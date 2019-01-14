Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:26

На мировых финансовых рынках в пятницу 18 января отмечались позитивные тенденции в динамике биржевых индексов. Участники рынков отыгрывали рост надежд на завершение торговых войн.

Wall Street Journal написала, что в американской администрации обсуждают возможность отмены пошлин на китайские товары. Якобы министр финансов США Стивен Мнучин поддерживает идею полной или частичной отмены пошлин.

Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов повышались на 1,2%. Западноевропейские биржевые индексы в пятницу повысились на 1,7-2,7%.

Региональные рынки, кроме позитива о возможности торгового мира, обратили внимание на прогнозы ирландского лоукостера Ryanair на текущий финансовый год, который завершится в марте. Прибыль может сократиться до 1-1,1 миллиарда евро с ранее озвученного диапазона в 1,1-1,2 миллиарда евро.

Российский рынок акций в пятницу вырос по индексам, обновив максимумы текущего года. Общий рост аппетита к риску на мировых финансовых площадках и обновление нефтью максимума с начала декабря поддержало рост стоимости российских активов.

В лидерах роста оказались ГДР En+ (+12,9%) и акции «Русала» (+3,2%) на фоне ожиданий скорого снятия американских санкций с компании в связи с истечением их сроков и на фоне обещаний Стивена Мнучина. Выросли в цене бумаги ВТБ (+3,9%), акции «Мосбиржи» (+3,6%), «Яндекса» (+2,6%). Снизились бумаги «Аэрофлота» (-1,9%), «Полюса» (-0,6%), «Распадской» (-0,4%).

В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию повысился с начала торгов на 1,06% - до 2473,61 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,67% до 1176,42 пункта. Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2420-2520 пунктов, а РТС – в коридоре 1160-1190 пунктов.

Рубль вечером повышался к доллару и в большей степени - к евро, отыгрывая новую волну ослабления европейской валюты на forex - в район 1,135 доллара.

Курс доллара к 20.01 мск снижался на 0,1% до 66,30 рубля, евро – на 0,3% до 75,35 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,7-66,9 рубля, евро – в коридоре 74,6-76 рубля.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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