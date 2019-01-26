Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:21

На мировых фондовых рынках в пятницу 1 февраля продолжили преобладать позитивные тенденции в динамике индексов. Участники рынка акций США отыгрывают неожиданно позитивные январские данные по американскому рынку труда. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось за месяц на 304 тысячи при ожиданиях повышения только на 165 тысяч. Впрочем, уровень безработицы в Америке в январе вырос до 4% с уровня декабря в 3,9%, хотя эксперты ожидали сохранения показателя на прежнем уровне.

При этом индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе вырос до 56,6 пункта с декабрьских 54,3 пункта и при прогнозах показателя в 54,2 пункта.

Кроме того, хорошей отчетностью порадовали компании нефтегазового сектора. Chevron в 2018 году увеличила чистую прибыль в 1,6 раза - до 14,824 миллиарда долларов. ExxonMobil повысила этот показатель на 5,7% по сравнению с предыдущим годом - до 20,84 миллиарда долларов.

Американские фондовые индексы на этом фоне в первой половине торгового дня преимущественно повышались - на 0,1-0,4%. Западноевропейские рынки в четверг вечером также преимущественно росли — в пределах 0,6% по индексам.

Региональные рынки, кроме надежд на торговое перемирие между США и Китаем, отыгрывают макроэкономический и корпоративный позитив.

Так, индекс деловой активности в области промышленного производства еврозоны в январе составил 50,5 пункта. Данные совпали с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.

Немецкий Deutsche Bank по итогам 2018 года получил - впервые за 4 года — прибыль. Она составила 341 миллион евро.

Курс пары евро/доллар вечером повышался, отыгрывая рост аппетита к риску после недавно озвученного мягкого решения и комментариев ФРС США по ДКП. Надежды на торговый американо-китайский мир также поддерживают спрос на рисковые активы.

К 19.11 мск курс евро колебался около 1,1473 доллара против прошлого фиксинга на уровне 1,1447 доллара.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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