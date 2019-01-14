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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 17 січ, 2019 07:24
Российский фондовый рынок в четверг, вероятно, продолжит двигаться разнонаправленно на фоне соответствующей динамики на азиатских и европейских биржах и на фоне снижения цен на нефть.
Накануне российский рынок не показал единой динамики, несмотря на существенное укрепление рубля по отношению к доллару. По итогам сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,20% - до 2434,60 пункта, а индекс РТС вырос на 0,43% до 1152,99 пункта.
Основные фондовые индексы США закрыли торги среды в плюсе в пределах 0,6% на фоне сильной финансовой отчетности крупных американских банков. Так, Bank of America сообщил о росте прибыли по итогам IV квартала 2018 года сразу в три раза - до 7,3 млрд долларов. А Goldman Sachs отчитался о прибыли в 2,5 млрд долларов против убытка годом ранее.
Европейские биржи не показали единой динамики по основным индексам, отыгрывая итоги голосования британского парламента по соглашению по Brexit. Британские парламентарии отказались голосовать за документ, который предлагала премьер-министр Велиобритании Тереза Мэй.
Вместе с тем, позднее парламент выразил доверие британскому правительству, так что теперь премьер должна предложить новый проект соглашения.
Мировые цены на нефть в четверг продолжают снижение на фоне данных по запасам бензина в США за неделю от минэнерго страны. Этот показатель вырос на 7,5 млн баррелей, тогда как на рынке ожидали увеличения только на 2,8 млн баррелей. Азиатские индексы движутся разнонаправленно.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Чет 17 січ, 2019 07:30
Основные криптовалюты продолжают сползать вниз, отыгрывая ряд негативных новостей по крипторынку. В последнее время инвесторы обеспокоены уязвимостью цифровых денег, повод для этих опасений дал отложенный хардфорк Ethereum, который должен был состояться 16 января.
На 8.00 курс биткоина за сутки сократился на 0,28% - до 3574 доллара при капитализации в 63,5 млрд долларов. Ethereum к этому времени подешевел на 1,55% - до 120,7 доллара с капитализацией 12,8 млрд долларов. Помимо отложенного хардфорка, дополнительным негативом для этой криптовалюты стало сообщение о том, что платформа Google Ads перестала показывать рекламные объявления с упоминанием названия Ethereum.
Курс XRP также снижается и за сутки теряет 3,03%, криптовалюта дешевеет до 0,32 доллара при капитализации 13,4 млрд долларов. На рынке появились слухи о том, что некая компания Valor собирается захватить токен XRP и уничтожить блокчейн Ripple.
Litecoin подешевел на 1,28% - до 30,8 доллара с капитализацией 1,9 млрд долларов. В сети Litecoin на днях был добыт 60-миллионный токен.
Общая капитализация крипторынка составила 121,2 млрд долларов.
Финансовые скауты полагают, что в ближайшей перспективе крипторынок продолжит свое снижение. Курс биткоина опустится до 3400 долларов, Ethereum – до 115 долларов, XRP – до 0,3 доллара, а Litecoin уйдет ниже 30 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Чет 17 січ, 2019 07:36
Европейские фондовые рынки по-прежнему с тревогой наблюдают за тем, как развивается ситуация вокруг возможного соглашения по Brexit. После того, как британский парламент отверг документ, предложенный премьер-министром страны Терезой Мэй, увеличился риск того, что в марте Великобритании придется выходить из Евросоюза без достижения каких-либо договоренностей, и это может стать серьезным ударом по экономике страны.
Вместе с тем, парламентарии не высказали недоверие британскому правительству, Мэй остается на своем посту, и ей предложено представить парламенту новый проект соглашения. Однако времени остается все меньше и не очень понятно, успеет ли правительство страны предложить какой-то принципиально новый документ, который понравится всем членам парламента.
