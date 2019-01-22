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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:06

Акции "Роснефти" могут потерять еще до 2%

Акции "Роснефти" на бирже Libertex падают в цене на 2,7% из-за рисков того, Венесуэла может не вернуть долги российской компании.
Такие сомнения возникли на фоне политической ситуации в Венесуэле, которая близка к военному перевороту.
Можно ожидать, что пока ситуация не стабилизируется, акции "Роснефти" могут потерять еще порядка 2%.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:12

Американский рынок акций подрастет на фоне подъема цен на не

Американский фондовый рынок в четверг имеет все шансы начать торговую сессию в положительной области на фоне роста цен на нефть, который подхлестнули риски введения новых санкций против нефтяного сектора Венесуэлы.
Основные фондовые индексы США накануне выросли на 0,2-0,7% на фоне сильных квартальных отчетов компаний, в частности, IBM.
Также оптимизм инвесторов поддержали и заявления президента США Дональда Трампа относительно перспектив улучшения торговых отношений с Китаем.
Азиатские биржи в четверг в основном выросли, прибавив 0,4-0,8% на фоне заявлений властей Китая о том, что они предпримут меры для поддержки экономики страны.
Основные европейские индексы также растут в пределах 0,5% в ожидании решения ЕЦБ по ставке и заявлений регулятора относительно дальнейших перспектив развития мировой экономики.
Мировые цены на нефть в четверг активно идут наверх на фоне риск введения новых американских санкций против нефтяного сектора Венесуэлы. Такие опасения появились из-за разгоревшегося политического кризиса в стране. Фьючерсы на американские индексы растут на 0,2-0,5%.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 1628
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 162163164165
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