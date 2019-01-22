Додано: Чет 24 січ, 2019 16:14

Цена на нефть (мартовский фьючерс) в четверг 24 января к 16.54 мск снижалась на 0,9% до 60,59 доллара за баррель сорта Brent. «Черное золото» остается под давлением на фоне данных американского института нефти о росте а прошлой неделе запасов нефти в США на 6,6 миллиона баррелей.

При этом политический кризис в Венесуэле, поддерживавший с утра нефтяные котировки, отошел на второй план. Администрация США в среду признала оппозиционного лидера этой страны - Хуана Гуайдо - законным главой государства. Ранее он объявил себя исполняющим обязанности президента. Америка также угрожает ввести санкции против нефтяной отрасли Венесуэлы. Импорт венесуэльской нефти в США составлял недавно около 350 тысяч баррелей в сутки.

Рубль днем продолжает расти второй день подряд против основных резервных валют, отыгрывая пик налогового периода января, приходящийся на эту неделю. В этот период у банков традиционно возрастает спрос на рублевую ликвидность из-за перечисления ими обязательных платежей в бюджет.

В итоге, к 16.47 мск доллар снижался с начала торгов на 0,2% до 65,96 рубля, евро — на 0,8% до 74,64 рубля. Обе валюты обновили в четверг минимумы с ноября прошлого года (65,83 рубля и 74,59 рубля, соответственно).

До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,3-66,5 рубля, евро – в коридоре 74-75,4 рубля. Цена на нефть в рублях колеблется немного ниже круглой отметки 4000 за баррель сорта Brent.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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