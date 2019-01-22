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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:04
Re: Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
По криптовалюте какие соображения? Есть перспектива для обновления минимума в области 2550?
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:19
Крипторынок будет падать до хардфорка Ethereum
Основные криптовалюты продолжают падать в цене в отсутствии хороших новостей и из-за переноса хардфорка Ethereum.
Единственным позитивным известием для рынка могла бы стать сообщение о том, что в Японии запущена регулируемая криптовалютная биржа, тем не менее эта новость была проигнорирована инвесторами.
Курс биткоина на 11.00 снизился за сутки на 0,7% - до 3523 долларов при капитализации 62,3 млрд долларов. Ethereum к этому времени подешевел на 1,53% - до 115,6 доллара, его капитализация достигла отметки 12,2 млрд долларов. Хардфорк Constantinople в сети Ethereum состоится 27 февраля – его перенос оказал значительное негативное влияние на криптовалютный рынок в целом.
XRP за сутки подешевел на 3% - до 0,313 доллара, его капитализация составила 12,9 млрд долларов. Litecoin ослабел на 1,6% - до 30,6 доллара с капитализацией 1,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 118,7 млрд долларов.
По прогнозам финансовых скаутов, крипторынок продолжит идти вниз вплоть до конца февраля – до даты хардфорка Ethereum. В ближайшей перспективе биткоин может подешеветь до 3400 долларов, Ethereum – до 110 долларов, Litecoin – до 30 долларов, в XRP – до 0,3 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:21
Латиноамериканские инвесторы боятся замедления темпов роста
Латиноамериканские рынки, наряду с другими торговыми площадками мира, находятся под давлением опасений по поводу возможного замедления темпов роста мировой экономики. Такие тревоги обострились после публикации отчета Международного валютного фонда, в котором он понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта, до 3,5% и 3,6% соответственно.
При этом прогноз по странам Латинской Америки на ближайшие два года оказался на 0,2 процентного пункта ниже, чем ожидалось ранее. Экономика этих стран будет расти на 2% в этом и на 2,5% в следующем году, считают в МВФ.
Как объясняют эксперты фонда, прогноз по Латинской Америке пересмотрен из-за меньших перспектив роста экономики в Мексике, что объясняется падением инвестиций в стране. Ситуация еще более критична в Венесуэле, а возвращение к росту в Аргентине в фонде ожидают не раньше 2020 года.
Вместе с тем, среди этого негатива есть и толика позитива. Так, теперь инвесторы ждут, что на фоне ухудшения перспектив экономического роста Китай предпримет меры по поддержке экономики и ослабит денежно-кредитную и бюджетно-налоговую политику, что, в свою очередь, опосредованно приведет к росту мировой экономики.
На рынке нефти, который традиционно является ориентиром для американских рынков, также царит некоторая неопределенность, что приводит к неоднозначной динамике нефтяных котировок в последнее время. Позитивным фактором для этого рынка стало сокращение объемов добычи странами ОПЕК+, вместе с тем, некоторые участники рынка полагают, что этого не достаточно.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
Додано: Вів 22 січ, 2019 15:54
Американский рынок акций снизится на открытии
Торги вторника на американском фондовом рынке могут начаться снижением основных индексов на фоне негативной реакции мирового сообщества на ухудшение прогноза Международного валютного фонда МВФ по поводу роста мировой экономики.
Накануне торги на американском рынке не проводились. Во вторник фьючерсы на индексы США снижаются на 0,5-0,8%. Азиатские биржи закрылись во вторник существенным падением более чем на 1% на фоне новых прогнозов по поводу перспектив роста мировой экономики от Международного валютного фонда. МВФ ухудшил прогноз на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта, до 3,5% и 3,6% соответственно. При этом он сохранил прогноз по росту ВВП Китая и США.
Биржи Европы снижаются во вторник в пределах 0,4% на фоне неопределенной ситуации с Brexit. Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила парламенту новый документ с условиями выхода страны из Евросоюза. Он не сильно отличается от предыдущего, который был отвергнут парламентом.
Падение цен на нефть во вторник составляет порядка 2%, в частности, на фоне информации о том, что Саудовская Аравия в ноябре увеличила экспорт нефти до 8,235 млн баррелей в сутки.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
Додано: Сер 23 січ, 2019 08:24
Торги среды на рынке акций РФ откроются невнятно при неодноз
Российский рынок акций в среду может показать невнятную динамику по основным индексам при противоречивых внешних сигналах.
Накануне российский рынок немного снизился по индексу РТС на фоне ослабления рубля и символически укрепился по индексу Мосбиржи. Индекс Мосбиржи по итогам сессии подрос на 0,02% - до 2468,73 пункта, а индекс РТС снизился на 0,11%, до1169,79 пункта.
