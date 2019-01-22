Додано: Вів 22 січ, 2019 11:21

Латиноамериканские рынки, наряду с другими торговыми площадками мира, находятся под давлением опасений по поводу возможного замедления темпов роста мировой экономики. Такие тревоги обострились после публикации отчета Международного валютного фонда, в котором он понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта, до 3,5% и 3,6% соответственно.

При этом прогноз по странам Латинской Америки на ближайшие два года оказался на 0,2 процентного пункта ниже, чем ожидалось ранее. Экономика этих стран будет расти на 2% в этом и на 2,5% в следующем году, считают в МВФ.

Как объясняют эксперты фонда, прогноз по Латинской Америке пересмотрен из-за меньших перспектив роста экономики в Мексике, что объясняется падением инвестиций в стране. Ситуация еще более критична в Венесуэле, а возвращение к росту в Аргентине в фонде ожидают не раньше 2020 года.

Вместе с тем, среди этого негатива есть и толика позитива. Так, теперь инвесторы ждут, что на фоне ухудшения перспектив экономического роста Китай предпримет меры по поддержке экономики и ослабит денежно-кредитную и бюджетно-налоговую политику, что, в свою очередь, опосредованно приведет к росту мировой экономики.

На рынке нефти, который традиционно является ориентиром для американских рынков, также царит некоторая неопределенность, что приводит к неоднозначной динамике нефтяных котировок в последнее время. Позитивным фактором для этого рынка стало сокращение объемов добычи странами ОПЕК+, вместе с тем, некоторые участники рынка полагают, что этого не достаточно.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope

www.periscope.tv/FXClubOfficial