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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:13
Основные криптовалюты по-прежнему снижаются в цене в отсутствии каких-либо позитивных новостей. Поступающие на рынок сообщения, наоборот, свидетельствуют об уязвимости цифровых активов, что пугает инвесторов.
Так, например, одним из последних событий стала смерть основателя крупнейшей канадской криптобиржи Quadriga Джеральда Коттена, после которой инвесторы не могут вывести с торговой площадки более 137 млн долларов, так как их счета оказались заблокированы.
На 10.30 курс биткоина за сутки символически снизился на 0,03% - до 3369 долларов при капитализации 59,9 млрд долларов. Ethereum к этому времени потерял в цене 0,19% и опустился до 103,7 доллара с капитализацией 11 млрд долларов. XRP подешевел на 0,68% - до 0,291 доллара, его капитализация составила 12 млрд долларов. Litecoin за сутки сократился на 0,3% - до 32,8 доллара, его капитализация достигла 2 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка составила 112 млрд долларов.
Падение цифровых активов продолжится, прогнозируют финансовые скауты. По их мнению, биткоин в ближайшей перспективе может опуститься до 3300 долларов, Ethereum – до 100 долларов, XRP – до 0,28 долларов, а Litecoin – до 30 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Чет 07 лют, 2019 12:20
Латиноамериканские рынки отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о том, что он добьется строительства стены на границе с Мексикой. Кроме того, они ждут развития торговых отношений между США и Китаем.
Трамп уже призвал американский конгресс принять закон о введении зеркальных импортных пошлин в случае «несправедливых» торговых ограничений со стороны других стран. При этом на следующей неделе делегация США направится в Пекин для продолжения торговых переговоров, а в конце февраля должна состояться встреча Трампа с главой Китая Си Цзиньпином во Вьетнаме.
Помимо этого, латиноамериканские инвесторы, конечно, ждут, развития ситуации в Венесуэле. Сейчас в стране поднят вопрос о возможной реструктуризации внешнего долга. Практически все государственные облигации Венесуэлы находятся сейчас в состоянии дефолта и торгуются по цене не дороже 28% от номинала.
Неопределенная ситуация в Венесуэле в свою очередь оказывает поддержку мировым ценам на нефть, полагают финансовые скауты. После введения новых американских санкций против венесуэльского нефтегазового сектора, нефтяные котировки пошли наверх. По данным США, потери в поставках нефти на мировой рынок от новых санкций составят 11 млрд долларов, что без сомнения будет провоцировать дальнейшее удорожание «черного золота».
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Чет 07 лют, 2019 13:43
Цена на нефть (апрельский фьючерс) к 13.49 мск четверга 7 февраля снижалась на 0,3% до 62,52 доллара за баррель сорта Brent.
Рынок «черного золота» стабилизируется около уровня 62,5 доллара на фоне противоречивой статистики. Так, запасы нефти в США, по данным американского минэнерго за предыдущую неделю выросли меньше, чем ожидалось (1,3 миллиона баррелей против 1,4 миллиона), однако добыча нефти в стране за этот период составила рекордные 11,9 миллиона баррелей в день, не изменившись по сравнению с прошлой неделей.
Между тем, французская Total открыла залежи газового конденсата на скважине Brulpadda в блоке 11B/12B в бассейне Outeniqua в 175 километрах к югу от побережья ЮАР. Оператором блока является Total с долей в 45%, другие партнеры - Qatar Petroleum (25%), CNR international (20%) и южноафриканский консорциум Main Street (10%).
Сама же Total заявила о переносе управления деятельностью в Венесуэле из Хьюстона в Европу на фоне политического кризиса в стране и санкций США против Каракаса.
Курс евро-доллар днем остается под давлением ниже уровня 1,135 на фоне слабых статистических данных по крупнейшей экономике еврозоны.
Так, в декабре прошлого года объем промышленного производства в Германии снизился на 0,4% в помесячном выражении. Аналитики при этом ожидали роста показателя на 0,7%.
К 13.49 мск курс евро снижался на 0,2% до 1,1336 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:57
Мировые финансовые рынки в четверг снижаются на фоне распродаж на американских биржах. Основные фондовые индексы США накануне снизились в пределах 0,4% на фоне выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе, на котором он пообещал добиться строительства стены на границе с Мексикой. Кроме того, инвесторы ожидают очередных переговоров между США и Китаем по торговым вопросам.
