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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:06
Акции "Роснефти" на бирже Libertex падают в цене на 2,7% из-за рисков того, Венесуэла может не вернуть долги российской компании.
Такие сомнения возникли на фоне политической ситуации в Венесуэле, которая близка к военному перевороту.
Можно ожидать, что пока ситуация не стабилизируется, акции "Роснефти" могут потерять еще порядка 2%.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Чет 24 січ, 2019 14:12
Американский фондовый рынок в четверг имеет все шансы начать торговую сессию в положительной области на фоне роста цен на нефть, который подхлестнули риски введения новых санкций против нефтяного сектора Венесуэлы.
Основные фондовые индексы США накануне выросли на 0,2-0,7% на фоне сильных квартальных отчетов компаний, в частности, IBM.
Также оптимизм инвесторов поддержали и заявления президента США Дональда Трампа относительно перспектив улучшения торговых отношений с Китаем.
Азиатские биржи в четверг в основном выросли, прибавив 0,4-0,8% на фоне заявлений властей Китая о том, что они предпримут меры для поддержки экономики страны.
Основные европейские индексы также растут в пределах 0,5% в ожидании решения ЕЦБ по ставке и заявлений регулятора относительно дальнейших перспектив развития мировой экономики.
Мировые цены на нефть в четверг активно идут наверх на фоне риск введения новых американских санкций против нефтяного сектора Венесуэлы. Такие опасения появились из-за разгоревшегося политического кризиса в стране. Фьючерсы на американские индексы растут на 0,2-0,5%.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:14
Цена на нефть (мартовский фьючерс) в четверг 24 января к 16.54 мск снижалась на 0,9% до 60,59 доллара за баррель сорта Brent. «Черное золото» остается под давлением на фоне данных американского института нефти о росте а прошлой неделе запасов нефти в США на 6,6 миллиона баррелей.
При этом политический кризис в Венесуэле, поддерживавший с утра нефтяные котировки, отошел на второй план. Администрация США в среду признала оппозиционного лидера этой страны - Хуана Гуайдо - законным главой государства. Ранее он объявил себя исполняющим обязанности президента. Америка также угрожает ввести санкции против нефтяной отрасли Венесуэлы. Импорт венесуэльской нефти в США составлял недавно около 350 тысяч баррелей в сутки.
Рубль днем продолжает расти второй день подряд против основных резервных валют, отыгрывая пик налогового периода января, приходящийся на эту неделю. В этот период у банков традиционно возрастает спрос на рублевую ликвидность из-за перечисления ими обязательных платежей в бюджет.
В итоге, к 16.47 мск доллар снижался с начала торгов на 0,2% до 65,96 рубля, евро — на 0,8% до 74,64 рубля. Обе валюты обновили в четверг минимумы с ноября прошлого года (65,83 рубля и 74,59 рубля, соответственно).
До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,3-66,5 рубля, евро – в коридоре 74-75,4 рубля. Цена на нефть в рублях колеблется немного ниже круглой отметки 4000 за баррель сорта Brent.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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