллара за баррель поддержало российскую валюту вечером.

В итоге курс доллара к 20.45 мск почти не менялся около 66,35 рубля, евро снижался в пределах 0,1% до 75,55 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,8-67 рубля, евро – в коридоре 74,8-76,2 рубля.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope

www.periscope.tv/FXClubOfficial