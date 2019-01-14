|
|
|
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:52
Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в пятницу 18 января к 15.27 мск повышалась на 0,7% до 61,61 доллара за баррель.
Рынок "черного золота" повышается на фоне надежд на то, что усилия ОПЕК+ подержат баланс на рынке нефти и сохранят котировки на приемлемых уровнях.
В частности, ОПЕК оценила снижение добычи нефти в декабре 2018 года в 780 тысяч баррелей в сутки от уровня октября - до 31,578 миллиона баррелей в сутки.
Международное энергетическое агентство оценило аналогичный показатель в 580 тысяч баррелей в сутки до 32,39 миллиона баррелей в сутки.
Рубль на этом фоне стабилизируется к доллару и немного теряет к евро. Сказываются попытки возврата европейской валюты в район 1,14 доллара.
Позитивный для российской валюты фон поддерживается наступлением на следующей неделе пика налогового сезона января. Покупки валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила пока не вызывают роста волатильности на рынке, поскольку проходят в рамках ожиданий. Начинать же отложенные покупки валюты регулятор, скорее всего, пока не планирует, хотя конъюнктура и выглядит неплохо.
В целом, к 15.23 мск пятницы "американец" почти не меняется с начала торгов около отметки 66,37 рубля, евро повышается на 0,1% до 75,68 рубля. Рублевая цена барреля сорта Brent при этом колеблется в районе отметки 4,1 тысячи. До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 65,8-67 рубля, евро – в коридоре 75-76,4 рубля.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1615
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:26
На мировых финансовых рынках в пятницу 18 января отмечались позитивные тенденции в динамике биржевых индексов. Участники рынков отыгрывали рост надежд на завершение торговых войн.
Wall Street Journal написала, что в американской администрации обсуждают возможность отмены пошлин на китайские товары. Якобы министр финансов США Стивен Мнучин поддерживает идею полной или частичной отмены пошлин.
Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов повышались на 1,2%. Западноевропейские биржевые индексы в пятницу повысились на 1,7-2,7%.
Региональные рынки, кроме позитива о возможности торгового мира, обратили внимание на прогнозы ирландского лоукостера Ryanair на текущий финансовый год, который завершится в марте. Прибыль может сократиться до 1-1,1 миллиарда евро с ранее озвученного диапазона в 1,1-1,2 миллиарда евро.
Российский рынок акций в пятницу вырос по индексам, обновив максимумы текущего года. Общий рост аппетита к риску на мировых финансовых площадках и обновление нефтью максимума с начала декабря поддержало рост стоимости российских активов.
В лидерах роста оказались ГДР En+ (+12,9%) и акции «Русала» (+3,2%) на фоне ожиданий скорого снятия американских санкций с компании в связи с истечением их сроков и на фоне обещаний Стивена Мнучина. Выросли в цене бумаги ВТБ (+3,9%), акции «Мосбиржи» (+3,6%), «Яндекса» (+2,6%). Снизились бумаги «Аэрофлота» (-1,9%), «Полюса» (-0,6%), «Распадской» (-0,4%).
В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию повысился с начала торгов на 1,06% - до 2473,61 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,67% до 1176,42 пункта. Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2420-2520 пунктов, а РТС – в коридоре 1160-1190 пунктов.
Рубль вечером повышался к доллару и в большей степени - к евро, отыгрывая новую волну ослабления европейской валюты на forex - в район 1,135 доллара.
Курс доллара к 20.01 мск снижался на 0,1% до 66,30 рубля, евро – на 0,3% до 75,35 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,7-66,9 рубля, евро – в коридоре 74,6-76 рубля.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1615
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 січ, 2019 08:08
Торги на российском рынке акций в понедельник могут начаться с подъема на фоне позитивной реакции мировых рынков на статистику по ВВП Китая.
В пятницу российский рынок вырос более чем на 1% по основным индексам, обновив максимумы с октября прошлого года. Индекс Мосбиржи по итогам сессии увеличился на 1,06% - до 2473,61 пункта, а индекс РТС - на 1,67%, до 1176,42 пункта. Рубль при этом выглядел достаточно стабильно как к доллару, так и к евро, прибавляя к ним 10-30 копеек.
