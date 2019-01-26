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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 28 січ, 2019 08:19
Российский рынок акций может подрасти на открытии торгов в понедельник на фоне позитивной реакции мировых рынков на политические новости из США.
В пятницу российский рынок закрыл торги ростом, а индекс Мосбиржи был близок к своему историческому максимуму.
Этот индикатор к закрытию торгов увеличился на 0,63%, до 2498,23 пункта, при этом индекс РТС вырос на 0,33%, до 1192,02 пункта.
Основные фондовые индексы США укрепились в пятницу более чем на 1% на фоне достигнутого наконец соглашения о временном восстановлении работы правительства США и хорошей корпоративной отчетности некоторых компаний региона.
Прекращение «шатдауна» пока рассчитано только на три недели, в течение этого времени будут вестись переговоры между партиями по поводу финансирования строительства стены на границе США и Мексики.
Азиатские биржи в понедельник показывают рост на 0,2-0,3% на фоне хороших американских новостей. При этом японский фондовый рынок смотрится хуже остальных из-за укрепления курса иены, что плохо влияет на котировки акций японских экспортеров.
Мировые цены на нефть при этом снижаются после публикации данных об увеличении количества буровых установок в США за неделю. Теперь участники рынка вновь начали опасаться переизбытка предложения на рынке нефти.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Пон 28 січ, 2019 10:15
Основные криптовалюты продолжают свое движение вниз на фоне очередной порции негативных новостей. В частности, последние события связаны с новой информацией об уязвимости цифровых денег к хакерским атакам.
Так, неизвестная группа хакеров атаковала криптовалютную LocalBitcoins. Также были выявлены уязвимости в целом ряде PoS-криптовалют.
Помимо этого, Международный валютный фонд предупредил власти Мальты о том, что экономика страны находится под угрозой из-за слишком большой лояльности к криптовалютам и блокчейн-технологиям.
На фоне этих сообщений курс биткоина на 11.00 за сутки сократился на 2,72% - до 3438 долларов при капитализации 61,1 млрд долларов. Ethereum к этому времени подешевел сразу на 6,16% - до 106,6 доллара с капитализацией 11,4 млрд долларов. XRP за сутки упал в цене на 6,45% - до 0,297доллара, его капитализация составила 12,3 млрд долларов. Согласно исследованию компании Messari, рыночная капитализация XRP может быть завышена почти в 2 раза, так как в рыночном обороте не участвует большая часть выпущенных монет.
Litecoin, разрабочтики которой сообщили о ребрендинге, подешевел на 4,64% - до 30,8 доллара при капитализации 1,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла уровня 114,8 млрд долларов.
Как полагают финансовые скауты, в рамках нисходящего тренда, крипторынок в ближайшей перспективе продолжит идти вниз. Так, биткоин может подешеветь до 3400 долларов, Ethereum – до 104-105 долларов, XRP – до 0,28 доллара, а Litecoin – до 29 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Пон 28 січ, 2019 11:22
Европейские рынки в ближайшей перспективе имеют все шансы на рост на фоне позитивной реакции на временное прекращение «шатдауна» в США. Кроме того, участники рынка ждут решений по смягчению денежно-монетарной политики от ФРС США, очередное заседание которой состоится 29-30 января.
После того, как ЕЦБ сохранил ставку на текущем рекордно низком уровне 0% и прогнозирует ее сохранение на этой отметке как минимум до конца лета европейские инвесторы надеются, что ФРС также не будет повышать ставку. Кроме того, участники рынка ожидают комментарии от американского регулятора по поводу перспектив развития мировой экономики. Ранее ФРС уже отмечала растущие риски для дальнейшего повышения базовой ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл признавал, что регулятор должен быть более терпеливой и гибкой в своей кредитно-денежной политике.
Кроме того, европейские инвесторы надеются на то, что новый проект по Brexit, предложенный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, все же будет одобрен парламентом, и стране не придется выходить из Евросоюза без соглашения.