Азиатские рынки в четверг закрылись разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы снижаются на 0,3-0,6% на фоне не очень хорошей статистики из Германии. Объем промпроизводства в стране в декабре сократился на 0,4%, тогда как на рынке ждали роста показателя на 0,7%. При этом Банк Англии ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,75%, но при этом понизил прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 года до 1,2% с 1,7%.
Российский рынок акций также идет вниз на фоне распродаж на мировых рынках. Индекс РТС приблизился к психологическому уровню 1200 пунктов и может уйти ниже него из-за пессимизма инвесторов. Рубль при этом теряет более 20 копеек по отношению к доллару.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Чет 07 лют, 2019 20:33
На мировых финансовых рынках в четверг 7 февраля воцарились ощутимо негативные тенденции в динамике биржевых индексов. Инвесторы разочаровались слабыми макроэкономическими показателями и ожиданиями по ним.
В частности, Еврокомиссия (ЕК) возродила опасения относительно замедления глобального экономического роста в регионе, что негативно для всей мировой экономики.
ЕК ухудшила прогноз роста экономики еврозоны на текущий год – до 1,3% с предыдущей оценки в 1,9%, сделанной осенью прошлого года. Кроме того, был понижен прогноз по инфляции в регионе на 2019 год до 1,4% с предыдущих ожиданий на уровне 1,8%. Инфляции является свидетельством роста экономики.
Негатива на рынок США добавили еженедельные данные по рынку труда страны. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 2 февраля уменьшилось только на 19 тысяч до 234 тысячи, хотя эксперты прогнозировали снижение до 221 тысячи. Слабая отчетность cервиса микроблогов Twitter добавила пессимизма на рынок.
Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов снижались на 1,2-1,5%. Западноевропейские биржевые индексы в четверг потеряли в весе 0,9-2,6%..
Региональные рынки, кроме слабых прогнозов в целом по еврозоне, обратили внимание на снижение ожиданий по росту ВВП Германии до 1,1% на текущий год против предыдущей, осенней оценки в 1,8%. Объем промпроизводства в крупнейшей экономике еврозоны декабре 2018 года сократился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем при ожиданиях роста индикатора на 0,7%. Именно поэтому немецкий DAX снизился сильнее других среди европейских биржевых индикаторов.
Курс евро против доллара на forex продолжил колебаться в легком минусе около уровня 1,135. Евро также попал под давление слабой макроэкономической статистики и прогнозов.
К 19.54 мск евро снижался с начала торгов в пределах 0,1% относительно предыдущего фиксинга до 1,1356 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 07:57
Курс украинской гривны в пятницу на 7.30 вырос на 0,14% по отношению к доллару - до 0,0371 доллара за гривну на фоне сообщения о том, что прибыль банков Украины в 2018 году достигла исторического максимума в 800 млн долларов.
Росту прибыли способствовала активизация кредитования, снижение процентных ставок по вкладам и уменьшение объемов формирования резервов.
Вероятно, отыгрывая эту новость, гривна продолжит укрепляться к доллару и будет стремиться к уровню 0,038 доллара за гривну.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:03
Криптовалюты продолжают снижаться, несмотря на сообщение о создании американскими компаниями AdvisorShares и Sabretooth Advisors биржевого инвестфонда (ETF) на базе IT-компаний, работающих в том числе и с технологией блокчейн . Фонд был запущен 7 февраля.
Курс биткоина на 10.30 опустился на 0,65% - до 3355 долларов, обновив годовой минимум. Его капитализация составила 59,7 млрд долларов. Ethereum к этому времени снизился в цене на 1,24% - до 103,3 доллара с капитализацией 11 млрд долларов. XRP подешевела на 0,68% - до 0,291 доллара при капитализации 12 млрд долларов. Эта криптовалюта практически не отреагировала на новость о том, что цифровая площадка Binance будет сотрудничать с Ripple, интегрировав технологию xRapid. Курс Litecoin за сутки снизился на 0,6% - до 32,9 доллара, его капитализация достигла 2 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка составила 111,8 млрд долларов.
