|
|
|
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 31 січ, 2019 08:51
Курс украинской гривны на 9.10 мск подрастает к доллару на 0,14% - до 0,03605 гривны за доллар. Позитивом для украинской валюты стало сообщение о том, что госдолг страны в 2018 году сократился до 62,7%. В 2017 году этот показатель составлял 71,8%.
Вероятно, в течение дня гривна может продолжить свое движение наверх по отношению к доллару и прибавит к нему еще порядка 0,2%.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1659
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 січ, 2019 09:32
Европейские инвесторы получили заряд оптимизма от мягкой риторики ФРС США, которой американский регулятор сопроводил свое решение по ставке, сохранив ее на текущем уровне 2,25-2,5% годовых, как и ожидалось.
По итогам заседания регулятор отметил, что, учитывая нынешнюю экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление, он будет аккуратно подходить к возможных изменениям целевого диапазона базовой ставки. Такая риторика ФРС была воспринята инвесторами как явный сигнал к паузе в ужесточении монетарной политики в США.
Несмотря на позитив от заявлений ФРС, одной из тревожных тем для Европы по-прежнему остается незакрытый вопрос с Brexit. Британские парламентарии вновь подтвердили, что не поддерживают предложенное премьер-министром Великобритании Терезой Мэй соглашение с Евросоюзом но они также выступают и против выхода из Евросоюза без соглашения. При этом парламент не готов взять на себя ответственность за разработку проекта и рассчитывает, что это все же сделает правительство.
Проблема с Brexit серьезно тревожит участников рынка, так как времени для принятия решения остается крайне мало: Великобритания должна выйти из Евросоюза уже 29 марта.
Как заявил министр экономики Великобритании, после выхода страны из ЕС британский финансовый сектор будет постепенно сокращать свой бизнес в странах ЕС, уходя в страны с быстрорастущей экономикой.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1659
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 січ, 2019 10:28
Основные криптовалюты перешли к росту за счет скачка наверх курса XRP, который последовал за известием о том, что компания Swift начнет тестировать платежный шлюз на базе блокчейн-платформы R3 Corda. Ранее консорциум R3 интегрировал XRP в качестве актива на платформу Corda.
На фоне этого известия курс XRP к 11.00 за сутки подскочил сразу на 9,38% - к отметке 0,32 доллара при капитализации 13,3 млрд долларов. Остальные криптовалюты также последовали наверх за XRP. Биткоин за сутки вырос в цене на 0,75% - до 3444 доллара, его капитализация достигла уровня 61,4 млрд долларов. Ethereum к этому времени укрепился на 3,78% - до 108,3 доллара, его капитализация составила 11,5 млрд долларов. Litecoin к этому времени вырос в цене на 2,22% - до 31,6 доллара при капитализации 1,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка составила 116 млрд долларов.
Вместе с тем, финансовые скауты полагают, что нынешний резкий подъем крипторынка будет не очень продолжительным. По их мнению, криптовалюты вскоре вновь вернутся в нисходящий тренд: биткоин может вновь опуститься к отметке 3300 долларов, Ethereum – к уровню 100 долларов, XRP – к 0,3 доллара, а Litecoin – до 30 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1659
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|4108
|448358
|
|
|435
|117529
|
|
|316
|101926
|
|