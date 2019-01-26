Додано: Вів 29 січ, 2019 08:45

Курсы валют стран-членов СНГ могут быть поддержаны рядом позитивных внутренних новостей, а также подъемом мировых цен на нефть. Нефтяные котировки растут после сообщения о том, что США ввели санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Теперь участники рынка опасаются перебоев в поставках нефти из Венесуэлы, что толкает наверх цены на "черное золото".



Белорусский рубль немного подрастает к доллару на фоне новостей о том, что в стране может появиться новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом. В настоящий момент в Белоруссии совместно со специалистами Всемирного банка разрабатывается дорожная карта структурных реформ. Белорусский рубль в ближайшей перспективе, вероятно, будет торговаться в коридоре 0,455-0,46 рубля за доллар.



Хорошей новостью для молдавского лея стало сообщение о том, что страна может получить больше от статуса наблюдателя Евразийского экономического союза.Это поддержит национальную валюту в диапазоне 16,5-17 лей за доллар.

Таджикский сомони также смотрится достаточно стабильно на уровне чуть более 9 сомони за доллар на фоне сообщений о том, что инфляция в Таджикистане по итогам 2018 года снизилась до 5,4% против 6,7% в 2017 году.

Поддержку же узбекской национальной валюте оказало решение Центрального банка Узбекистана сохранить ставку рефинансирования на уровне 16%. Кроме того, Евросоюз выделил правительству страны 5 млн евро для оказания технической помощи для вступления страны во Всемирную торговую организацию. Курс узбекского сума пойдет наверх к отметке 8 сумов за доллар.

Значимой новостью для казахстанского тенге может стать сообщение о профиците бензина в стране, который наблюдается с января. Сейчас в Казахстане остро встала угроза затоваривания этого рынка. Курс тенге в ближайшей перспективе, в противовес другим валютам стран СНГ, может продолжить некоторое снижение и двигаться в диапазоне 380-385 тенге за доллар.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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