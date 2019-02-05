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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:53
Латиноамериканские рынки по-прежнему с большой тревогой следят за развитием ситуации в Венесуэле, где сокращение поставок нефти из страны уже привело к росту нефтяных котировок. Падение экспорта нефти из Венесуэлы вызвано действием новых санкций США против нефтегазового сектора страны.
Инвесторы опасаются, что из-за американских санкций нефтяная промышленность страны может обрушиться, что грозит серьезными последствиями для мировых рынков. Уже сейчас снижение объемов экспорта из Венесуэлы привело к тому, что добыча нефти упала до уровня ниже одного миллиона баррелей в день, и это более чем на 10% ниже, чем в декабре, и более чем в 2 раза ниже показателей полуторагодовалой давности.
Помимо ситуации в Венесуэле, на настроения латиноамериканских инвесторов влияют и новости относительно развития торговых отношений между США и Китаем. Сейчас на рынке появились сообщения о том, что глава Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для дальнейшего обсуждения торговых вопросов. Эти переговоры последую за достаточно удачной встречей, которая состоялась 30-31 января.
Дополнительными факторами влияния на латиноамериканские рынки является продолжающийся сезон отчетностей крупнейших компаний США и Европы.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:14
Мировые рынки не показывают единой динамики, отыгрывая отчетность крупнейших компаний США и Европы и ожидая нового раунда американо-китайских торговых переговоров.
Американский фондовый рынок накануне вырос на 0,7-1,2% по основным индексам на фоне продолжающегося сезона отчетов. Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать итоги торговых переговоров между США и Китаем. Они также ждут раунда переговоров между сторонами в конце февраля во Вьетнаме.
Азиатские рынки во вторник закрылись разнонаправленно при невысоком объеме торгов из-за выходного на биржах Китая, Гонконга и Южной Кореи. Основные фондовые индексы Европы растут на 0,9%-1,3% на фоне сильной статистики и хороших отчетов компаний региона.
Российский же рынок акций вновь обновляет свои максимумы. Рубль при этом укрепляется к доллару и евро (рост почти на 15 и почти на 25 копеек соответственно) на фоне подъема цен на нефть, которые идут наверх на фоне перебоев с поставками нефти из Венесуэлы.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:19
Цена на нефть (апрельский фьючерс) к 15.35 мск вторника 5 февраля снижалась на 0,4% до 62,26 доллара за баррель сорта Brent.
Рынок «черного золота» слегка снижается, оставаясь около уровня 62 доллара. Кризис вокруг Венесуэлы остается главным фактором динамики нефтяных котировок. На фоне санкций США против этой латиноамериканской страны добыча нефти в ней упала до уровня ниже одного миллиона баррелей в день. Это в два с лишним раза ниже докризисного уровня добычи.
Между тем, президент страны Николас Мадуро заявил, что Венесуэла намерена нарастить производство нефти до 2,5 миллиона баррелей в сутки уже к середине 2019 года.
Сжиженный газ с мозамбикского нефтегазового бассейна Рувума будет закупать британская энергетическая компания Centrica совместно с Tokyo Gas. Они заключили долгосрочный договор о ежегодной покупке 2,6 миллиона тонн СПГ. Год назад правительство Мозамбика разрешило американской Anadarko Petroleum построить СПГ-завод на ресурсной базе указанных месторождений стоимостью 15 миллиардов долларов.
Курс евро-доллар днем колеблется около уровня 1,14, незначительно снижаясь на фоне ожиданий заявлений президента США Дональда Трампа в конгрессе США в рамках ежегодной речи "О положении страны". Участники торгов нашли поддержку доллару в ожиданиях на прогресс в сложных вопросах последнего времени, касающихся «шатдауна» американского правительства и торговых отношений США с Китаем.
К 15.34 мск курс евро снижался на 0,06% до 1,1427 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Вів 05 лют, 2019 19:17
На европейских финансовых рынках во вторник 5 февраля отмечались позитивные тенденции в динамике биржевых индексов. Инвесторы опять питают надежды на нормализацию торговых отношений между США и Китаем.