Кроме того, европейские инвесторы по-прежнему волнуются по поводу разрешения торгового конфликта между США и Китаем. Как показывает выходящая в последнее время статистика по китайской экономике, Китай уже начинает испытывать проблемы в связи с затянувшейся ссорой с США. В свою очередь, показатели китайской экономики сильно бьют и по перспективам развития всей мировой экономики в целом. Кроме того, ранее американский президент Дональд Трамп угрожал Европе введением повышенных пошлин на импорт автомобилей из региона. Пока на разрешен конфликт с Китаем, европейская сторона все еще опасается таких же мер и против своего импорта.
Еще одним тревожным фактором для европейских рынков остается повышенная волатильность нефтяных котировок. Цены на нефть показывают резкие колебания в зависимости от тональности новостей, поступающих на рынок. Сейчас инвесторы ждут очередного заседания членов ОПЕК+, которое состоится весной. Вероятно, члены альянса будут обсуждать еще более значительное сокращение объемов нефти по сравнению с теми договоренностями, которые были достигнуты в начале декабря.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Чет 17 січ, 2019 13:53
Американский рынок акций в четверг, вероятно, начнет торговую сессию умеренным понижением относительно опасений инвесторов на фоне уголовного дела против китайской Huawei.
Основные фондовые индексы США закрыли торги среды ростом в пределах 0,6% на фоне сильной отчетности крупнейших банков страны. В четверг фьючерсы на американские индексы снижаются на 0,3-0,4%.
Азиатские биржи показали падение на 0,4-0,9% на фоне уголовного расследования в США возможной кражи китайской компанией Huawei американских коммерческих секретов. Это заставляет инвесторов сомневаться в перспективах скорого разрешения торгового конфликта между США и Китаем.
В Европе фондовые индексы снижаются на 0,3-0,5% из-за неопределенности вокруг соглашения по Brexit. Ранее парламент отверг проект, предложенный британским премьером Терезой Мэй. Сейчас Евросоюз собирается отправить в Великобританию экспертов, которые расскажут властям страны про вариант «жесткого» Brexit.
Мировые цены на нефть в четверг теряют почти 1% после выхода данных минэнерго США о росте запасов бензина в стране за неделю больше, чем ожидалось. Запасы бензина выросли сразу на 7,5 млн баррелей, тогда как на рынке ждали увеличения только на 2,8 млн баррелей. Теперь участники рынка опасаются слабого спроса на нефтепродукты со стороны США.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Чет 17 січ, 2019 15:46
Цена на нефть (мартовский фьючерс) к 15.09 мск четверга 17 декабря снижалась на 1,3% до 60,52 доллара за баррель сорта Brent.
Рынок «черного золота» продолжает топтаться около психологически значимого уровня в 60 долларов за баррель. Умеренное снижение после активного роста в начале недели продолжается.
Саудовская Аравия в декабре 2018 года сократила добычу нефти на 84 тысячи баррелей в сутки к уровню октября прошлого года до 10,553 миллиона баррелей в сутки. Между тем, ОПЕК+ 7 декабря решила сократить с января 2019 года в течение полугода добычу нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Из них на Саудовскую Аравию придется 322 тысячи баррелей в день, до 10,311 миллиона баррелей в день.
Давление на нефтяные котировки идет от данных минэнерго США, которое сообщило о повышении добычи нефти в стране за неделю по 11 января на 200 тысяч баррелей в день к предыдущей неделе — до 11,9 миллиона баррелей в день.
Рубль днем на этом фоне слегка корректируется вниз против доллара и евро после ощутимого роста накануне. Обнародованные Центробанком данные о начавшихся объемах покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила не принесли сюрприза - куплено валюты на 15,6 миллиарда рублей.
В итоге, курс доллара к 15.06 мск повышался с начала торгов к предыдущему закрытию на 0,2% до 66,49 рубля, евро — на 0,25% до 75,80 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent остается около уровня 4 тысячи. До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,9-67,1 рублей, евро – в коридоре 75,1-76,5 рубля.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Чет 17 січ, 2019 20:26
На мировых финансовых рынках в четверг 17 января отмечались разнонаправленные колебания в динамике биржевых индексов. Участники рынков опасаются нового витка американо-китайской торговой войны. Власти США ведут уголовное расследование по факту возможной кражи китайской компанией Huawei коммерческих секретов у американских партнеров. Ранее – в декабре прошлого года в Канаде по запросу США уже была задержана финдиректор и дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу. Она подозревалась в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
Кроме того, американских инвесторов разочаровала отчетность Morgan Stanley. Прибыль банка на акцию по итогам четвертого квартала 2018 года составила 0,73 доллара против 0,84 доллара годом ранее и при прогнозе 0,89 доллара.
