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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:06
Акции "Роснефти" на бирже Libertex падают в цене на 2,7% из-за рисков того, Венесуэла может не вернуть долги российской компании.
Такие сомнения возникли на фоне политической ситуации в Венесуэле, которая близка к военному перевороту.
Можно ожидать, что пока ситуация не стабилизируется, акции "Роснефти" могут потерять еще порядка 2%.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Чет 24 січ, 2019 14:12
Американский фондовый рынок в четверг имеет все шансы начать торговую сессию в положительной области на фоне роста цен на нефть, который подхлестнули риски введения новых санкций против нефтяного сектора Венесуэлы.
Основные фондовые индексы США накануне выросли на 0,2-0,7% на фоне сильных квартальных отчетов компаний, в частности, IBM.
Также оптимизм инвесторов поддержали и заявления президента США Дональда Трампа относительно перспектив улучшения торговых отношений с Китаем.
Азиатские биржи в четверг в основном выросли, прибавив 0,4-0,8% на фоне заявлений властей Китая о том, что они предпримут меры для поддержки экономики страны.
Основные европейские индексы также растут в пределах 0,5% в ожидании решения ЕЦБ по ставке и заявлений регулятора относительно дальнейших перспектив развития мировой экономики.
Мировые цены на нефть в четверг активно идут наверх на фоне риск введения новых американских санкций против нефтяного сектора Венесуэлы. Такие опасения появились из-за разгоревшегося политического кризиса в стране. Фьючерсы на американские индексы растут на 0,2-0,5%.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:14
Цена на нефть (мартовский фьючерс) в четверг 24 января к 16.54 мск снижалась на 0,9% до 60,59 доллара за баррель сорта Brent. «Черное золото» остается под давлением на фоне данных американского института нефти о росте а прошлой неделе запасов нефти в США на 6,6 миллиона баррелей.
При этом политический кризис в Венесуэле, поддерживавший с утра нефтяные котировки, отошел на второй план. Администрация США в среду признала оппозиционного лидера этой страны - Хуана Гуайдо - законным главой государства. Ранее он объявил себя исполняющим обязанности президента. Америка также угрожает ввести санкции против нефтяной отрасли Венесуэлы. Импорт венесуэльской нефти в США составлял недавно около 350 тысяч баррелей в сутки.
Рубль днем продолжает расти второй день подряд против основных резервных валют, отыгрывая пик налогового периода января, приходящийся на эту неделю. В этот период у банков традиционно возрастает спрос на рублевую ликвидность из-за перечисления ими обязательных платежей в бюджет.
В итоге, к 16.47 мск доллар снижался с начала торгов на 0,2% до 65,96 рубля, евро — на 0,8% до 74,64 рубля. Обе валюты обновили в четверг минимумы с ноября прошлого года (65,83 рубля и 74,59 рубля, соответственно).
До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,3-66,5 рубля, евро – в коридоре 74-75,4 рубля. Цена на нефть в рублях колеблется немного ниже круглой отметки 4000 за баррель сорта Brent.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Чет 24 січ, 2019 20:44
На мировых фондовых рынках в четверг 24 января отмечались противоречивые тенденции в динамике индексов. Американские инвесторы играют на повышение на фоне данных с рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице от американцев за прошлую неделю снизилось на 13 тысяч до 199 тысяч. Это оказалось минимумом с ноября 1969 года. При этом эксперты ожидали роста показателя до 219 тысяч.
С другой стороны, рынки ожидают договоренностей между американскими сенаторами и администрацией Трампа о прекращении «шатдауна». Правительство США частично не работает с 22 декабря прошлого года, так как демократы в конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около 5 миллиардов долларов на строительство стены с Мексикой.
Американские фондовые индексы на этом фоне в первой половине торгового дня менялись разнонаправленно в пределах 0,4%. Западноевропейские рынки в пятницу изменились разнонаправленно в пределах 0,7% по индексам. Региональные рынки отыграли решение ЕЦБ сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Регулятор продолжит реинвестировать средства от погашения ценных бумаг, выкупленных в рамках программы количественного смягчения (QE). Это будет проходить в течение длительного периода времени после начала повышения процентных ставок и до тех пор, пока это будет необходимо, в частности, для поддержания ликвидности, отметил ЕЦБ.
С другой стороны, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны в январе уменьшился до 50,7 пункта с 51,1 пункта в декабре, обновив минимум более чем за 5 лет. При этом аналитики ожидали повышения показателя.
Российский рынок акций в четверг изменился разнонаправленно, но умеренно по индексам. Слабая нефть, но укрепившийся рубль не дали четкого сигнала рынку.
В лидерах снижения оказались акции АФК «Система» (-3,1%), «Мосбиржи» (-2,8%), «Роснефти» (-2,7%), «Новатэка» (-2,3%).
В лидеры повышения вышли акции девелопера ЛСР (+2,8%), «Яндекса» (+1,1%), ТМК (+1,1%%).
Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию снизился с начала дня на 0,35% до 2482,71 пункта, долларовый индекс РТС повысился на 0,14% до 1188,15 пункта.
Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2430-2530 пунктов, а РТС – в коридоре 1175-1205 пунктов.
Рубль вечером ощутимо повышался к евро и в меньшей степени - к доллару, отыгрывая тестирование единой европейской валютой круглого уровня поддержки 1,13 доллара. Налоговый период оказывает поддержку российской валюте.
В итоге, курс доллара к 21.12 мск снижался на 0,4% до 65,82 рубля, евро - на 1,2% до 74,37 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,2-66,4 рубля, евро – в коридоре 73,6-75 рубля.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 06:57
Российский фондовый рынок в пятницу имеет все шансы открыться позитивно на фоне роста цен на нефть и положительной динамики азиатских индексов.
Накануне российский рынок не показал единой динамики: индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,35% - до 2482,71 пункта, а индекс РТС вырос на 0,14%, до 1188,15 пункта на фоне укрепления рубля. Курс доллара в четверг потерял более 20 копеек, а курс евро - более 80.
Основные американские фондовые индексы также завершили сессию разнонаправленно на фоне статистики по рынку труда в стране и продолжающегося политического кризиса. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно сократилось на 13 тысяч, что является минимумом с ноября 1969 года.
При этом в стране продолжается политический кризис, сенат США не принял законопроекты, позволившие бы прекратить "шатдаун", длящийся уже с 22 декабря.
Биржи Европы закрыли торги четверга ростом на 0,4-0,7% на фоне некоторого спада напряженности вокруг торгового конфликта США и Китая. При этом ЕЦБ по итогам своего заседания накануне сделал прогнозы об ослаблении европейской экономики, что будет вызвано геополитической неопределенностью в мире. Он также принял решение сохранить ставку на текущем уровне уровне 0% и, вероятно, будет держать ее на этой отметке до конца лета.
Мировые цены на нефть при этом продолжают идти наверх, прибавляя более 1% из-за опасений по поводу перебоев с поставками из Венесуэлы на фоне политического кризиса в стране. Азиатские индексы в пятницу также показывают активный рост в надежде на скорое разрешение торгового конфликта между Китаем и США.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:10
Центральной темой на латиноамериканских фондовых рынках сейчас, конечно, является развивающийся острый политический кризис в Венесуэле, где спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. После этого Мадуро, который продолжает считать себя легитимным президентом, разорвал дипломатические отношения с США.
Все страны региона с волнением наблюдают за эскалацией конфликта в стране. В большой степени их пугают возможные новые санкции США, которые американская сторона угрожает ввести против венесуэльского нефтегазового сектора.
На фоне всех этих событий мировые цены на нефть резко пошли наверх, так как инвесторы опасаются возможных перебоев с поставками нефти из Венесуэлы. Новые санкции могут быть введены уже на этой неделе.
Вместе с тем, в целом на мировых рынках сейчас царят скорее оптимистичные настроения, что связано с надеждами инвесторов на разрешение торгового конфликта между США и Китаем. Кроме того, после выхода слабых данных по ВВП Китая участники рынка ждут от властей страны каких-либо поддерживающих мер. Рынки также преимущественно радует квартальная отчетность компаний США и Европы.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:13
Основные курсы криптовалют продолжают слабо колебаться. На рынке царит разочарование от решения чикагской биржи опционов CBOE отозвать заявку на регистрацию биткоин-ETF. Теперь, вероятно, новая заявка будет подана в комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США только весной. Виной этому продолжающийся в США еще с 22 декабря "штадаун".
На 11.00 курс биткоина за сутки символически понизился на 0,03% - до 3564 доллара при капитализации 62,9 млрд долларов. Ethereum к этому времени подешевел на 0,26% - до 115,8 доллара с капитализацией 12,3 млрд долларов. Дополнительное давление на эту криптовалюту оказала информация о том, что у Ethereum были обнаружены скрытые резервы стоимостью в 500 млн долларов. XRP за сутки упал в цене на 0,32% - до 0,316 доллара, его капитализация составила 13 млрд долларов. Litecoin подорожал на 3,06% - до 32,7 доллара при капитализации 1,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла уровня 120,2 млрд долларов.
По прогнозам финансовых скаутов, в ближайшее время крипторынок будет идти преимущественно вниз, что связано с пессимистичными настроениями инвесторов. Биткоин может подешеветь до 3500 долларов, Ethereum - до 112-113 долларов, XRP - до 0,3 доллара, а Litecoin - до 31,5-32 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:16
Торги пятницы на американском фондовом рынке могут начаться позитивной динамикой основных индексов на фоне роста цен на нефть и оптимизма на биржах Азии.
Накануне американские фондовые индексы не показали единой динамики на фоне слабой статистики по рынку труда в стране и продолжающегося с 22 декабря «шатдауна». Фьючерсы на индексы США увеличиваются на 0,8-1%.
