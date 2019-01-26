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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:50
Мировые финансовые рынки настроены сдержанно позитивно по поводу итогов торговых переговоров между США и Китаем. Накануне основные фондовые индексы США выросли в среднем на 1% на фоне неплохой отчетности крупнейших американских компаний за 2018 год.
Азиатские биржи закрыли торги пятницы без единой динамики: с одной стороны, их поддержали позитивные итоги торговых переговоров между США и Китаем, состоявшихся 30-31 января, а, с другой, инвесторов огорчила слабая статистика по индексу деловой активности Китая за январь.
Европейские фондовые индексы показывают умеренную позитивную динамику, подрастая в пределах 0,5% на фоне неплохой статистики по индексу деловой активности в области промышленного производства (PMI) стран еврозоны в январе – этот показатель совпал с ожиданиями рынка.
Российский рынок акций также немного подрастает в пятницу, прибавляя примерно 0,2%. Курс рубля при этом несколько снижается как к доллару, так и к евро на фоне коррекции вниз на рынках валют развивающихся стран.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:21
На мировых фондовых рынках в пятницу 1 февраля продолжили преобладать позитивные тенденции в динамике индексов. Участники рынка акций США отыгрывают неожиданно позитивные январские данные по американскому рынку труда. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось за месяц на 304 тысячи при ожиданиях повышения только на 165 тысяч. Впрочем, уровень безработицы в Америке в январе вырос до 4% с уровня декабря в 3,9%, хотя эксперты ожидали сохранения показателя на прежнем уровне.
При этом индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе вырос до 56,6 пункта с декабрьских 54,3 пункта и при прогнозах показателя в 54,2 пункта.
Кроме того, хорошей отчетностью порадовали компании нефтегазового сектора. Chevron в 2018 году увеличила чистую прибыль в 1,6 раза - до 14,824 миллиарда долларов. ExxonMobil повысила этот показатель на 5,7% по сравнению с предыдущим годом - до 20,84 миллиарда долларов.
Американские фондовые индексы на этом фоне в первой половине торгового дня преимущественно повышались - на 0,1-0,4%. Западноевропейские рынки в четверг вечером также преимущественно росли — в пределах 0,6% по индексам.
Региональные рынки, кроме надежд на торговое перемирие между США и Китаем, отыгрывают макроэкономический и корпоративный позитив.
Так, индекс деловой активности в области промышленного производства еврозоны в январе составил 50,5 пункта. Данные совпали с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.
Немецкий Deutsche Bank по итогам 2018 года получил - впервые за 4 года — прибыль. Она составила 341 миллион евро.
Курс пары евро/доллар вечером повышался, отыгрывая рост аппетита к риску после недавно озвученного мягкого решения и комментариев ФРС США по ДКП. Надежды на торговый американо-китайский мир также поддерживают спрос на рисковые активы.
К 19.11 мск курс евро колебался около 1,1473 доллара против прошлого фиксинга на уровне 1,1447 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Пон 04 лют, 2019 08:25
Курс украинской гривны в понедельник практически не изменяется по отношению к доллару, находясь на отметке 0,0363 доллара за гривну. Это происходит на фоне заявления Нацбанка Украины о том, что монетизация субсидий в стране не должна значительно повлиять на инфляцию.
Вероятно, гривна продолжит сохранять некоторую стабильность, двигаясь вблизи уровня 0,036 доллара за гривну.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:10
Курсы основных криптовалют снижаются, биткоин продолжает дешеветь после сообщения о том, что SEC собирается изучать данные блокчейнов крупнейших цифровых активов.
На 11.00 курс биткоина за сутки опустился на 0,26% - до 3415 долларов с капитализацией 60,6 млрд долларов. Ethereum подешевел на 0,75% - до 105,8 доллара, его капитализация достигла уровня 11,3 млрд долларов. Повод для пессимизма инвесторов дало сообщение о том, что команда разработчиков Ethereum решила отложить внесение в код обновления ProgPoW для проведения дополнительного аудита.
XRP за сутки упал в цене на 3,23% - до 0,3 доллара, его капитализация составила 12,4 млрд долларов. Курс Litecoin снизился на 1,19% - до 33,1 доллара с капитализацией 2 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 113,6 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, крипторынок продолжает двигаться в рамках нисходящего тренда. Биткоин вскоре может подешеветь до отметки 3300 долларов, Ethereum – до 100 долларов, XRP – до 0,28-0,29 доллара, а Litecoin – до 32,5 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:21
Европейские фондовые рынки продолжают следить за развитием торговых отношений между США и Китаем и волноваться по поводу нерешенного вопроса с Brexit.
