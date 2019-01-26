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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 29 січ, 2019 13:39
Настроения на мировых фондовых рынках во вторник неоднозначные в ожидании новостей с переговоров между США и Китаем и заседания ФРС США. Российский рубль немного сдает позиции к доллару и евро, но смотрится достаточно стабильно.
Накануне основные фондовые индексы США снизились примерно на 1% на фоне сообщений о замедлении роста экономики Китая и в ожидании итогов заседания ФРС США по ставке. Кроме того, участник рынка ждут результатов торговых переговоров между США и Китаем, которые состоятся 30-31 января.
Европейские рынки идут наверх в ожидании итогов рассмотрения британским парламентом нового проекта Brexit. Азиатские биржи во вторник закрылись снижением в пределах 0,5%. Негативом для азиатских рынков стало сообщение о том, что
США предъявили китайской компании Huawei дополнительные обвинения, в том числе в промышленном шпионаже.
На российском же рынке во вторник наблюдается невнятная динамика, что объясняется неоднозначным движением на мировых торговых площадках. Так, курс рубля во вторник немного слабеет к доллару и евро – на 5 и 10 копеек соответственно - из-за негативного настроя инвесторов на рынках США и Азии. При этом российская валюта игнорирует новые американские санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA, которые могли бы подтолкнуть наверх нефтяные котировки.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Вів 29 січ, 2019 14:41
Цена на нефть (апрельский фьючерс) во вторник 29 января к 15.32 мск повышалась на 1% до 60,41 доллара за баррель сорта Brent. «Черное золото» после вчерашнего провала вернулось на психологически значимый уровень 60 долларов за баррель и пытается укрепиться на нем. Поддержка приходит от новостей, связанных с ситуацией вокруг Венесуэлы.
США заблокировали все активы и интересы венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними. В общей сложности заблокированы активы на 7 миллиардов долларов, еще 11 миллиардов долларов составят потери от сокращения поставок нефти, оценили в администрации американского президента.
Впрочем, нефть просто вернулась на отметку 60 долларов, а отрываться от нее и закрепляться выше не спешит. Наращивание добычи в самих США до рекордных почти 12 миллионов баррелей нефти в сутки является фактором, ограничивающим рост рынка «черного золота».
Курс пары доллар-евро остается стабильным на forex. Игроки рынка предпочитают воздерживаться от активных операций в преддверии решения ФРС США по денежно-кредитной политике (ДКП), которое ожидается в среду вечером. Аналитики прогнозируют сохранение базовой учетной ставки на прежнем уровне 2,25-2,5% годовых. При этом финансовый регулятор может дать сигнал о приостановке ужесточения ДКП на фоне снижения темпов роста мировой экономики.
К 15.34 мск курс евро колебался около 1,1426 доллара против прошлого фиксинга на уровне 1,1427 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Вів 29 січ, 2019 20:08
На мировых фондовых рынках во вторник 29 января отмечались противоречивые тенденции в динамике индексов. Инвесторы насторожены тем, что скандал вокруг компании Huawei может негативно сказаться на американо-китайских торговых отношениях.
Накануне переговоров между этими странами США предъявили Huawei и ее финдиректору дополнительные обвинения, в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций США.
Кроме того, Conference Board оценила, что индекс потребительского доверия американцев в январе снизился до 120,2 пункта против 126,6 месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения только до 124 пунктов. Падение доверия вызвано ростом волатильности на финансовых рынках, а также «шатдауном» американского правительства, и это ухудшило настроения игроков рынков.
Впрочем, корпоративные новости позитивны. Прибыль Xerox за прошлый год выросла в 1,85 раза до 361 миллиона долларов.
Американские фондовые индексы на этом фоне в первой половине торгового дня менялись разнонаправленно в пределах 0,7%. Западноевропейские рынки во вторник увеличились на 0,1-1,3% по индексам.
Региональные рынки обратили внимание на падение уровня безработицы в Испании в прошлом году до минимума за десять лет - 14,45%.
