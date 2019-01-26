Додано: П'ят 01 лют, 2019 08:24

На мировых фондовых рынках в четверг 31 января продолжили преобладать позитивные тенденции в динамике индексов. Участники рынка акций США отыгрывают корпоративный позитив. В частности, чистая прибыль Facebook выросла на 39% в годовом исчислении до 22,112 миллиарда долларов.

Кроме того, инвесторы надеются на позитивный исход торговых переговоров между США и Китаем, которые проходят в Вашингтоне второй день.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на заключение до 1 марта торговой сделки с КНР.

Американские фондовые индексы на этом фоне усилили рост и в первой половине торгового дня преимущественно повышались - на 0,7-1,3%. Западноевропейские рынки в четверг также преимущественно выросли — в пределах 0,4% по индексам.

Региональные рынки, кроме смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США отыгрывали макроэкономические данные. Безработица в Германии в январе 2019 года осталась на уровне 5% третий месяц подряд — на уровне ожиданий аналитиков.

ВВП еврозоны, по первой оценке, в четвертом квартале прошлого года вырос на 0,2% в квартальном выражении и на 1,2% - в годовом. Безработица в декабре 2018 года осталась на уровне предыдущего месяца - 7,9%. Показатели совпали с ожиданиями экспертов.

Курс пары евро/доллар вечером слегка скорректировался вниз после взлета накануне на фоне мягкого решения ФРС США по ДКП.

В то же время, слабые данные по американскому рынку труда не дают доллару расти более уверенно. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю подскочило на 53 тысячи до 253 тысяч при прогнозах роста только до 215 тысяч.

К 22.24 мск курс евро колебался около 1,1442 доллара против прошлого фиксинга на уровне 1,1480 доллара.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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