Основные фондовые индексы США во вторник ослабели в пределах 1,9% на фоне опасений участников рынка по поводу перспектив роста мировой экономики.На печальные размышления их наталкивают данные о ВВП Китая за 2018 год и ухудшившийся прогноз роста мирового ВВП на 2019 и 2020 годы от МВФ. Также сомнения вызывают и перспективы разрешения торгового конфликта между США и Китаем.
Европейские биржи закрыли торги вторника снижением в пределах 1% на неопределенности вокруг Brexit, а также на фоне падения котировок акций банковского сектора. Инвесторы опасаются, что британский парламент может вновь не поддержать проект соглашения по поводу выхода Великобритании из Евросоюза, представленный премьер-министром страны, так как он не сильно отличается от предыдущего.
Мировые цены на нефть немного отрастают в среду после того, как накануне вечером они упали более чем на 3%. Поводом для обвала стала слабая статистика по рынку недвижимости США. Азиатские индексы также находятся в символическом плюсе.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:06
Крипторынок колеблется на фоне неодобрения его Банком Англии
Основные криптовалюты несколько колеблются в цене после того, как Банк Англии выступил против цифровых активов. По мнению регулятора, они являются проблемой для властей страны.
При этом благоприятной новостью для крипторынка стало сообщение о том, что Telegram запустит свою криптовалюту в марте.
На этом новостном фоне курс биткоина на 11.00 подрос за сутки на 0,53% - до 3566 долларов с капитализацией $62,9 млрд долларов. Ethereum к этому времени увеличился в цене на 2,25% - до 117,8 доллара, его капитализация достигла 12,4 млрд долларов. Курс Ethereum поддержала информация о том, что эта криптовалюта установила исторический рекорд по транзакциям. В настоящий момент инвесторы ждут хардфорк, который состоится в конце февраля.
XRP за сутки подорожал на 0,95% - до 0,316 доллара, его капитализация составила 13,1 млрд долларов. Litecoin вырос в цене на 2,86% - до 31,5 доллара с капитализацией 1,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки в 120,3 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, нынешний подъем крипторынка выглядит достаточно неуверенно и продлится недолго. В ближайшей перспективе биткоин может вновь подешеветь до 3500 долларов, Ethereum – до 115 долларов, XRP – до 0,3 доллара, а Litecoin – до 30 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
Додано: Сер 23 січ, 2019 14:15
Рынок акций США в среду покажет слабо выраженную динамику
Американский рынок акций, вероятно, начнет торги среды слабовыраженным ростом на фоне подъема цен на нефть, но от существенного укрепления его будут удерживать преимущественно негативные настроения на мировых биржах.
Накануне американские индексы потеряли в пределах 1,9% из-за опасений по поводу дальнейших перспектив развития мировой экономики. На такие сомнения инвесторов наталкивают плохие данные по ВВП Китая и отчет МВФ, который ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2019 и 2020 годах. Кроме того, между США и Китаем наблюдается очередное обострений торговых отношений. Также негатив на рынок привнесла и слабая статистика по американскому рынку недвижимости.
Европейские биржи снижаются в среду на 0,2-0,3% на фоне слабых корпоративных новостей региона, в частности, на фоне сообщений о сокращении выручки французской группы Carrefour. Азиатские индексы закрыли торги неоднозначной динамикой на фоне не очень хорошей статистики по экономике Японии.
Мировые цены на нефть при этом растут на 1%, отыгрывая падение более чем на 3% накануне вечером. Сейчас участники рынка ждут
данных по запасам нефти в США за неделю от Американского института нефти (API). Фьючерсы на американские индексы растут на 0,2-0,3%.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
Додано: Чет 24 січ, 2019 06:58
Рынок акций РФ пойдет вниз на фоне возобновившегося снижения
Российский рынок акций в четверг начнет торговую сессию в минусе на фоне снижения цен на нефть и негативной динамики европейских бирж.
Накануне российский рынок обновил свои максимумы с октября: индекс Мосбиржи по итогам сессии вырос на 0,92% - до 2491,49 пункта, а индекс РТС - на 1,43%, до 1186,51 пункта. Курс доллара вечером в среду падал на 40 копеек, а курс евро - более чем на 30 копеек.
Основные фондовые индексы США накануне выросли на 0,2-0,7% на фоне сильных отчетов американских компаний. В частности, корпорация IBM получила чистую прибыль за IV квартал 2018 года в 1,951 млрд долларов против убытка годом ранее. Также инвесторы обратили внимание на оптимистичные заявления президента США Дональда Трампа относительно перспектив торговли с Китаем.
Европейские биржи завершили торговую сессию в минусе на 0,2-0,9% на фоне слабой финансовой отчетности компаний региона - наибольшее падение показал британсий FTSE 100, который снижался из-за укрепления курса фунта. О падении своей прибыли за IV квартал сообщил накануне британский Metro Bank.
Мировые цены на нефть в четверг с утра вновь снижаются, несмотря на предшествовавший рост на фоне опасений инвесторов относительно перспектив роста мировой экономики. Азиатские индексы не демонстрируют единой динамики.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
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