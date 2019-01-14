Додано: Пон 21 січ, 2019 09:38

Европейские фондовые рынки находятся под влиянием большого количества разнонаправленных сигналов. Так, с одной стороны, это неопределенность вокруг Brexit, а с другой – некоторые подвижки в решении торгового конфликта между США и Китаем.

Если вопрос с Brexit повергает участников рынка в уныние, так как время выхода Великобритании из ЕС приближается, а ничего так конкретно пока и не решено, то в отношениях Китая и США, похоже, что-то все начинает налаживаться. Европейских инвесторов воодушевляют разговоры о том, что повышенные импортные пошлины на китайские товары могут быть отменены. Это дает позитивный сигнал и для европейских рынков, так как ранее среди инвесторов царили опасения по поводу того, что повышенные пошлины могут быть введены и на импорт европейских автомобилей в США.

Кроме того, европейские рынки следят и за новостями с экономического форума в Давосе. Несмотря на то, что на форуме не будут присутствовать многие видные политики, такие, например, как президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон, тем не менее, на нем все же может быть сделан ряд важных заявлений.

По мнению финансовых скаутов, еще одним ориентиром для европейских торговых площадок остаются неоднозначно изменяющиеся цены на нефть. В среднесрочной перспективе позитивным фактором для них стало решение ОПЕК+ о сокращении объемом добычи, принятое членами альянса еще в декабре. Снижение добычи снимает опасения участников рынка относительно возможного переизбытка предложения «черного золота».

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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