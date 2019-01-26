Додано: Вів 29 січ, 2019 13:39

Настроения на мировых фондовых рынках во вторник неоднозначные в ожидании новостей с переговоров между США и Китаем и заседания ФРС США. Российский рубль немного сдает позиции к доллару и евро, но смотрится достаточно стабильно.

Накануне основные фондовые индексы США снизились примерно на 1% на фоне сообщений о замедлении роста экономики Китая и в ожидании итогов заседания ФРС США по ставке. Кроме того, участник рынка ждут результатов торговых переговоров между США и Китаем, которые состоятся 30-31 января.



Европейские рынки идут наверх в ожидании итогов рассмотрения британским парламентом нового проекта Brexit. Азиатские биржи во вторник закрылись снижением в пределах 0,5%. Негативом для азиатских рынков стало сообщение о том, что

США предъявили китайской компании Huawei дополнительные обвинения, в том числе в промышленном шпионаже.



На российском же рынке во вторник наблюдается невнятная динамика, что объясняется неоднозначным движением на мировых торговых площадках. Так, курс рубля во вторник немного слабеет к доллару и евро – на 5 и 10 копеек соответственно - из-за негативного настроя инвесторов на рынках США и Азии. При этом российская валюта игнорирует новые американские санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA, которые могли бы подтолкнуть наверх нефтяные котировки.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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