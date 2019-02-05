Додано: Чет 07 лют, 2019 20:33

На мировых финансовых рынках в четверг 7 февраля воцарились ощутимо негативные тенденции в динамике биржевых индексов. Инвесторы разочаровались слабыми макроэкономическими показателями и ожиданиями по ним.

В частности, Еврокомиссия (ЕК) возродила опасения относительно замедления глобального экономического роста в регионе, что негативно для всей мировой экономики.

ЕК ухудшила прогноз роста экономики еврозоны на текущий год – до 1,3% с предыдущей оценки в 1,9%, сделанной осенью прошлого года. Кроме того, был понижен прогноз по инфляции в регионе на 2019 год до 1,4% с предыдущих ожиданий на уровне 1,8%. Инфляции является свидетельством роста экономики.

Негатива на рынок США добавили еженедельные данные по рынку труда страны. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 2 февраля уменьшилось только на 19 тысяч до 234 тысячи, хотя эксперты прогнозировали снижение до 221 тысячи. Слабая отчетность cервиса микроблогов Twitter добавила пессимизма на рынок.

Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов снижались на 1,2-1,5%. Западноевропейские биржевые индексы в четверг потеряли в весе 0,9-2,6%..

Региональные рынки, кроме слабых прогнозов в целом по еврозоне, обратили внимание на снижение ожиданий по росту ВВП Германии до 1,1% на текущий год против предыдущей, осенней оценки в 1,8%. Объем промпроизводства в крупнейшей экономике еврозоны декабре 2018 года сократился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем при ожиданиях роста индикатора на 0,7%. Именно поэтому немецкий DAX снизился сильнее других среди европейских биржевых индикаторов.

Курс евро против доллара на forex продолжил колебаться в легком минусе около уровня 1,135. Евро также попал под давление слабой макроэкономической статистики и прогнозов.

К 19.54 мск евро снижался с начала торгов в пределах 0,1% относительно предыдущего фиксинга до 1,1356 доллара.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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