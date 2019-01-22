Додано: Чет 24 січ, 2019 14:12
Американский фондовый рынок в четверг имеет все шансы начать торговую сессию в положительной области на фоне роста цен на нефть, который подхлестнули риски введения новых санкций против нефтяного сектора Венесуэлы.
Основные фондовые индексы США накануне выросли на 0,2-0,7% на фоне сильных квартальных отчетов компаний, в частности, IBM.
Также оптимизм инвесторов поддержали и заявления президента США Дональда Трампа относительно перспектив улучшения торговых отношений с Китаем.
Азиатские биржи в четверг в основном выросли, прибавив 0,4-0,8% на фоне заявлений властей Китая о том, что они предпримут меры для поддержки экономики страны.
Основные европейские индексы также растут в пределах 0,5% в ожидании решения ЕЦБ по ставке и заявлений регулятора относительно дальнейших перспектив развития мировой экономики.
Мировые цены на нефть в четверг активно идут наверх на фоне риск введения новых американских санкций против нефтяного сектора Венесуэлы. Такие опасения появились из-за разгоревшегося политического кризиса в стране. Фьючерсы на американские индексы растут на 0,2-0,5%.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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