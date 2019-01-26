RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Аналитика для торговли на
рынке FOREX c FOREX CLUB

Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 164165166167
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:39

Инвесторы ждут новостей с переговоров между США и Китаем

Настроения на мировых фондовых рынках во вторник неоднозначные в ожидании новостей с переговоров между США и Китаем и заседания ФРС США. Российский рубль немного сдает позиции к доллару и евро, но смотрится достаточно стабильно.
Накануне основные фондовые индексы США снизились примерно на 1% на фоне сообщений о замедлении роста экономики Китая и в ожидании итогов заседания ФРС США по ставке. Кроме того, участник рынка ждут результатов торговых переговоров между США и Китаем, которые состоятся 30-31 января.

Европейские рынки идут наверх в ожидании итогов рассмотрения британским парламентом нового проекта Brexit. Азиатские биржи во вторник закрылись снижением в пределах 0,5%. Негативом для азиатских рынков стало сообщение о том, что
США предъявили китайской компании Huawei дополнительные обвинения, в том числе в промышленном шпионаже.

На российском же рынке во вторник наблюдается невнятная динамика, что объясняется неоднозначным движением на мировых торговых площадках. Так, курс рубля во вторник немного слабеет к доллару и евро – на 5 и 10 копеек соответственно - из-за негативного настроя инвесторов на рынках США и Азии. При этом российская валюта игнорирует новые американские санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA, которые могли бы подтолкнуть наверх нефтяные котировки.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 1647
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 164165166167
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Авторская аналитика от МОФТ 1 ... 409, 410, 411
Антон Харитонов » П'ят 21 вер, 2012 10:26
4103 448021
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 12:26
Антон Харитонов
Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее) 1 ... 42, 43, 44
Anonymous » П'ят 08 жов, 2010 23:14
435 117416
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 січ, 2019 14:57
leopold75
FOREX. Где учиться, с кем работать? 1 ... 30, 31, 32
Anonymous » Пон 11 тра, 2009 00:26
316 101845
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 січ, 2019 21:08
leopold75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.