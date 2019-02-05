Додано: Чет 07 лют, 2019 13:43

Цена на нефть (апрельский фьючерс) к 13.49 мск четверга 7 февраля снижалась на 0,3% до 62,52 доллара за баррель сорта Brent.

Рынок «черного золота» стабилизируется около уровня 62,5 доллара на фоне противоречивой статистики. Так, запасы нефти в США, по данным американского минэнерго за предыдущую неделю выросли меньше, чем ожидалось (1,3 миллиона баррелей против 1,4 миллиона), однако добыча нефти в стране за этот период составила рекордные 11,9 миллиона баррелей в день, не изменившись по сравнению с прошлой неделей.

Между тем, французская Total открыла залежи газового конденсата на скважине Brulpadda в блоке 11B/12B в бассейне Outeniqua в 175 километрах к югу от побережья ЮАР. Оператором блока является Total с долей в 45%, другие партнеры - Qatar Petroleum (25%), CNR international (20%) и южноафриканский консорциум Main Street (10%).

Сама же Total заявила о переносе управления деятельностью в Венесуэле из Хьюстона в Европу на фоне политического кризиса в стране и санкций США против Каракаса.

Курс евро-доллар днем остается под давлением ниже уровня 1,135 на фоне слабых статистических данных по крупнейшей экономике еврозоны.

Так, в декабре прошлого года объем промышленного производства в Германии снизился на 0,4% в помесячном выражении. Аналитики при этом ожидали роста показателя на 0,7%.

К 13.49 мск курс евро снижался на 0,2% до 1,1336 доллара.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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