В последние дни позитив на рынки Европы привнесли неплохие итоги торговых переговоров между США и Китаем. Как отмечают стороны, в их ходе был достигнут существенный прогресс в решении особо острых вопросов, стоящих в отношениях между странами. В частности, США и Китай договорились о снижении дисбаланса в торговле: Китай будет активно наращивать импорт из США сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов.
При этом тревожным фактором для европейских рынков по-прежнему остается неопределенность в отношении выхода Великобритании из Евросоюза. Страна должна покинуть ЕС уже менее чем через два месяца - 29 марта 2019 года. При этом парламенту и правительству пока так и не удалось договориться по условиям Brexit, а Евросоюз отказывается от дальнейших переговоров с Великобританией. Как заявляют британские власти, страна после выхода из состава ЕС собирается сфокусироваться на экспорте сферы услуг, которые занимают ведущее место в британской экономике.
Европейские инвесторы также продолжат ориентироваться на динамику нефтяных котировок. Этот рынок поддерживают ожидания снижения добычи странами ОПЕК+ в текущем году, что должно положительно отразиться на балансе спроса и предложения сырья на мировом рынке.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:50
Мировые рынки в понедельник не показывают единой динамики, с одной стороны, продолжая радоваться позитивным итогам американо-китайских переговоров, а с другой стороны, отыгрывая не очень хорошую отчетность европейских компаний.
Американский фондовый рынок в пятницу вырос в пределах 0,3% по основным индексам после выхода позитивных данных по рынку труда и отчетностей компаний. Кроме того, позитив на рынок привнесли итоги торговых переговоров между США и Китаем, в ходе которых стороны договорились о достижения торгового баланса.
Рынки Азии в понедельник закрылись в плюсе на 0,2-0,5% при невысоком объеме торгов из-за праздников в некоторых странах региона. Европейские биржи при этом преимущественно снижаются по основным индексам на фоне убытка ирландской Ryanair.
Российский фондовый рынок умеренно подрастает, прибавляя порядка 0,5%. Курс рубля при этом немного снижается, несмотря на достаточно стабильные цены на нефть. Российская валюта теряет чуть более 10 копеек по отношению к доллару и почти 5 копеек к евро.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Пон 04 лют, 2019 16:15
Цена на нефть (апрельский фьючерс) к 16.57 мск понедельника 4 февраля снижалась на 0,5% до 62,42 доллара за баррель сорта Brent.
Рынок «черного золота» слегка снижается в рамках коррекции после утреннего роста в район максимумов с начала декабря прошлого года — около 63,6 доллара за баррель.
Нефтяные котировки остаются под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) зафиксировала на прошлой неделе снижение числа нефтяных буровых установок в США на 15 штук до 847.
Между тем, определенное психологическое давление на нефтяные цены оказывают данные иранской государственной нефтяной компании (NIOC), зафиксировавшей объем извлекаемых запасов жидких углеводородов Ирана на рекордном уровне в 160,12 миллиарда баррелей, а природного газа - на уровне 33,33 триллиона кубометров.
Между тем, Китай в январе на 2% увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) до 6,55 миллиона тонн. Это является очередным рекордом за месяц после декабря прошлого года. Импорт СПГ в Китай в прошлом году вырос на 41% по сравнению с 2017 годом.
При этом ввоз нефти в Китай в 2018 году поднялся на 10% до рекордных 462 миллионов тонн, что составляет 9,24 миллиона баррелей в день.
Курс евро-доллар днем колеблется около уровня 1,145, несущественно меняясь на фоне макроэкономических показателей.
Так, доллар поддерживается положительными данными с рынка труда. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось в январе на 304 тысячи, хотя эксперты ожидали повышения лишь на 165 тысяч.
При этом индекс доверия инвесторов в зоне евро в феврале снизился до минус 3,7 пункта с минус 1,5 пункта в январе. Это стало минимумом с ноября 2014 года. Эксперты ожидали увеличения показателя до минус 1,1 пункта.
К 16.56 мск курс евро снижался на 0,1% до 1,1447 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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