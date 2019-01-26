Додано: Пон 28 січ, 2019 10:15

Основные криптовалюты продолжают свое движение вниз на фоне очередной порции негативных новостей. В частности, последние события связаны с новой информацией об уязвимости цифровых денег к хакерским атакам.

Так, неизвестная группа хакеров атаковала криптовалютную LocalBitcoins. Также были выявлены уязвимости в целом ряде PoS-криптовалют.

Помимо этого, Международный валютный фонд предупредил власти Мальты о том, что экономика страны находится под угрозой из-за слишком большой лояльности к криптовалютам и блокчейн-технологиям.

На фоне этих сообщений курс биткоина на 11.00 за сутки сократился на 2,72% - до 3438 долларов при капитализации 61,1 млрд долларов. Ethereum к этому времени подешевел сразу на 6,16% - до 106,6 доллара с капитализацией 11,4 млрд долларов. XRP за сутки упал в цене на 6,45% - до 0,297доллара, его капитализация составила 12,3 млрд долларов. Согласно исследованию компании Messari, рыночная капитализация XRP может быть завышена почти в 2 раза, так как в рыночном обороте не участвует большая часть выпущенных монет.

Litecoin, разрабочтики которой сообщили о ребрендинге, подешевел на 4,64% - до 30,8 доллара при капитализации 1,9 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла уровня 114,8 млрд долларов.

Как полагают финансовые скауты, в рамках нисходящего тренда, крипторынок в ближайшей перспективе продолжит идти вниз. Так, биткоин может подешеветь до 3400 долларов, Ethereum – до 104-105 долларов, XRP – до 0,28 доллара, а Litecoin – до 29 долларов.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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