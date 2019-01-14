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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 160161162163
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:52

Обзор: нефть продолжает восстанавливаться и уже выше $61

Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в пятницу 18 января к 15.27 мск повышалась на 0,7% до 61,61 доллара за баррель.
Рынок "черного золота" повышается на фоне надежд на то, что усилия ОПЕК+ подержат баланс на рынке нефти и сохранят котировки на приемлемых уровнях.
В частности, ОПЕК оценила снижение добычи нефти в декабре 2018 года в 780 тысяч баррелей в сутки от уровня октября - до 31,578 миллиона баррелей в сутки.
Международное энергетическое агентство оценило аналогичный показатель в 580 тысяч баррелей в сутки до 32,39 миллиона баррелей в сутки.
Рубль на этом фоне стабилизируется к доллару и немного теряет к евро. Сказываются попытки возврата европейской валюты в район 1,14 доллара.
Позитивный для российской валюты фон поддерживается наступлением на следующей неделе пика налогового сезона января. Покупки валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила пока не вызывают роста волатильности на рынке, поскольку проходят в рамках ожиданий. Начинать же отложенные покупки валюты регулятор, скорее всего, пока не планирует, хотя конъюнктура и выглядит неплохо.
В целом, к 15.23 мск пятницы "американец" почти не меняется с начала торгов около отметки 66,37 рубля, евро повышается на 0,1% до 75,68 рубля. Рублевая цена барреля сорта Brent при этом колеблется в районе отметки 4,1 тысячи. До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 65,8-67 рубля, евро – в коридоре 75-76,4 рубля.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:26

Обзор: Мнучин якобы пообещал мировым рынкам торговый мир с К

На мировых финансовых рынках в пятницу 18 января отмечались позитивные тенденции в динамике биржевых индексов. Участники рынков отыгрывали рост надежд на завершение торговых войн.
Wall Street Journal написала, что в американской администрации обсуждают возможность отмены пошлин на китайские товары. Якобы министр финансов США Стивен Мнучин поддерживает идею полной или частичной отмены пошлин.
Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов повышались на 1,2%. Западноевропейские биржевые индексы в пятницу повысились на 1,7-2,7%.
Региональные рынки, кроме позитива о возможности торгового мира, обратили внимание на прогнозы ирландского лоукостера Ryanair на текущий финансовый год, который завершится в марте. Прибыль может сократиться до 1-1,1 миллиарда евро с ранее озвученного диапазона в 1,1-1,2 миллиарда евро.
Российский рынок акций в пятницу вырос по индексам, обновив максимумы текущего года. Общий рост аппетита к риску на мировых финансовых площадках и обновление нефтью максимума с начала декабря поддержало рост стоимости российских активов.
В лидерах роста оказались ГДР En+ (+12,9%) и акции «Русала» (+3,2%) на фоне ожиданий скорого снятия американских санкций с компании в связи с истечением их сроков и на фоне обещаний Стивена Мнучина. Выросли в цене бумаги ВТБ (+3,9%), акции «Мосбиржи» (+3,6%), «Яндекса» (+2,6%). Снизились бумаги «Аэрофлота» (-1,9%), «Полюса» (-0,6%), «Распадской» (-0,4%).
В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию повысился с начала торгов на 1,06% - до 2473,61 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,67% до 1176,42 пункта. Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2420-2520 пунктов, а РТС – в коридоре 1160-1190 пунктов.
Рубль вечером повышался к доллару и в большей степени - к евро, отыгрывая новую волну ослабления европейской валюты на forex - в район 1,135 доллара.
Курс доллара к 20.01 мск снижался на 0,1% до 66,30 рубля, евро – на 0,3% до 75,35 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,7-66,9 рубля, евро – в коридоре 74,6-76 рубля.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1609
З нами з: 28.08.12
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Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 160161162163
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