27-28 февраля во Вьетнаме могут встретиться председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп для обсуждения торговых вопросов. При этом на прошедших 30-31 января американо-китайских переговорах страны договорились о снижении дисбаланса в торговле. Об этом сообщила китайская сторона.
Сегодня Трамп выступит в конгрессе в рамках ежегодной речи "О положении страны". От него ожидают анализа американо-китайских отношений и проблемы «шатдауна» американского правительства.
Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов повышались на 0,3-0,5%. Западноевропейские биржевые индексы также росли – на 1,5-2%..
Региональные рынки, кроме торгово-геополитического позитива обратили внимание на динамику композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, который в январе снизился до 51 пункта с 51,1 пункта месяцем ранее. Эксперты ожидали снижения до 50,7 пункта.
Кроме того, BP нарастила в прошлом году чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 2,8 раза по сравнению с 2017 годом – до 9,383 миллиарда долларов.
Курс евро против доллара на forex сползал вечером в направлении уровня 1,14. После недавних сигналов о мягкости ФРС США в вопросе денежно-кредитной политики отмечается его коррекция вверх.
Американская валюта нашла поддержку в сильных данных по рынку труда США за январь и надеждах на потепление американо-китайских торговых отношений.
К 19.46 мск евро снижался с начала торгов на 0,2% относительно предыдущего фиксинга до 1,1409 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Сер 06 лют, 2019 08:35
Курс украинской гривны по отношению к доллару в среду на 9.20 мск вырос на 0,91% - до 0,03686 доллара за гривну, несмотря на пессимистичные выводы рейтингового агентства Moody’s относительно перспектив экономики Украины.
По заявлению агентства, банковская система страны является самой уязвимой среди стран СНГ.
Вероятно, рост гривны имеет под собой фундаментальные факторы, поэтому он может продолжиться, и гривна будет стремиться к отметке 0,037 доллара за гривну.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Сер 06 лют, 2019 09:51
Основные криптовалюты продолжают свое падение, курс биткоина снижается уже более 400 дней подряд в рамках сформировавшегося на рынке сильного нисходящего тренда.
На 10.30 курс биткоина за сутки снизился на 1,26% - до 3378 долларов при капитализации 59,9 млрд долларов. При этом хорошей новостью для него стало сообщение о том, что криптовалютная биржа Coinbase добавила в своем приложении-кошельке поддержку биткоина. Ethereum к этому времени подешевел на 3,4% - до 102,4 доллара, его капитализация составила 10,9 млрд долларов. Litecoin за сутки потерял в цене 3,85% и опустился до 32,5 доллара с капитализацией 1,9 млрд долларов. XRP подешевел на 3.57% - до 0,29 доллара, его капитализация достигла 12 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка составила 111,6 млрд долларов.
По прогнозам финансовых скаутов, снижение курсов основных криптовалют будет продолжаться и дальше. Биткоин может подешеветь до 3300 долларов, Ethereum – до 100 долларов, Litecoin опуститься в цене до 31 доллара, а XRP – до 0,27-0,28 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Сер 06 лют, 2019 13:17
Мировые финансовые рынки продолжают разнонаправленное движение при противоречивых внешних и внутренних факторах. Вероятно, в ближайшей перспективе они будут также показывать неоднозначную динамику.
Накануне американский рынок закрылся ростом на 0,5-0,7% на фоне сильных отчетов компаний региона. Вместе с тем, опубликованная во вторник статистика по объему заказов в американской промышленности в ноябре оказалась хуже прогнозов. Кроме того, хуже ожиданий рынка оказался и индекс деловой активности в сфере услуг США.
Биржи Азии в среду также выросли в пределах 0,3% по основным индексам вслед за рынками США. Азиатские инвесторы обратили внимание на выступление в Конгрессе американского президента Дональда Трампа, в ходе которого он говорил о развитии торговых отношений с Китаем.
