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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:04
Re: Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
По криптовалюте какие соображения? Есть перспектива для обновления минимума в области 2550?
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:19
Крипторынок будет падать до хардфорка Ethereum
Основные криптовалюты продолжают падать в цене в отсутствии хороших новостей и из-за переноса хардфорка Ethereum.
Единственным позитивным известием для рынка могла бы стать сообщение о том, что в Японии запущена регулируемая криптовалютная биржа, тем не менее эта новость была проигнорирована инвесторами.
Курс биткоина на 11.00 снизился за сутки на 0,7% - до 3523 долларов при капитализации 62,3 млрд долларов. Ethereum к этому времени подешевел на 1,53% - до 115,6 доллара, его капитализация достигла отметки 12,2 млрд долларов. Хардфорк Constantinople в сети Ethereum состоится 27 февраля – его перенос оказал значительное негативное влияние на криптовалютный рынок в целом.
XRP за сутки подешевел на 3% - до 0,313 доллара, его капитализация составила 12,9 млрд долларов. Litecoin ослабел на 1,6% - до 30,6 доллара с капитализацией 1,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 118,7 млрд долларов.
По прогнозам финансовых скаутов, крипторынок продолжит идти вниз вплоть до конца февраля – до даты хардфорка Ethereum. В ближайшей перспективе биткоин может подешеветь до 3400 долларов, Ethereum – до 110 долларов, Litecoin – до 30 долларов, в XRP – до 0,3 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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