Участники европейских рынков также продолжают следить за ситуацией на рынке нефти, где вновь обострились опасения по поводу переизбытка предложения на фоне возможного замедления темпов развития мировой экономики. Это, в свою очередь, приведет к падению цен на нефть.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:11
Украинская гривна, которая демонстрировала восходящее движение с середины декабря после того, как МВФ принял решение выделить стране очередной транш в размере 1,4 млрд долларов, а Всемирный банк – дать финансовые гарантии на 750 млн долларов, с 10 января постепенно идет вниз.
Вместе с тем, каких-либо более или менее объективных причин для падения гривны сейчас в принципе нет, поэтому снижение курса украинской валюты можно объяснить лишь действиями спекулянтов, которые заинтересованы в дорогом долларе. Кроме того, недавно британский журнал The Economist признал гривну одной из самых недооцененных валют с 2015 года.
В пользу этой версии высказываются и представители Нацбанка Украины, которые говорят о достаточно сильном экономическом бэкграунде гривны. Регулятор, который активно присутствует на внутреннем валютном рынке, заявляет, что он имеет достаточно золотовалютных резервов, чтобы не допустить резкого ослабления национальной валюты.
В связи с этим можно говорить о том, что в перспективах ближайшей недели гривна имеет шансы на некоторую стабилизацию и даже умеренный рост. Она может подрасти до 27-27,5 гривны за доллар и до 31-31,5 гривны за евро.
Иван Марчена, аналитик Forex Club
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:14
Американский рынок акций в понедельник, вероятно, откроется нейтрально в ожидании новостей с переговоров с Китаем по поводу торговых вопросов между странами, которые состоятся в последние дни января.
По итогам предыдущей торговой сессии основные фондовые индексы США выросли более чем на 1% на фоне известия о временном прекращении «шатдауна» в стране. Оно продлится три недели, и за это время американские политики должны договориться по вопросам финансирования стены на границе с Мексикой.
Европейские биржи в понедельник показывают символическое снижение индексов в ожидании решения парламента по новому проекту Brexit 29 января. Новая версия документа не сильно отличается от предыдущей.
Азиатские рынки закрылись в минусе на 0,2-0,6%. Мировые цены на нефть в понедельник ускорили снижение после выхода неожиданной слабой статистики по экономике Китая. Также негативно на нефтяные котировки повлияла и информация о росте числа буровых установок в США. Теперь участники рынка вновь опасаются переизбытка предложения на рынке нефти на фоне сокращения темпов роста мировой экономики.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:59
Цена на нефть (апрельский фьючерс) в понедельник 28 января к 15.27 мск снижалась на 1,5% до 60,70 доллара за баррель сорта Brent. «Черное золото» остается под давлением слабых статистических данных Китая. В декабре прошлого года прибыль крупных промышленных предприятий Поднебесной снизилась на 1,9% в годовом исчислении до 100,9 миллиарда долларов. Тенденция к сокращению длится два месяца подряд.
Кроме того, американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company зафиксировала на прошлой неделе рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на десять до 862 штук.
Рубль днем мало меняется к основным резервным валютам на фоне противоречивых сигналов. С одной стороны, нефть никак не может уверенно закрепиться выше психологически значимого уронвя 60 долларов за баррель, и это негатив для российской валюты. С другой, геополитические риски для рубля уменьшились после снятия Минфином США санкций с российских компаний: "Русал", En+ и "Евросибэнерго". При этом остались в силе все санкции в отношении Олега Дерипаски, контролировавшего ранее указанные компании.
В итоге, к 15.24 мск доллар и евро повышались к рублю с начала торгов в пределах 0,1% каждый до 66,04 рубля и 75,36 рубля, соответственно. До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,6-66,6 рубля, евро – в коридоре 74,6-76 рубля. Цена на нефть в рублях остается около круглой отметки 4000 за баррель сорта Brent.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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