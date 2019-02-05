Додано: Чет 07 лют, 2019 12:20

Латиноамериканские рынки отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о том, что он добьется строительства стены на границе с Мексикой. Кроме того, они ждут развития торговых отношений между США и Китаем.

Трамп уже призвал американский конгресс принять закон о введении зеркальных импортных пошлин в случае «несправедливых» торговых ограничений со стороны других стран. При этом на следующей неделе делегация США направится в Пекин для продолжения торговых переговоров, а в конце февраля должна состояться встреча Трампа с главой Китая Си Цзиньпином во Вьетнаме.

Помимо этого, латиноамериканские инвесторы, конечно, ждут, развития ситуации в Венесуэле. Сейчас в стране поднят вопрос о возможной реструктуризации внешнего долга. Практически все государственные облигации Венесуэлы находятся сейчас в состоянии дефолта и торгуются по цене не дороже 28% от номинала.

Неопределенная ситуация в Венесуэле в свою очередь оказывает поддержку мировым ценам на нефть, полагают финансовые скауты. После введения новых американских санкций против венесуэльского нефтегазового сектора, нефтяные котировки пошли наверх. По данным США, потери в поставках нефти на мировой рынок от новых санкций составят 11 млрд долларов, что без сомнения будет провоцировать дальнейшее удорожание «черного золота».

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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