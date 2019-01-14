Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:52

Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в пятницу 18 января к 15.27 мск повышалась на 0,7% до 61,61 доллара за баррель.

Рынок "черного золота" повышается на фоне надежд на то, что усилия ОПЕК+ подержат баланс на рынке нефти и сохранят котировки на приемлемых уровнях.

В частности, ОПЕК оценила снижение добычи нефти в декабре 2018 года в 780 тысяч баррелей в сутки от уровня октября - до 31,578 миллиона баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство оценило аналогичный показатель в 580 тысяч баррелей в сутки до 32,39 миллиона баррелей в сутки.

Рубль на этом фоне стабилизируется к доллару и немного теряет к евро. Сказываются попытки возврата европейской валюты в район 1,14 доллара.

Позитивный для российской валюты фон поддерживается наступлением на следующей неделе пика налогового сезона января. Покупки валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила пока не вызывают роста волатильности на рынке, поскольку проходят в рамках ожиданий. Начинать же отложенные покупки валюты регулятор, скорее всего, пока не планирует, хотя конъюнктура и выглядит неплохо.

В целом, к 15.23 мск пятницы "американец" почти не меняется с начала торгов около отметки 66,37 рубля, евро повышается на 0,1% до 75,68 рубля. Рублевая цена барреля сорта Brent при этом колеблется в районе отметки 4,1 тысячи. До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 65,8-67 рубля, евро – в коридоре 75-76,4 рубля.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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