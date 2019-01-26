Додано: Пон 28 січ, 2019 08:19

Российский рынок акций может подрасти на открытии торгов в понедельник на фоне позитивной реакции мировых рынков на политические новости из США.

В пятницу российский рынок закрыл торги ростом, а индекс Мосбиржи был близок к своему историческому максимуму.

Этот индикатор к закрытию торгов увеличился на 0,63%, до 2498,23 пункта, при этом индекс РТС вырос на 0,33%, до 1192,02 пункта.

Основные фондовые индексы США укрепились в пятницу более чем на 1% на фоне достигнутого наконец соглашения о временном восстановлении работы правительства США и хорошей корпоративной отчетности некоторых компаний региона.

Прекращение «шатдауна» пока рассчитано только на три недели, в течение этого времени будут вестись переговоры между партиями по поводу финансирования строительства стены на границе США и Мексики.



Азиатские биржи в понедельник показывают рост на 0,2-0,3% на фоне хороших американских новостей. При этом японский фондовый рынок смотрится хуже остальных из-за укрепления курса иены, что плохо влияет на котировки акций японских экспортеров.



Мировые цены на нефть при этом снижаются после публикации данных об увеличении количества буровых установок в США за неделю. Теперь участники рынка вновь начали опасаться переизбытка предложения на рынке нефти.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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