Основные биржи Азии в понедельник растут на 0,3-0,5% после выхода сильных статданных по ВВП Китая. Этот показатель в 2018 году увеличился на 6,6%, что оказалось лучше прогнозов.
Основные фондовые рынки США в пятницу поднялись более чем на 1% в ожидании подвижек в решении торгового спора с Китаем. Американские власти не исключают отмены повышенных импортных пошлин на китайские товары. Европейские фондовые биржи также показали позитивную динамику вслед за остальными мировыми рынками.
Цены на нефть растут в понедельник в пределах 0,5%, Brent торгуется выше отметки в $63 – на максимумах с начала декабря прошлого года.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1615
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 січ, 2019 09:38
Европейские фондовые рынки находятся под влиянием большого количества разнонаправленных сигналов. Так, с одной стороны, это неопределенность вокруг Brexit, а с другой – некоторые подвижки в решении торгового конфликта между США и Китаем.
Если вопрос с Brexit повергает участников рынка в уныние, так как время выхода Великобритании из ЕС приближается, а ничего так конкретно пока и не решено, то в отношениях Китая и США, похоже, что-то все начинает налаживаться. Европейских инвесторов воодушевляют разговоры о том, что повышенные импортные пошлины на китайские товары могут быть отменены. Это дает позитивный сигнал и для европейских рынков, так как ранее среди инвесторов царили опасения по поводу того, что повышенные пошлины могут быть введены и на импорт европейских автомобилей в США.
Кроме того, европейские рынки следят и за новостями с экономического форума в Давосе. Несмотря на то, что на форуме не будут присутствовать многие видные политики, такие, например, как президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон, тем не менее, на нем все же может быть сделан ряд важных заявлений.
По мнению финансовых скаутов, еще одним ориентиром для европейских торговых площадок остаются неоднозначно изменяющиеся цены на нефть. В среднесрочной перспективе позитивным фактором для них стало решение ОПЕК+ о сокращении объемом добычи, принятое членами альянса еще в декабре. Снижение добычи снимает опасения участников рынка относительно возможного переизбытка предложения «черного золота».
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1615
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:20
Курс основных криптовалют за сутки достаточно резко обвалились на фоне известия о том, что хардфорк Ethereum из-за уязвимости был отложен на конец февраля.
На фоне этого сообщения Ethereum на 11.00 подешевел за сутки на 4,22% - до 115,8 доллара при капитализации 12,2 млрд долларов. Биткоин к этому времени упал в цене на 1,94% - до 3533 долларов с капитализацией 62,7 млрд долларов.
При этом крипторынок не поддержала информация о том, что ОАЭ и Саудовская Аравия запустят совместную криптовалюту.
Несколько лучше остальных смотрится XRP. Ее поддерживает новость об успешном тестировании британской платёжной компанией Mercury FX платежей через систему RippleNet. Курс XRP на 11.00 снизился на 3,13% - до 0,31 доллара, его капитализация составила 13,1 млрд долларов. Litecoin за сутки подешевел на 6,12% - до 30,7 доллара с капитализацией 1,8 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла уровня 119,2 млрд долларов.
По прогнозам финансовых скаутов, крипторынок продолжит свое падение: курс биткоина может упасть до 3400 доллараов, Ethereum – до 110 долларов, XRP – до 0,3 доллара, а Litecoin – до 30 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1615
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 січ, 2019 14:13
Цена на нефть (мартовский фьючерс) к 14.54 мск понедельника 21 января снижалась на 0,2% до 62,55 доллара за баррель сорта Brent.
Рынок «черного золота» слегка снижается в рамках коррекции после роста прошлой недели. Определенное давление оказывает данные о замедлении темпов роста китайской экономики.
