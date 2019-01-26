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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 31 січ, 2019 08:51
Курс украинской гривны на 9.10 мск подрастает к доллару на 0,14% - до 0,03605 гривны за доллар. Позитивом для украинской валюты стало сообщение о том, что госдолг страны в 2018 году сократился до 62,7%. В 2017 году этот показатель составлял 71,8%.
Вероятно, в течение дня гривна может продолжить свое движение наверх по отношению к доллару и прибавит к нему еще порядка 0,2%.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Чет 31 січ, 2019 09:32
Европейские инвесторы получили заряд оптимизма от мягкой риторики ФРС США, которой американский регулятор сопроводил свое решение по ставке, сохранив ее на текущем уровне 2,25-2,5% годовых, как и ожидалось.
По итогам заседания регулятор отметил, что, учитывая нынешнюю экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление, он будет аккуратно подходить к возможных изменениям целевого диапазона базовой ставки. Такая риторика ФРС была воспринята инвесторами как явный сигнал к паузе в ужесточении монетарной политики в США.
Несмотря на позитив от заявлений ФРС, одной из тревожных тем для Европы по-прежнему остается незакрытый вопрос с Brexit. Британские парламентарии вновь подтвердили, что не поддерживают предложенное премьер-министром Великобритании Терезой Мэй соглашение с Евросоюзом но они также выступают и против выхода из Евросоюза без соглашения. При этом парламент не готов взять на себя ответственность за разработку проекта и рассчитывает, что это все же сделает правительство.
Проблема с Brexit серьезно тревожит участников рынка, так как времени для принятия решения остается крайне мало: Великобритания должна выйти из Евросоюза уже 29 марта.
Как заявил министр экономики Великобритании, после выхода страны из ЕС британский финансовый сектор будет постепенно сокращать свой бизнес в странах ЕС, уходя в страны с быстрорастущей экономикой.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:28
Основные криптовалюты перешли к росту за счет скачка наверх курса XRP, который последовал за известием о том, что компания Swift начнет тестировать платежный шлюз на базе блокчейн-платформы R3 Corda. Ранее консорциум R3 интегрировал XRP в качестве актива на платформу Corda.
На фоне этого известия курс XRP к 11.00 за сутки подскочил сразу на 9,38% - к отметке 0,32 доллара при капитализации 13,3 млрд долларов. Остальные криптовалюты также последовали наверх за XRP. Биткоин за сутки вырос в цене на 0,75% - до 3444 доллара, его капитализация достигла уровня 61,4 млрд долларов. Ethereum к этому времени укрепился на 3,78% - до 108,3 доллара, его капитализация составила 11,5 млрд долларов. Litecoin к этому времени вырос в цене на 2,22% - до 31,6 доллара при капитализации 1,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка составила 116 млрд долларов.
Вместе с тем, финансовые скауты полагают, что нынешний резкий подъем крипторынка будет не очень продолжительным. По их мнению, криптовалюты вскоре вновь вернутся в нисходящий тренд: биткоин может вновь опуститься к отметке 3300 долларов, Ethereum – к уровню 100 долларов, XRP – к 0,3 доллара, а Litecoin – до 30 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:42
Мировые рынки идут наверх после заявлений ФРС США по поводу возможного смягчения монетарной политики.
Накануне американский рынок отреагировал ростом более чем на 1,5% на решение ФРС США по ставке. Кроме того, регулятор высказался в пользу возможного смягчения монетарной политики на фоне замедления темпов роста мировой экономики.
Азиатские биржи в четверг завершили сессию неоднозначной динамикой на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении перспектив торговых переговоров США и с Китаем. Итоги переговоров между сторонами станут известны 31 января.
Европейские рынки растут в пределах 0,5% на фоне, в том числе, хорошей статистики по экономике региона. Безработица в Германии в январе 2019 года вновь сохранилась на уровне в 5%, как и ожидали на рынке. Также совпали с прогнозами аналитиков и данные по росту ВВП стран еврозоны и по рынку труда в регионе.