По прогнозам финансовых скаутов, крипторынок продолжит падение, обновляя минимумы с начала года. Биткоин в ближайшей перспективе может уйти ниже отметки 3300 долларов, Ethereum может подешеветь до 100 долларов, XRP – до 0,28 доллара, а Litecoin – до 31-32 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:43
Европейские фондовые рынки оказались под давление возросших геополитических рисков в мире. Так, например, инвесторы негативно отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о том, что его встреча с главой Китая Си Цзиньпином, на которой планировалось заключить торговое соглашение, пока не назначена. Вместе с тем, Трамп настаивает на том, чтобы торговое соглашение с Китаем было заключено до 1 марта. Ранее ожидалось, что главы Китая и США могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме.
Также негативом для европейских рынков стало и ухудшение прогнозов по росту экономики еврозоны на текущий год от Еврокомиссии. Показатель пересмотрен до уровня 1,3% с предыдущей осенней оценки в 1,9%. Кроме того, понижена и оценка инфляции в регионе на 2019 год — до 1,4% с 1,8%. Еще одним фактором влияния на ситуацию является продолжающийся сезон отчетностей крупнейших компаний еврозоны.
Вместе с тем, улучшились настроения участников рынка относительно перспектив выхода Великобритании из Евросоюза. Планируется, что стороны в феврале проведут переговоры о том, может ли быть найден выход из сложившегося тупика с ратификацией соглашения по Brexit. При этом ЕС по-прежнему отказывается пересматривать проект этого договора. Великобритания должна выйти из состава ЕС уже 29 марта, так что времени на то, чтобы договориться, у сторон остается совсем немного.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:16
Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в пятницу 8 февраля к 14.35 мск повышалась на 0,3% до 61,81 доллара за баррель.
Рынок "черного золота" пытается расти и вернуться на уровень 62 доллара за баррель. Однако сохраняется опасность снижения спроса на нефть из-за замедления темпов роста мировой экономики.
Этому способствует заявление президента США Дональда Трампа о том, что уже обсуждаемая в СМИ его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой могло бы быть заключено торговое соглашение, пока не назначена.
CNBC и вовсе заявил, что до дедлайна 1 марта встреча Трампа и Си Цзиньпина вряд ли состоится. Таким образом, с начала весны вероятно повышение взаимных торговых пошлин двумя крупнейшими мировыми экономиками.
Между тем, объем доказанных запасов нефти в Мексике упал за четыре года более чем в 1,5 раза до 6,46 миллиарда на начало 2018 года. Похожая ситуация складывается и с запасами газа в стране. С 468,3 миллиарда кубических метров в 2014 году они упали до 283,7 миллиарда в 2018 году. Это коррелирует с неуклонным падением добычи нефтяной компанией Мексики Pemex. В 2018 году она снизилась на 7% до 1,813 миллиона баррелей в день, а за прошедшие шесть лет показатель сократился на 29%.
Курс пары евро-доллар сохраняется немного ниже уровня 1,135. Инвесторы опасаются замедления экономического развития еврозоны после того, как Еврокомиссия существенно снизила прогноз роста ее экономики на текущий год — до 1,3% с 1,9%, ожидавшихся осенью. Прогноз по инфляции в регионе также был понижен до 1,4% с 1,8%.
К 14.35 мск курс евро почти не менялся с начала торгов относительно прошлого фиксинга и составлял 1,1338 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:24
Мировые рынки пошли вниз на фоне опасений инвесторов относительно дальнейших перспектив развития мировой экономики.
Так, участники европейского рынка с тревогой восприняли ухудшение Еврокомиссией прогноза роста экономики еврозоны на 2019 год — до 1,3% с 1,9%.
Азиатские биржи в пятницу закрыли торговую сессию снижением во главе с японским Nikkei, который потерял более 2%. Негативный настрой инвесторов был спровоцирован заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что очередная встреча между представителями Китая и США для обсуждения торговых вопросов пока так и не назначена. Ранее ожидалось, что главы Китая и США могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме.
Основные американские фондовые индексы накануне снизились в пределах 1,2%. Фьючерсы на американские индексы в пятницу теряют 0,5-0,7%.
Российский фондовый рынок также снижается на фоне ухудшившихся настроений на мировых рынках. При этом рубль никак не отреагировал на ожидаемое решение Банка России сохранить ставку уровне 7,75% годовых. Он теряет по 10 копеек как к доллару, так и к евро.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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