Мировые финансовые рынки настроены сдержанно позитивно по поводу итогов торговых переговоров между США и Китаем. Накануне основные фондовые индексы США выросли в среднем на 1% на фоне неплохой отчетности крупнейших американских компаний за 2018 год.
Азиатские биржи закрыли торги пятницы без единой динамики: с одной стороны, их поддержали позитивные итоги торговых переговоров между США и Китаем, состоявшихся 30-31 января, а, с другой, инвесторов огорчила слабая статистика по индексу деловой активности Китая за январь.
Европейские фондовые индексы показывают умеренную позитивную динамику, подрастая в пределах 0,5% на фоне неплохой статистики по индексу деловой активности в области промышленного производства (PMI) стран еврозоны в январе – этот показатель совпал с ожиданиями рынка.
Российский рынок акций также немного подрастает в пятницу, прибавляя примерно 0,2%. Курс рубля при этом несколько снижается как к доллару, так и к евро на фоне коррекции вниз на рынках валют развивающихся стран.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club