Додано: Пон 28 січ, 2019 11:22

Европейские рынки в ближайшей перспективе имеют все шансы на рост на фоне позитивной реакции на временное прекращение «шатдауна» в США. Кроме того, участники рынка ждут решений по смягчению денежно-монетарной политики от ФРС США, очередное заседание которой состоится 29-30 января.

После того, как ЕЦБ сохранил ставку на текущем рекордно низком уровне 0% и прогнозирует ее сохранение на этой отметке как минимум до конца лета европейские инвесторы надеются, что ФРС также не будет повышать ставку. Кроме того, участники рынка ожидают комментарии от американского регулятора по поводу перспектив развития мировой экономики. Ранее ФРС уже отмечала растущие риски для дальнейшего повышения базовой ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл признавал, что регулятор должен быть более терпеливой и гибкой в своей кредитно-денежной политике.

Кроме того, европейские инвесторы надеются на то, что новый проект по Brexit, предложенный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, все же будет одобрен парламентом, и стране не придется выходить из Евросоюза без соглашения.

Участники европейских рынков также продолжают следить за ситуацией на рынке нефти, где вновь обострились опасения по поводу переизбытка предложения на фоне возможного замедления темпов развития мировой экономики. Это, в свою очередь, приведет к падению цен на нефть.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope

www.periscope.tv/FXClubOfficial