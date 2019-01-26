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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:50
Мировые финансовые рынки настроены сдержанно позитивно по поводу итогов торговых переговоров между США и Китаем. Накануне основные фондовые индексы США выросли в среднем на 1% на фоне неплохой отчетности крупнейших американских компаний за 2018 год.
Азиатские биржи закрыли торги пятницы без единой динамики: с одной стороны, их поддержали позитивные итоги торговых переговоров между США и Китаем, состоявшихся 30-31 января, а, с другой, инвесторов огорчила слабая статистика по индексу деловой активности Китая за январь.
Европейские фондовые индексы показывают умеренную позитивную динамику, подрастая в пределах 0,5% на фоне неплохой статистики по индексу деловой активности в области промышленного производства (PMI) стран еврозоны в январе – этот показатель совпал с ожиданиями рынка.
Российский рынок акций также немного подрастает в пятницу, прибавляя примерно 0,2%. Курс рубля при этом несколько снижается как к доллару, так и к евро на фоне коррекции вниз на рынках валют развивающихся стран.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:21
На мировых фондовых рынках в пятницу 1 февраля продолжили преобладать позитивные тенденции в динамике индексов. Участники рынка акций США отыгрывают неожиданно позитивные январские данные по американскому рынку труда. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось за месяц на 304 тысячи при ожиданиях повышения только на 165 тысяч. Впрочем, уровень безработицы в Америке в январе вырос до 4% с уровня декабря в 3,9%, хотя эксперты ожидали сохранения показателя на прежнем уровне.
При этом индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе вырос до 56,6 пункта с декабрьских 54,3 пункта и при прогнозах показателя в 54,2 пункта.
Кроме того, хорошей отчетностью порадовали компании нефтегазового сектора. Chevron в 2018 году увеличила чистую прибыль в 1,6 раза - до 14,824 миллиарда долларов. ExxonMobil повысила этот показатель на 5,7% по сравнению с предыдущим годом - до 20,84 миллиарда долларов.
Американские фондовые индексы на этом фоне в первой половине торгового дня преимущественно повышались - на 0,1-0,4%. Западноевропейские рынки в четверг вечером также преимущественно росли — в пределах 0,6% по индексам.
Региональные рынки, кроме надежд на торговое перемирие между США и Китаем, отыгрывают макроэкономический и корпоративный позитив.
Так, индекс деловой активности в области промышленного производства еврозоны в январе составил 50,5 пункта. Данные совпали с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.
Немецкий Deutsche Bank по итогам 2018 года получил - впервые за 4 года — прибыль. Она составила 341 миллион евро.
Курс пары евро/доллар вечером повышался, отыгрывая рост аппетита к риску после недавно озвученного мягкого решения и комментариев ФРС США по ДКП. Надежды на торговый американо-китайский мир также поддерживают спрос на рисковые активы.
К 19.11 мск курс евро колебался около 1,1473 доллара против прошлого фиксинга на уровне 1,1447 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Пон 04 лют, 2019 08:25
Курс украинской гривны в понедельник практически не изменяется по отношению к доллару, находясь на отметке 0,0363 доллара за гривну. Это происходит на фоне заявления Нацбанка Украины о том, что монетизация субсидий в стране не должна значительно повлиять на инфляцию.
Вероятно, гривна продолжит сохранять некоторую стабильность, двигаясь вблизи уровня 0,036 доллара за гривну.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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