ВВП КНР вырос в 2018 году на 6,6% против 6,8% в 2017 году. Это стало худшим показателем за последние 28 лет. Впрочем официальный прогноз составил около 6,5%. В четвертом квартале ВВП Китая вырос на 6,4% по сравнению с 6,5% в третьем. Сказываются торговые войны с США.
Рубль днем на этом фоне слегка корректируется вниз против доллара и евро после ощутимого роста на прошлой неделе.
Планомерные покупки валюты Центробанком РФ, хотя и в запланированном умеренном объеме, понемногу также давят на курс рубля, накапливая кумулятивный эффект.
В итоге, курс доллара к 14.52 мск повышался с начала торгов к предыдущему закрытию на 0,3% до 66,45 рубля, евро — на 0,3% до 75,55 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent остается около уровня 4,15 тысячи. До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,9-67,1 рублей, евро – в коридоре 74,85-76,25 рубля.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1615
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 січ, 2019 14:49
Американский фондовый рынок, вероятно, начнет торги понедельника небольшим снижением основных индексов на фоне падения цен на нефть и негативной динамики европейских торговых площадок.
Основные фондовые рынки США в пятницу выросли более чем на 1% в ожидании подвижек в разрешении торгового конфликта между США и Китаем. На рынке появились слухи о том, что американские власти обсуждают возможную отмену повышенных импортных пошлин на товары из Китая. Фьючерсы на американские индексы снижаются на 0,3-0,4%.
Азиатские биржи в понедельник закрылись в плюсе на 0,2-0,4% на фоне относительно неплохой статистики по ВВП Китая за 2018 год. Рост экономики страны в прошлом году замедлился до 6,6%, но этот показатель превысил официальный прогноз.
Европейские фондовые рынки в понедельник снижаются на 0,1-0,5% в ожидании того, что премьер-министр Великобритании представит новый проект соглашения по Brexit. Мировые цены на нефть также идут вниз, теряя 0,2-0,3%.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1615
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 січ, 2019 19:28
На европейских финансовых рынках в понедельник 21 января преобладали негативные тенденции в динамике биржевых индексов. Торги акциями в США не проводились – там отмечается День Мартина Лютера Кинга.
Западноевропейские биржевые индексы в начале недели снизились на 0,1-0,7%. Региональные рынки попали под давление данных о замедлении темпов роста китайской экономики.
ВВП КНР вырос в 2018 году на 6,6% против 6,8% в 2017 году. Это стало худшим показателем за последние 28 лет. Впрочем официальный прогноз составил около 6,5%. В четвертом квартале ВВП Китая вырос на 6,4% по сравнению с 6,5% в третьем. Сказываются торговые войны с США.
Впрочем, британский фондовый рынок потерял менее других на фоне позитивных ожиданий по поводу того, что премьер-министр Тереза Мэй представит в понедельник план с новыми условиями выхода страны из ЕС. Он может быть утвержден парламентом при включении положений, смягчающих условия Brexit или переносящих его.
Российский рынок акций в понедельник снизился по индексам в рамках коррекции. Неуверенная динамика рынка нефти поддержала ослабление фондового рынка.
В лидерах снижения оказались акции «Аэрофлота» (-1,1%), «Алросы» (-0,9%), «Татнефти» (-0,8%), «Полюса» (-0,8%). Выросли бумаги АФК «Система» (+4,5%), «Мечела» (+2,6%), «Распадской» (+1,5%), МТС (+1%).
В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию снизился с начала торгов на 0,2% - до 2468,25 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,5% до 1171,09 пункта. Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2420-2520 пунктов, а РТС – в коридоре 1155-1185 пунктов.
Рубль вечером слегка снижался к доллару и к евро. Отсутствие сильных сигналов игроки используют для фиксации прибыли от роста рубля на прошлой неделе.
Курс доллара к 19.48 мск повышался на 0,1% до 66,37 рубля, евро – на 0,2% до 75,46 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,7-66,9 рубля, евро – в коридоре 74,8-76,2 рубля.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1615
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|4087
|446229
|
|
|337
|74772
|
|
|431
|116705
|
|