Поддержка пришла от первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 12 января. Они уменьшились на 3 тысячи до 213 тысяч при ожиданиях роста до 219 тысяч.
Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов менялись разнонаправленно в пределах 0,25%. Западноевропейские биржевые индексы в среду снизились на 0,1-0,4%.
Региональные рынки попали под давление прогнозов Societe Generale о падении выручки ряда подразделений на 20% в четвертом квартале и на 10% по итогам 2018 года в сложных условиях на глобальных рынках капитала.
Российский рынок акций в четверг повысился по индексам на фоне уверенных позиций рубля против доллара. Надежды на отмену санкций США против компаний Олега Дерипаски подержали общий позитив на российском рынке. Резолюция по блокировке снятия санкций против компаний Дерипаски не прошла процедурное голосование в сенате США. В итоге в лидерах роста оказались ГДР En+ (+12,3%) и акции «Русала» (+3,3%).
Выросли в цене бумаги «Магнита» (+4,7%) – на фоне назначения экс-главы "Ленты" Яна Дюннинга президентом компании и введения его в состав правления компании. Логичным шагом после этого может стать объединение двух ритейлеров, полагают эксперты рынка. Акции «Ленты» выросли на 1,4%.
Снизились бумаги «Мечела» (-2,3%), «Алросы» (-2,3%), «Роснефти» (-1,2%).
В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию повысился с начала торгов на 0,54% - до 2447,64 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,35% до 1157,06 пункта. Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2400-2500 пунктов, а РТС – в коридоре 1140-1170 пунктов.
Рубль вечером мало менялся к доллару и к евро после снижения на протяжение большей части торгов. Восстановление рынка нефти в район 61 доллара за баррель поддержало российскую валюту вечером.
В итоге курс доллара к 20.45 мск почти не менялся около 66,35 рубля, евро снижался в пределах 0,1% до 75,55 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,8-67 рубля, евро – в коридоре 74,8-76,2 рубля.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 07:55
Российский рынок в пятницу пойдет наверх на фоне оптимизма на мировых рынках по поводу возможной отмены в США повышенных пошлин на китайский импорт.
В четверг российский рынок смог подрасти на фоне ослабления санкционных рисков и стабильного рубля. Индекс Мосбиржи повысился на 0,54%, до 2447,64 пункта, а индекс РТС - на 0,35%, до 1157,06 пункта.
Основные фондовые индексы США накануне выросли на 0,7-0,8% на фоне спекуляций о возможности отмене повышенных импортных пошлин на товары из Китая. С таким предложением выступает глава минфина Стивен Мнучин, однако у нее есть и противники. При этом хуже прогнозов оказалась отчетность банка Morgan Stanley, чистая прибыль на акцию которого составила 0,73 доллара за IV квартал против 0,84 доллара годом ранее.
Европейские биржи закрылись в минусе по основным индексам в пределах 0,4% из-за неопределенности по поводу Brexit. Не исключено, что в стране будет проведен еще один референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза.
Мировые цены на нефть в пятницу пошли в рост на фоне сокращения добычи нефти странами ОПЕК. Вместе с тем, инвесторы по-прежнему волнуются по поводу возможного переизбытка предложения на рынке, поэтому рост нефтяных котировок остается довольно неустойчивым. Азиатские индексы в пятницу растут в пределах 1,3% в надежде на отмену повышенных импортных пошлин США.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:33
Основные криптовалюты на время перешли к росту на фоне сообщений о том, что, несмотря на падение крипторынка, биткоин продолжает активно использоваться для различных транзакций.