Европейские рынки в среду снижаются на 0,3-0,5% на фоне не очень хороших данных корпоративной отчетности крупнейших компаний региона.
Российский фондовый рынок также идет вниз по основным индексам. Курс рубля теряет более 10 копеек к доллару и около 5 копеек к евро на фоне снижения мировых цен на нефть.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Сер 06 лют, 2019 14:41
Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в среду 6 февраля к 15.31 мск снижалась на 0,2% до 61,84 доллара за баррель.
Рынок "черного золота" слабеет на фоне данных Американского института нефти (API) о росте на прошлой неделе на 2,5 миллиона баррелей коммерческих запасов нефти в США. Эксперты рынка ожидали повышения этого показателя только на 1,85 миллиона баррелей.
Впрочем, поддержку оказывает информация о том, что нефтяные экспортные терминалы Ливии в среду закрыты из-за шторма. Для экспорта нефти закрыты терминалы в Хариге, Зуетине, Эс-Сидре, Бреге, Рас-Лануфе, Мелите, Бури и Юрфе. Зимой из-за частых штормов объемы добычи и экспорта ливийской нефти становятся неустойчивыми.
Между тем, национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заказала National Marine Dredging Company сооружение десяти и расширение существующего искусственных островов в районе газовой концессии "Гаша" (Ghasha Concession) за 1,4 миллиарда долларов. Острова будут использованы для разработки и добычи газа в этой концессии.
OMV - один из лидеров в нефтегазовой отрасли Центральной Европы – приостановила реализацию проектов в Иране, так как это потенциально опасно для компании в свете американских санкций, заявил глава этого австрийского концерна Райнер Зеле.
Курс пары евро-доллар сполз ниже уровня 1,14 после выступления президента США Дональда Трампа с ежегодным посланием к конгрессу. Надежды на достижение торгового мира с Китаем и прекращение «шатдауна» американского правительства поддерживают курс американской валюты.
К 15.30 мск курс евро снижался с начала торгов на 0,15% относительно прошлого фиксинга до 1,1388 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Сер 06 лют, 2019 18:07
На мировых финансовых рынках в среду 6 февраля преобладали негативные тенденции в динамике биржевых индексов. Инвесторы продолжают опасаться рисков замедления американской экономики на фоне политических решений Дональда Трампа.
Накануне, выступая с ежегодным посланием к конгрессу, он заявил, что намерен добиться строительства стены на границе с Мексикой. Это является основным препятствием для принятия бюджета на текущий год. Пока действует временный, и это грозит очередным «шатдауном» американского правительства, который приносит убытки и тормозит крупнейшую в мире экономику.
О подобных рисках сигнализируют и слова Трампа о необходимости введения зеркальных импортных пошлин в случае "несправедливых" торговых ограничений со стороны других государств.
Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов снижались на 0,2-0,3%. Западноевропейские биржевые индексы вечером также теряли в весе – 0,1-0,3%..
Региональные рынки отыгрывали в среду корпоративный негатив. Так, немецкий автопроизводитель Daimler сократил в прошлом году чистую прибыль, приходящаяся на акционеров компании, почти на 30% - до 7,25 миллиарда евро.
Французский банк BNP Paribas зафиксировал снижение чистой прибыли в 2018 году на 3%, до 7,5 миллиарда евро.
Курс евро против доллара на forex продолжил колебаться ниже круглого уровня 1,14. Доллар поддерживается неопределенностью в геополитике и слабыми макроэкономическими данными по странам еврозоны. В частности, заказы в производственной сфере Германии в декабре 2018 года снизились на 1,6% в помесячном выражении и на 7,0% в годовом. Эксперты ожидали роста на 0,3% к ноябрю 2018-го.
К 18.12 мск евро снижался с начала торгов на 0,2% относительно предыдущего фиксинга до 1,1382 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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