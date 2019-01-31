Додано: Вів 05 лют, 2019 10:53

Латиноамериканские рынки по-прежнему с большой тревогой следят за развитием ситуации в Венесуэле, где сокращение поставок нефти из страны уже привело к росту нефтяных котировок. Падение экспорта нефти из Венесуэлы вызвано действием новых санкций США против нефтегазового сектора страны.

Инвесторы опасаются, что из-за американских санкций нефтяная промышленность страны может обрушиться, что грозит серьезными последствиями для мировых рынков. Уже сейчас снижение объемов экспорта из Венесуэлы привело к тому, что добыча нефти упала до уровня ниже одного миллиона баррелей в день, и это более чем на 10% ниже, чем в декабре, и более чем в 2 раза ниже показателей полуторагодовалой давности.

Помимо ситуации в Венесуэле, на настроения латиноамериканских инвесторов влияют и новости относительно развития торговых отношений между США и Китаем. Сейчас на рынке появились сообщения о том, что глава Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для дальнейшего обсуждения торговых вопросов. Эти переговоры последую за достаточно удачной встречей, которая состоялась 30-31 января.

Дополнительными факторами влияния на латиноамериканские рынки является продолжающийся сезон отчетностей крупнейших компаний США и Европы.





Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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