Курс биткоина на 10.00 увеличился за сутки на 1,32% - до 3627 долларов, его капитализация составила 64,2 млрд долларов. Как стало известно накануне, сервис Bitpay в прошлом году обработал транзакции с биткоином на 1 млрд долларов, что свидетельствуют о сохраняющейся востребованности этой криптовалюты. Кроме того, аналитики подсчитали, что за год волатильность биткоина сократилась на 98%.
Поддержку Ethereum оказал тот факт, что 10% майнеров этой криптовалюты все равно подключились к цепи Constantinople, несмотря на перенос хардфорка. За сутки курс Ethereum вырос на 0,9% - до 121,7 доллара с капитализацией 12,9 млрд долларов.
На общем позитиве XRP подорожал на 0,31% - до 0,324 доллара, его капитализация составила 13,4 млрд долларов. Litecoin к этому времени прибавил 2,24% и поднялся в цене до 31,3 доллара при капитализации 1,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 122,6 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, несмотря на временную передышку, в ближайшей перспективе крипторынок вновь пойдет вниз. Курс биткоина вновь опустится до 3500 долларов, Ethereum – до 120 долларов, XRP – до 0,3 долларов, а Litecoin – до 30 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:50
Латиноамериканские рынки оказались под действием волны мирового оптимизма по поводу возможного снятия импортных пошлин в США для товаров из Китая. Такие идеи уже звучат среди чиновников США, хотя поддерживаются и не всеми из них.
Вместе с тем, на рынках остаются опасения по поводу скорого разрешения торгового конфликта между сторонами после начала уголовного расследования против китайской компании Huawei, которую американская сторона обвиняет в краже коммерческих секретов.
Латиноамериканские инвесторы также ждут новостей с международного экономического форума в Давосе, который пройдет с 22 по 25 января. Несмотря на то, что на форум не поедут крупнейшие политики (в частности, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон, а также президент Бразилии Андрес Мануэль Лопес Обрадор) участники рынка все же ждут от форума некоторых новостей. Так, в частности, в Давосе глава Международного валютного фонда Кристин Лагард проведет встречи с главами министерства финансов и центрального банка Аргентины. Аргентинцы надеются на новую помощь от МВФ, что очень актуально для страны, в которой инфляция в 2018 году составила 47,6% - это один из самых высоких показателей в Латинской Америке.
Кроме того, инвесторы региона традиционно продолжат следить за мировыми ценами на нефть, которые в последнее время остаются достаточно волатильными. Участники рынка ждут новых решений от ОПЕК+ по поводу возможного сокращения объемов добычи нефти странами альянса, что поможет избежать избытка предложения на этом рынке.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:38
Торговая сессия пятницы на американском фондовом рынке может начаться уверенным ростом индексов в ожидании того, что власти США могут отменить повышенные импортные пошлины на товары из Китая.
Накануне основные фондовые индексы США выросли на 0,7-0,8%. С инициативой отменить пошлины на китайский импорт выступил глава американского минфина. Впрочем другие чиновники в стране с такой идеей не согласны и полагают, что уступки Китаю могут быть расценены как признак слабости.
Азиатские биржи в пятницу завершили торговую сессию в плюсе на 0,8-1,2%, так как инвесторы надеются на улучшение торговых отношений между США и Китаем. Сейчас участники рынка ждут данных по росту ВВП Китая в четвертом квартале, которые будут опубликованы в понедельник. Как ожидается на рынке, экономика страны выросла за это время на 6,4%.
Европейские фондовые индексы растут на 0,7-0,9% вслед за рынками Азии и США. Вместе с тем, инвесторов Европы по-прежнему волнует неопределенная ситуация вокруг Brexit. После того, как британский парламент отверг предложенный премьер-министром страны проект соглашения, правительство 21 января должно предложить ему новый план.
Мировые цены на нефть в пятницу идут наверх и увеличиваются более чем на 1% на фоне снижения ОПЕК объемов добычи нефти в декабре, что следует из соответствующего доклада организации.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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