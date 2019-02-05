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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 168169170171
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:13

Криптовалюты продолжают снижение

Основные криптовалюты по-прежнему снижаются в цене в отсутствии каких-либо позитивных новостей. Поступающие на рынок сообщения, наоборот, свидетельствуют об уязвимости цифровых активов, что пугает инвесторов.
Так, например, одним из последних событий стала смерть основателя крупнейшей канадской криптобиржи Quadriga Джеральда Коттена, после которой инвесторы не могут вывести с торговой площадки более 137 млн долларов, так как их счета оказались заблокированы.
На 10.30 курс биткоина за сутки символически снизился на 0,03% - до 3369 долларов при капитализации 59,9 млрд долларов. Ethereum к этому времени потерял в цене 0,19% и опустился до 103,7 доллара с капитализацией 11 млрд долларов. XRP подешевел на 0,68% - до 0,291 доллара, его капитализация составила 12 млрд долларов. Litecoin за сутки сократился на 0,3% - до 32,8 доллара, его капитализация достигла 2 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка составила 112 млрд долларов.
Падение цифровых активов продолжится, прогнозируют финансовые скауты. По их мнению, биткоин в ближайшей перспективе может опуститься до 3300 долларов, Ethereum – до 100 долларов, XRP – до 0,28 долларов, а Litecoin – до 30 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:20

Латиноамериканские инвесторы ждут переговоров между США и Ки

Латиноамериканские рынки отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о том, что он добьется строительства стены на границе с Мексикой. Кроме того, они ждут развития торговых отношений между США и Китаем.
Трамп уже призвал американский конгресс принять закон о введении зеркальных импортных пошлин в случае «несправедливых» торговых ограничений со стороны других стран. При этом на следующей неделе делегация США направится в Пекин для продолжения торговых переговоров, а в конце февраля должна состояться встреча Трампа с главой Китая Си Цзиньпином во Вьетнаме.
Помимо этого, латиноамериканские инвесторы, конечно, ждут, развития ситуации в Венесуэле. Сейчас в стране поднят вопрос о возможной реструктуризации внешнего долга. Практически все государственные облигации Венесуэлы находятся сейчас в состоянии дефолта и торгуются по цене не дороже 28% от номинала.
Неопределенная ситуация в Венесуэле в свою очередь оказывает поддержку мировым ценам на нефть, полагают финансовые скауты. После введения новых американских санкций против венесуэльского нефтегазового сектора, нефтяные котировки пошли наверх. По данным США, потери в поставках нефти на мировой рынок от новых санкций составят 11 млрд долларов, что без сомнения будет провоцировать дальнейшее удорожание «черного золота».
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 1688
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 168169170171
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