Додано: Пон 04 лют, 2019 16:15

Цена на нефть (апрельский фьючерс) к 16.57 мск понедельника 4 февраля снижалась на 0,5% до 62,42 доллара за баррель сорта Brent.

Рынок «черного золота» слегка снижается в рамках коррекции после утреннего роста в район максимумов с начала декабря прошлого года — около 63,6 доллара за баррель.

Нефтяные котировки остаются под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) зафиксировала на прошлой неделе снижение числа нефтяных буровых установок в США на 15 штук до 847.

Между тем, определенное психологическое давление на нефтяные цены оказывают данные иранской государственной нефтяной компании (NIOC), зафиксировавшей объем извлекаемых запасов жидких углеводородов Ирана на рекордном уровне в 160,12 миллиарда баррелей, а природного газа - на уровне 33,33 триллиона кубометров.

Между тем, Китай в январе на 2% увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) до 6,55 миллиона тонн. Это является очередным рекордом за месяц после декабря прошлого года. Импорт СПГ в Китай в прошлом году вырос на 41% по сравнению с 2017 годом.

При этом ввоз нефти в Китай в 2018 году поднялся на 10% до рекордных 462 миллионов тонн, что составляет 9,24 миллиона баррелей в день.

Курс евро-доллар днем колеблется около уровня 1,145, несущественно меняясь на фоне макроэкономических показателей.

Так, доллар поддерживается положительными данными с рынка труда. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось в январе на 304 тысячи, хотя эксперты ожидали повышения лишь на 165 тысяч.

При этом индекс доверия инвесторов в зоне евро в феврале снизился до минус 3,7 пункта с минус 1,5 пункта в январе. Это стало минимумом с ноября 2014 года. Эксперты ожидали увеличения показателя до минус 1,1 пункта.

К 16.56 мск курс евро снижался на 0,1% до 1,1447 доллара.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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