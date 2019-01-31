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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:53
Латиноамериканские рынки по-прежнему с большой тревогой следят за развитием ситуации в Венесуэле, где сокращение поставок нефти из страны уже привело к росту нефтяных котировок. Падение экспорта нефти из Венесуэлы вызвано действием новых санкций США против нефтегазового сектора страны.
Инвесторы опасаются, что из-за американских санкций нефтяная промышленность страны может обрушиться, что грозит серьезными последствиями для мировых рынков. Уже сейчас снижение объемов экспорта из Венесуэлы привело к тому, что добыча нефти упала до уровня ниже одного миллиона баррелей в день, и это более чем на 10% ниже, чем в декабре, и более чем в 2 раза ниже показателей полуторагодовалой давности.
Помимо ситуации в Венесуэле, на настроения латиноамериканских инвесторов влияют и новости относительно развития торговых отношений между США и Китаем. Сейчас на рынке появились сообщения о том, что глава Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для дальнейшего обсуждения торговых вопросов. Эти переговоры последую за достаточно удачной встречей, которая состоялась 30-31 января.
Дополнительными факторами влияния на латиноамериканские рынки является продолжающийся сезон отчетностей крупнейших компаний США и Европы.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:14
Мировые рынки не показывают единой динамики, отыгрывая отчетность крупнейших компаний США и Европы и ожидая нового раунда американо-китайских торговых переговоров.
Американский фондовый рынок накануне вырос на 0,7-1,2% по основным индексам на фоне продолжающегося сезона отчетов. Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать итоги торговых переговоров между США и Китаем. Они также ждут раунда переговоров между сторонами в конце февраля во Вьетнаме.
Азиатские рынки во вторник закрылись разнонаправленно при невысоком объеме торгов из-за выходного на биржах Китая, Гонконга и Южной Кореи. Основные фондовые индексы Европы растут на 0,9%-1,3% на фоне сильной статистики и хороших отчетов компаний региона.
Российский же рынок акций вновь обновляет свои максимумы. Рубль при этом укрепляется к доллару и евро (рост почти на 15 и почти на 25 копеек соответственно) на фоне подъема цен на нефть, которые идут наверх на фоне перебоев с поставками нефти из Венесуэлы.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:19
Цена на нефть (апрельский фьючерс) к 15.35 мск вторника 5 февраля снижалась на 0,4% до 62,26 доллара за баррель сорта Brent.
Рынок «черного золота» слегка снижается, оставаясь около уровня 62 доллара. Кризис вокруг Венесуэлы остается главным фактором динамики нефтяных котировок. На фоне санкций США против этой латиноамериканской страны добыча нефти в ней упала до уровня ниже одного миллиона баррелей в день. Это в два с лишним раза ниже докризисного уровня добычи.
Между тем, президент страны Николас Мадуро заявил, что Венесуэла намерена нарастить производство нефти до 2,5 миллиона баррелей в сутки уже к середине 2019 года.
Сжиженный газ с мозамбикского нефтегазового бассейна Рувума будет закупать британская энергетическая компания Centrica совместно с Tokyo Gas. Они заключили долгосрочный договор о ежегодной покупке 2,6 миллиона тонн СПГ. Год назад правительство Мозамбика разрешило американской Anadarko Petroleum построить СПГ-завод на ресурсной базе указанных месторождений стоимостью 15 миллиардов долларов.
Курс евро-доллар днем колеблется около уровня 1,14, незначительно снижаясь на фоне ожиданий заявлений президента США Дональда Трампа в конгрессе США в рамках ежегодной речи "О положении страны". Участники торгов нашли поддержку доллару в ожиданиях на прогресс в сложных вопросах последнего времени, касающихся «шатдауна» американского правительства и торговых отношений США с Китаем.
К 15.34 мск курс евро снижался на 0,06% до 1,1427 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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