Додано: Чет 31 січ, 2019 09:32

Европейские инвесторы получили заряд оптимизма от мягкой риторики ФРС США, которой американский регулятор сопроводил свое решение по ставке, сохранив ее на текущем уровне 2,25-2,5% годовых, как и ожидалось.



По итогам заседания регулятор отметил, что, учитывая нынешнюю экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление, он будет аккуратно подходить к возможных изменениям целевого диапазона базовой ставки. Такая риторика ФРС была воспринята инвесторами как явный сигнал к паузе в ужесточении монетарной политики в США.



Несмотря на позитив от заявлений ФРС, одной из тревожных тем для Европы по-прежнему остается незакрытый вопрос с Brexit. Британские парламентарии вновь подтвердили, что не поддерживают предложенное премьер-министром Великобритании Терезой Мэй соглашение с Евросоюзом но они также выступают и против выхода из Евросоюза без соглашения. При этом парламент не готов взять на себя ответственность за разработку проекта и рассчитывает, что это все же сделает правительство.



Проблема с Brexit серьезно тревожит участников рынка, так как времени для принятия решения остается крайне мало: Великобритания должна выйти из Евросоюза уже 29 марта.

Как заявил министр экономики Великобритании, после выхода страны из ЕС британский финансовый сектор будет постепенно сокращать свой бизнес в странах ЕС, уходя в страны с быстрорастущей экономикой.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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