Российский фондовый рынок активно укрепляется в четверг, индекс Мосбиржи обновляет свой исторический максимум. Рубль также существенно прибавляет цене, курс евро опускается ниже отметки 75 рублей. На фоне заявлений ФРС США возродился интерес инвесторов к валютам развивающихся стран.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Чет 31 січ, 2019 16:26
Цена на нефть (апрельский фьючерс) в четверг 31 января к 17.07 мск повышалась на 0,7% до 61,94 доллара за баррель сорта Brent. «Черное золото» притормозило в росте после повышения в предыдущие два дня. Сокращение поставок венесуэльской нефти на мировой рынок из-за санкций США стало причиной подорожания и сохранят ценовые уровни высокими.
В частности, на рынке появилась информация, что китайская Petrochina намерена отказаться от партнерства с венесуэльской госкомпанией PDVSA по запланированному проекту строительства нефтеперерабатывающего завода и нефтехимического комплекса в южной китайской провинции Гуандун. Планируемая мощность НПЗ составляла 400 тысяч баррелей венесуэльской нефти в сутки.
Между тем, танкер с очищенной нефтью, необходимой для разбавления тяжелой нефти в рамках производственного процесса, развернулся на полпути из США в Венесуэлу. Это произошло на фоне американских санкций против южноамериканской страны. Судно Horizon Aphrodite, которое было зарезервировано американской "дочкой" PDVSA Citgo Petroleum, изменило маршрут в Мексиканском заливе.
Курс пары доллар-евро остается стабильным после роста накануне более чем на 0,5 цента в район уровня 1,15 на forex. Игроки рынка продолжают переваривать мягкие решения и комментарии ФРС США по денежно-кредитной политике (ДКП). Регулятор накануне сохранил базовую учетную ставку на прежнем уровне 2,25-2,5% годовых.
При этом регулятор, учитывая конъюнктуру финансовых рынков и сдержанное инфляционное давление, пообещал быть "терпеливым" в определении будущих корректировок целевого диапазона базовой процентной ставки. Рынки посчитали это сигналом о паузе в ужесточении ДКП в США.
К 17.05 мск курс евро колебался около 1,1488 доллара против прошлого фиксинга на уровне 1,1487 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 08:24
На мировых фондовых рынках в четверг 31 января продолжили преобладать позитивные тенденции в динамике индексов. Участники рынка акций США отыгрывают корпоративный позитив. В частности, чистая прибыль Facebook выросла на 39% в годовом исчислении до 22,112 миллиарда долларов.
Кроме того, инвесторы надеются на позитивный исход торговых переговоров между США и Китаем, которые проходят в Вашингтоне второй день.
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на заключение до 1 марта торговой сделки с КНР.
Американские фондовые индексы на этом фоне усилили рост и в первой половине торгового дня преимущественно повышались - на 0,7-1,3%. Западноевропейские рынки в четверг также преимущественно выросли — в пределах 0,4% по индексам.
Региональные рынки, кроме смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США отыгрывали макроэкономические данные. Безработица в Германии в январе 2019 года осталась на уровне 5% третий месяц подряд — на уровне ожиданий аналитиков.
ВВП еврозоны, по первой оценке, в четвертом квартале прошлого года вырос на 0,2% в квартальном выражении и на 1,2% - в годовом. Безработица в декабре 2018 года осталась на уровне предыдущего месяца - 7,9%. Показатели совпали с ожиданиями экспертов.
Курс пары евро/доллар вечером слегка скорректировался вниз после взлета накануне на фоне мягкого решения ФРС США по ДКП.
В то же время, слабые данные по американскому рынку труда не дают доллару расти более уверенно. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю подскочило на 53 тысячи до 253 тысяч при прогнозах роста только до 215 тысяч.
К 22.24 мск курс евро колебался около 1,1442 доллара против прошлого фиксинга на уровне 1,1480 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 08:28
Украинская гривна умеренно прибавляет к доллару на фоне сообщения Национального банка Украины о том, что он рассчитывает получить следующие транши Международного валютного фонда в размере 2,5 млрд долларов в мае и ноябре текущего года. После появления таких новостей курс гривны подрастает к доллару на 0,36% - до 0,03619 гривны за доллар.
Кроме того, украинский регулятор рассчитывает разместить евробонды страны в 2019 году на 2 млрд долларов.
Можно ожидать, что в течение дня гривна продолжит укрепляться и может прибавить еще 0,2-0,3% к американской валюте.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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