Впрочем, вечером во вторник британские парламентарии рассмотрят новый проект соглашения с Евросоюзом о Brexit, предложенный Терезой Мэй. Однако он мало чем отличается от отклоненного 15 января.
Курс пары евро/доллар вечером мало меняется в ожидании сигналов от ФРС, которые придут в среду вечером. Кроме того, неопределенность с новым голосованием по Brexit добавляет неуверенности игрокам рынка forex.
К 20.40 мск курс евро колебался около 1,1422 доллара против прошлого фиксинга на уровне 1,1427 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Сер 30 січ, 2019 09:00
Валюты стран СНГ в ближайшей перспективе будут выглядеть достаточно стабильно по отношению к доллару на фоне спокойной динамики рынка forex и преимущественно позитивных внешних новостей.
На forex курс доллара двигается у отметки 1,4 доллара за евро, так как сейчас инвесторы воздерживаются от активных действий в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, которое пройдет 30 и 31 января. Они надеются, что ФРС оставит базовую ставку на текущем уровне в 2,25-2,5% годовых. Кроме того, они ждут сигналов от американского регулятора по поводу возможного смягчения монетарной политики на фоне ухудшения прогнозов по росту мировой экономики.
Молдавский лей при этом практически не меняется к доллару, двигаясь у отметки 17 леев за доллар в ожидании переговоров президента страны Игоря Додона с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров будет обсуждаться взаимодействие в сфере торговли, в частности экспорта молдавских товаров в Россию через Украину, а также некоторые актуальные проблемы региона.
Узбекский сум при этом символически снижается в цене по отношению к доллару. Вероятно, он продолжит движение на уровне 8,3-8,4 сума за доллар на фоне новостей о возможных поставках нефтепродуктов из Ирана.
Таджикский сомони, который немного укрепляется к доллару, имеет шансы подрасти до 9,4 сомони за доллар после сообщений о том, что товарооборот между Таджикистаном и Россией в 2018 году вырос на 9% и достиг 1 млрд долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Сер 30 січ, 2019 10:26
На криптовалютном рынке продолжаются слабые колебания, основные цифровые валюты затаились на фоне сообщений о взломах цифровых валютных площадок. В частности, появились сообщения о том, что хакеры вновь атаковали новозеландскую цифровую площадку Cryptopia. После того, как она подверглась нападению в начале 2019 года (тогда было похищено 16 млн долларов), хакеры украли еще 180 тысяч долларов.
Вообще же в 2018 году криптобиржи оказались очень уязвимы для взломщиков: согласно исследованиям, им удалось похитить $1,7 млрд.
На фоне этих сообщений курс биткоина на 11.00 за сутки все же смог подрасти на 1% - до 3413 долларов при капитализации 60,5 млрд долларов. Плохой новостью для этой криптовалюты стало сообщение о том, что Иран планирует запретить биткоин, чтобы защитить свою национальную криптовалюту от конкуренции.
Ethereum за сутки подорожал на 0,77% - до 104,4 доллара с капитализацией 11,1 млрд долларов. XRP к этому времени вырос в цене на 0,37% - до 0,287 доллара, его капитализация достигла 11,9 млрд долларов. Litecoin смог укрепиться на 0,98% - до 30,7доллара при капитализации 1,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка составила 113,2 млрд долларов.
Финансовые скауты полагают, что, несмотря на некоторое позитивное движение на крипторынке в моменте, в ближайшей перспективе он продолжит падение. Курс биткоина может опуститься до 3300 долларов, Ethereum – подешеветь до 100 долларов, XRP – до 0,25 доллара, а Litecoin – до 28-29 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:53
Акции «Норильского никеля» на торговой площадке Libertex в среду растут в цене на 1,5% на фоне сообщения компании о росте производства в 2018 году.
Компания по итогам 2018 года нарастила производство никеля на 1% — до 218,77 тысячи тонн,
выпуск меди - на 18%, до 473,654 тысячи тонн.
Вероятно, при поддержке этой позитивной новости акции «Норильского никеля» могут прибавить еще около 1%.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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