Додано: Вів 05 лют, 2019 19:17

На европейских финансовых рынках во вторник 5 февраля отмечались позитивные тенденции в динамике биржевых индексов. Инвесторы опять питают надежды на нормализацию торговых отношений между США и Китаем.

27-28 февраля во Вьетнаме могут встретиться председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп для обсуждения торговых вопросов. При этом на прошедших 30-31 января американо-китайских переговорах страны договорились о снижении дисбаланса в торговле. Об этом сообщила китайская сторона.

Сегодня Трамп выступит в конгрессе в рамках ежегодной речи "О положении страны". От него ожидают анализа американо-китайских отношений и проблемы «шатдауна» американского правительства.

Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов повышались на 0,3-0,5%. Западноевропейские биржевые индексы также росли – на 1,5-2%..

Региональные рынки, кроме торгово-геополитического позитива обратили внимание на динамику композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, который в январе снизился до 51 пункта с 51,1 пункта месяцем ранее. Эксперты ожидали снижения до 50,7 пункта.

Кроме того, BP нарастила в прошлом году чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 2,8 раза по сравнению с 2017 годом – до 9,383 миллиарда долларов.

Курс евро против доллара на forex сползал вечером в направлении уровня 1,14. После недавних сигналов о мягкости ФРС США в вопросе денежно-кредитной политики отмечается его коррекция вверх.

Американская валюта нашла поддержку в сильных данных по рынку труда США за январь и надеждах на потепление американо-китайских торговых отношений.

К 19.46 мск евро снижался с начала торгов на 0,2% относительно предыдущего фиксинга до 1,1409 доллара.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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