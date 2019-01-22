Додано: Чет 24 січ, 2019 20:44

На мировых фондовых рынках в четверг 24 января отмечались противоречивые тенденции в динамике индексов. Американские инвесторы играют на повышение на фоне данных с рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице от американцев за прошлую неделю снизилось на 13 тысяч до 199 тысяч. Это оказалось минимумом с ноября 1969 года. При этом эксперты ожидали роста показателя до 219 тысяч.

С другой стороны, рынки ожидают договоренностей между американскими сенаторами и администрацией Трампа о прекращении «шатдауна». Правительство США частично не работает с 22 декабря прошлого года, так как демократы в конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около 5 миллиардов долларов на строительство стены с Мексикой.

Американские фондовые индексы на этом фоне в первой половине торгового дня менялись разнонаправленно в пределах 0,4%. Западноевропейские рынки в пятницу изменились разнонаправленно в пределах 0,7% по индексам. Региональные рынки отыграли решение ЕЦБ сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Регулятор продолжит реинвестировать средства от погашения ценных бумаг, выкупленных в рамках программы количественного смягчения (QE). Это будет проходить в течение длительного периода времени после начала повышения процентных ставок и до тех пор, пока это будет необходимо, в частности, для поддержания ликвидности, отметил ЕЦБ.

С другой стороны, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны в январе уменьшился до 50,7 пункта с 51,1 пункта в декабре, обновив минимум более чем за 5 лет. При этом аналитики ожидали повышения показателя.

Российский рынок акций в четверг изменился разнонаправленно, но умеренно по индексам. Слабая нефть, но укрепившийся рубль не дали четкого сигнала рынку.

В лидерах снижения оказались акции АФК «Система» (-3,1%), «Мосбиржи» (-2,8%), «Роснефти» (-2,7%), «Новатэка» (-2,3%).

В лидеры повышения вышли акции девелопера ЛСР (+2,8%), «Яндекса» (+1,1%), ТМК (+1,1%%).

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию снизился с начала дня на 0,35% до 2482,71 пункта, долларовый индекс РТС повысился на 0,14% до 1188,15 пункта.

Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2430-2530 пунктов, а РТС – в коридоре 1175-1205 пунктов.

Рубль вечером ощутимо повышался к евро и в меньшей степени - к доллару, отыгрывая тестирование единой европейской валютой круглого уровня поддержки 1,13 доллара. Налоговый период оказывает поддержку российской валюте.

В итоге, курс доллара к 21.12 мск снижался на 0,4% до 65,82 рубля, евро - на 1,2% до 74,37 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,2-66,4 рубля, евро – в коридоре 73,6-75 рубля.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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