Биржи Азии в пятницу подросли на 0,2-0,9% в ожидании успеха переговоров по торговым вопросам между США и Китаем, которые ориентировочно состоятся уже на следующей неделе. Европейские фондовые индексы следуют за биржами Азии, однако от более существенного роста их удерживает не очень хорошая статистика из Германии.
Индекс делового климата в стране в январе снизился до 99,1 пункта, тогда как на рынке ожидали сокращения показателя лишь до 100,7 пункта.
Мировые цены на нефть продолжают свой подъем в пятницу на фоне развивающегося политического кризиса в Венесуэле. Участник рынка опасаются перебоев с поставками венесуэльской нефти, которые могут произойти в случае введения новых американских санкций против нефтяного сектора страны.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:42
Цена на нефть (мартовский фьючерс) в пятницу 25 января к 16.24 мск повышалась на 0,2% до 61,20 доллара за баррель сорта Brent. «Черное золото» продолжает колебаться неподалеку от психологически значимого уровня 60 долларов за баррель на фоне противоречивых факторов, определяющих текущую конъюнктуру.
Так, США продолжают добывать рекордно высокие — почти 12 миллионов баррелей нефти в сутки. На этом фоне ее запасы на прошлой неделе выросли на 8 миллионов баррелей до двухмесячного максимума в 445 миллионов баррелей, оценило американское минэнерго. Вечером Baker Hughes представит еженедельные оценки по динамике числа действующих нефтяных буровых установок в США.
С другой стороны, выросшие геополитические риски в связи с развивающимся в Венесуэле кризисом, поддерживают опасения по поводу снижения или даже прекращения поставок нефти на мировой рынок из этой страны.
Рубль днем снижается в рамках коррекции после двух торговых сессий, в течение которых преобладала тенденция к его укреплению. Поводом для ослабления рубля к основным резервным валютам стали озвученные Центробанком РФ планы начать с 1 февраля отложенные покупки валюты для Минфина объемом в 2,8 миллиарда рублей ежедневно в рамках исполнения бюджетного правила. Они продлятся 36 месяцев и должны выбрать около 2 триллионов рублей, «замороженных» с сентября 2018 года из-за финансовой волатильности. Впрочем, регулятор поспешил успокоить рынок, заявив, что готов опять приостанавливать эти покупки в случае ее возникновения.
В итоге, к 16.18 мск доллар повышался с начала торгов на 0,5% до 66,12 рубля, евро — на 0,8% до 75,03 рубля. До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,5-66,7 рубля, евро – в коридоре 74,3-75,7 рубля. Цена на нефть в рублях остается около круглой отметки 4000 за баррель сорта Brent.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Суб 26 січ, 2019 01:55
На мировых фондовых рынках в пятницу 25 января преобладали позитивные тенденции в динамике индексов. Американские инвесторы отыгрывают благоприятные корпоративные отчеты. В частности, чистая прибыль производителя бытовых товаров и средств личной гигиены Colgate-Palmolive Co, приходящаяся на головную компанию, за прошлый год выросла на 18,6% до 2,4 миллиарда долларов в годовом исчислении. В четвертом квартале прибыль удвоилась до 606 миллионов долларов.
Американские фондовые индексы на этом фоне в первой половине торгового дня повышались на 0,7-1,2%. Западноевропейские рынки в пятницу в основном выросли - на 1,1-1,4% по индексам. Региональные рынки отыграли оценки МВФ экономического роста в Греции. Он составит 2,4% в 2019 году против 2,1% в 2018-м.
Также поддержка пришла от новостей M&A. Mastercard сделала предложение о покупке британской компании по переводу платежей Earthport за 305 миллионов долларов.
Российский рынок акций в пятницу вырос на фоне внешнего позитива, обновив максимумы года в районе 2500 и 1200 по индексам Мосбиржи и РТС, соответственно.
В лидерах роста оказались акции «Распадской» (+3,6%), «Татнефти» (+3,4%), «Яндекса» (+3,3%), «Новатэка» (+1,5%). В лидеры снижения вышли акции ритейлера «Магнит» (-1,5%), МТС (-1%), «Мечела» (0,8%).
Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию повысился с начала дня на 0,63% до 2498,23 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,33% до 1192,02 пункта.
Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2450-2550 пунктов, а РТС – в коридоре 1175-1205 пунктов.
Рубль вечером ощутимо снижался к евро и в меньшей степени - к доллару, отыгрывая возврат снизу единой европейской валюты на круглый уровень поддержки 1,14 доллара. Валюту РФ придавили ожидания начала уже с февраля дополнительных покупок валюты Центробанком для исполнения отложенных (из-за финансовой волатильности) в прошлом году операций в рамках бюджетного правила.
В итоге, курс доллара к 21.37 мск повышался на 0,3% до 66 рублей, евро - на 1,2% до 75,27 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,4-66,6 рубля, евро – в коридоре 74,6-76 рубля.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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