Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:16

Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в пятницу 8 февраля к 14.35 мск повышалась на 0,3% до 61,81 доллара за баррель.

Рынок "черного золота" пытается расти и вернуться на уровень 62 доллара за баррель. Однако сохраняется опасность снижения спроса на нефть из-за замедления темпов роста мировой экономики.

Этому способствует заявление президента США Дональда Трампа о том, что уже обсуждаемая в СМИ его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой могло бы быть заключено торговое соглашение, пока не назначена.

CNBC и вовсе заявил, что до дедлайна 1 марта встреча Трампа и Си Цзиньпина вряд ли состоится. Таким образом, с начала весны вероятно повышение взаимных торговых пошлин двумя крупнейшими мировыми экономиками.

Между тем, объем доказанных запасов нефти в Мексике упал за четыре года более чем в 1,5 раза до 6,46 миллиарда на начало 2018 года. Похожая ситуация складывается и с запасами газа в стране. С 468,3 миллиарда кубических метров в 2014 году они упали до 283,7 миллиарда в 2018 году. Это коррелирует с неуклонным падением добычи нефтяной компанией Мексики Pemex. В 2018 году она снизилась на 7% до 1,813 миллиона баррелей в день, а за прошедшие шесть лет показатель сократился на 29%.

Курс пары евро-доллар сохраняется немного ниже уровня 1,135. Инвесторы опасаются замедления экономического развития еврозоны после того, как Еврокомиссия существенно снизила прогноз роста ее экономики на текущий год — до 1,3% с 1,9%, ожидавшихся осенью. Прогноз по инфляции в регионе также был понижен до 1,4% с 1,8%.

К 14.35 мск курс евро почти не менялся с начала торгов относительно прошлого фиксинга и составлял 1,1338 доллара.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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