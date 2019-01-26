Додано: Вів 29 січ, 2019 20:08

На мировых фондовых рынках во вторник 29 января отмечались противоречивые тенденции в динамике индексов. Инвесторы насторожены тем, что скандал вокруг компании Huawei может негативно сказаться на американо-китайских торговых отношениях.

Накануне переговоров между этими странами США предъявили Huawei и ее финдиректору дополнительные обвинения, в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций США.

Кроме того, Conference Board оценила, что индекс потребительского доверия американцев в январе снизился до 120,2 пункта против 126,6 месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения только до 124 пунктов. Падение доверия вызвано ростом волатильности на финансовых рынках, а также «шатдауном» американского правительства, и это ухудшило настроения игроков рынков.

Впрочем, корпоративные новости позитивны. Прибыль Xerox за прошлый год выросла в 1,85 раза до 361 миллиона долларов.

Американские фондовые индексы на этом фоне в первой половине торгового дня менялись разнонаправленно в пределах 0,7%. Западноевропейские рынки во вторник увеличились на 0,1-1,3% по индексам.

Региональные рынки обратили внимание на падение уровня безработицы в Испании в прошлом году до минимума за десять лет - 14,45%.

Впрочем, вечером во вторник британские парламентарии рассмотрят новый проект соглашения с Евросоюзом о Brexit, предложенный Терезой Мэй. Однако он мало чем отличается от отклоненного 15 января.

Курс пары евро/доллар вечером мало меняется в ожидании сигналов от ФРС, которые придут в среду вечером. Кроме того, неопределенность с новым голосованием по Brexit добавляет неуверенности игрокам рынка forex.

К 20.40 мск курс евро колебался около 1,1422 доллара против прошлого фиксинга на уровне 1,1427 доллара.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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