RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Аналитика для торговли на
рынке FOREX c FOREX CLUB

Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 160161162163
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:52

Обзор: нефть продолжает восстанавливаться и уже выше $61

Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в пятницу 18 января к 15.27 мск повышалась на 0,7% до 61,61 доллара за баррель.
Рынок "черного золота" повышается на фоне надежд на то, что усилия ОПЕК+ подержат баланс на рынке нефти и сохранят котировки на приемлемых уровнях.
В частности, ОПЕК оценила снижение добычи нефти в декабре 2018 года в 780 тысяч баррелей в сутки от уровня октября - до 31,578 миллиона баррелей в сутки.
Международное энергетическое агентство оценило аналогичный показатель в 580 тысяч баррелей в сутки до 32,39 миллиона баррелей в сутки.
Рубль на этом фоне стабилизируется к доллару и немного теряет к евро. Сказываются попытки возврата европейской валюты в район 1,14 доллара.
Позитивный для российской валюты фон поддерживается наступлением на следующей неделе пика налогового сезона января. Покупки валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила пока не вызывают роста волатильности на рынке, поскольку проходят в рамках ожиданий. Начинать же отложенные покупки валюты регулятор, скорее всего, пока не планирует, хотя конъюнктура и выглядит неплохо.
В целом, к 15.23 мск пятницы "американец" почти не меняется с начала торгов около отметки 66,37 рубля, евро повышается на 0,1% до 75,68 рубля. Рублевая цена барреля сорта Brent при этом колеблется в районе отметки 4,1 тысячи. До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 65,8-67 рубля, евро – в коридоре 75-76,4 рубля.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1608
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 160161162163
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Авторская аналитика от МОФТ 1 ... 407, 408, 409
Антон Харитонов » П'ят 21 вер, 2012 10:26
4084 444748
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 січ, 2019 14:35
Антон Харитонов
Торговля на Forex 1 ... 32, 33, 34
ForexTrader » П'ят 30 вер, 2011 21:16
337 74366
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 січ, 2019 19:16
forexcl
Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее) 1 ... 42, 43, 44
Anonymous » П'ят 08 жов, 2010 23:14
431 116315
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 15:13
planeta_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.