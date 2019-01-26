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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 29 січ, 2019 13:39
Настроения на мировых фондовых рынках во вторник неоднозначные в ожидании новостей с переговоров между США и Китаем и заседания ФРС США. Российский рубль немного сдает позиции к доллару и евро, но смотрится достаточно стабильно.
Накануне основные фондовые индексы США снизились примерно на 1% на фоне сообщений о замедлении роста экономики Китая и в ожидании итогов заседания ФРС США по ставке. Кроме того, участник рынка ждут результатов торговых переговоров между США и Китаем, которые состоятся 30-31 января.
Европейские рынки идут наверх в ожидании итогов рассмотрения британским парламентом нового проекта Brexit. Азиатские биржи во вторник закрылись снижением в пределах 0,5%. Негативом для азиатских рынков стало сообщение о том, что
США предъявили китайской компании Huawei дополнительные обвинения, в том числе в промышленном шпионаже.
На российском же рынке во вторник наблюдается невнятная динамика, что объясняется неоднозначным движением на мировых торговых площадках. Так, курс рубля во вторник немного слабеет к доллару и евро – на 5 и 10 копеек соответственно - из-за негативного настроя инвесторов на рынках США и Азии. При этом российская валюта игнорирует новые американские санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA, которые могли бы подтолкнуть наверх нефтяные котировки.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Вів 29 січ, 2019 14:41
Цена на нефть (апрельский фьючерс) во вторник 29 января к 15.32 мск повышалась на 1% до 60,41 доллара за баррель сорта Brent. «Черное золото» после вчерашнего провала вернулось на психологически значимый уровень 60 долларов за баррель и пытается укрепиться на нем. Поддержка приходит от новостей, связанных с ситуацией вокруг Венесуэлы.
США заблокировали все активы и интересы венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними. В общей сложности заблокированы активы на 7 миллиардов долларов, еще 11 миллиардов долларов составят потери от сокращения поставок нефти, оценили в администрации американского президента.
Впрочем, нефть просто вернулась на отметку 60 долларов, а отрываться от нее и закрепляться выше не спешит. Наращивание добычи в самих США до рекордных почти 12 миллионов баррелей нефти в сутки является фактором, ограничивающим рост рынка «черного золота».
Курс пары доллар-евро остается стабильным на forex. Игроки рынка предпочитают воздерживаться от активных операций в преддверии решения ФРС США по денежно-кредитной политике (ДКП), которое ожидается в среду вечером. Аналитики прогнозируют сохранение базовой учетной ставки на прежнем уровне 2,25-2,5% годовых. При этом финансовый регулятор может дать сигнал о приостановке ужесточения ДКП на фоне снижения темпов роста мировой экономики.
К 15.34 мск курс евро колебался около 1,1426 доллара против прошлого фиксинга на уровне 1,1427 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Вів 29 січ, 2019 20:08
На мировых фондовых рынках во вторник 29 января отмечались противоречивые тенденции в динамике индексов. Инвесторы насторожены тем, что скандал вокруг компании Huawei может негативно сказаться на американо-китайских торговых отношениях.
Накануне переговоров между этими странами США предъявили Huawei и ее финдиректору дополнительные обвинения, в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций США.
Кроме того, Conference Board оценила, что индекс потребительского доверия американцев в январе снизился до 120,2 пункта против 126,6 месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения только до 124 пунктов. Падение доверия вызвано ростом волатильности на финансовых рынках, а также «шатдауном» американского правительства, и это ухудшило настроения игроков рынков.
Впрочем, корпоративные новости позитивны. Прибыль Xerox за прошлый год выросла в 1,85 раза до 361 миллиона долларов.
Американские фондовые индексы на этом фоне в первой половине торгового дня менялись разнонаправленно в пределах 0,7%. Западноевропейские рынки во вторник увеличились на 0,1-1,3% по индексам.
Региональные рынки обратили внимание на падение уровня безработицы в Испании в прошлом году до минимума за десять лет - 14,45%.
Впрочем, вечером во вторник британские парламентарии рассмотрят новый проект соглашения с Евросоюзом о Brexit, предложенный Терезой Мэй. Однако он мало чем отличается от отклоненного 15 января.
Курс пары евро/доллар вечером мало меняется в ожидании сигналов от ФРС, которые придут в среду вечером. Кроме того, неопределенность с новым голосованием по Brexit добавляет неуверенности игрокам рынка forex.
К 20.40 мск курс евро колебался около 1,1422 доллара против прошлого фиксинга на уровне 1,1427 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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