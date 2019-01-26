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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 28 січ, 2019 08:19
Российский рынок акций может подрасти на открытии торгов в понедельник на фоне позитивной реакции мировых рынков на политические новости из США.
В пятницу российский рынок закрыл торги ростом, а индекс Мосбиржи был близок к своему историческому максимуму.
Этот индикатор к закрытию торгов увеличился на 0,63%, до 2498,23 пункта, при этом индекс РТС вырос на 0,33%, до 1192,02 пункта.
Основные фондовые индексы США укрепились в пятницу более чем на 1% на фоне достигнутого наконец соглашения о временном восстановлении работы правительства США и хорошей корпоративной отчетности некоторых компаний региона.
Прекращение «шатдауна» пока рассчитано только на три недели, в течение этого времени будут вестись переговоры между партиями по поводу финансирования строительства стены на границе США и Мексики.
Азиатские биржи в понедельник показывают рост на 0,2-0,3% на фоне хороших американских новостей. При этом японский фондовый рынок смотрится хуже остальных из-за укрепления курса иены, что плохо влияет на котировки акций японских экспортеров.
Мировые цены на нефть при этом снижаются после публикации данных об увеличении количества буровых установок в США за неделю. Теперь участники рынка вновь начали опасаться переизбытка предложения на рынке нефти.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Пон 28 січ, 2019 10:15
Основные криптовалюты продолжают свое движение вниз на фоне очередной порции негативных новостей. В частности, последние события связаны с новой информацией об уязвимости цифровых денег к хакерским атакам.
Так, неизвестная группа хакеров атаковала криптовалютную LocalBitcoins. Также были выявлены уязвимости в целом ряде PoS-криптовалют.
Помимо этого, Международный валютный фонд предупредил власти Мальты о том, что экономика страны находится под угрозой из-за слишком большой лояльности к криптовалютам и блокчейн-технологиям.
На фоне этих сообщений курс биткоина на 11.00 за сутки сократился на 2,72% - до 3438 долларов при капитализации 61,1 млрд долларов. Ethereum к этому времени подешевел сразу на 6,16% - до 106,6 доллара с капитализацией 11,4 млрд долларов. XRP за сутки упал в цене на 6,45% - до 0,297доллара, его капитализация составила 12,3 млрд долларов. Согласно исследованию компании Messari, рыночная капитализация XRP может быть завышена почти в 2 раза, так как в рыночном обороте не участвует большая часть выпущенных монет.
Litecoin, разрабочтики которой сообщили о ребрендинге, подешевел на 4,64% - до 30,8 доллара при капитализации 1,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла уровня 114,8 млрд долларов.
Как полагают финансовые скауты, в рамках нисходящего тренда, крипторынок в ближайшей перспективе продолжит идти вниз. Так, биткоин может подешеветь до 3400 долларов, Ethereum – до 104-105 долларов, XRP – до 0,28 доллара, а Litecoin – до 29 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
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FOREX CLUB
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- Повідомлень: 1638
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
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