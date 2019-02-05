Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:38

На мировых финансовых рынках в пятницу 8 февраля преобладали негативные тенденции в динамике биржевых индексов. Инвесторы опять опасаются по поводу торговых отношений между США и Китаем.

Сам Трамп заявил, что встреча с председателем КНР Си Цзиньпином пока не назначена, хотя ранее китайские СМИ говорили о конце февраля как о сроке, когда такая встреча может состояться.

CNBC и вовсе заявил, что до дедлайна 1 марта встреча Трампа и Си Цзиньпина вряд ли состоится.

Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов снижались на 0,6-0,7%. Западноевропейские биржевые индексы в пятницу вечером теряли в весе 0,3-0,9%..

Региональные рынки, кроме возросшего риска глобальных торговых войн, обратили внимание на макроэкономический позитив по Германии, который несколько подержал биржевые индексы.

Так, объем экспорта этой страны в декабре прошлого года вырос на 1,5% в месячном выражении, импорта - на 1,2%. Аналитики ожидали более скромного роста показателей - по 0,2%. При этом положительное сальдо внешней торговли Германии в декабре равнялось 19,4 миллиарда евро, хотя экономисты ожидали, что оно составило 18,5 миллиарда евро.

Курс евро против доллара на forex вечером оставался стабильным немного ниже уровня 1,135. Мировые торговые опасения вместе с разноплановой макроэкономической статистикой по странам еврозоны не дают четких сигналов для динамики основной валютной пары.

К 18.12 мск евро почти не менялся относительно предыдущего фиксинга, торгуясь по 1,1338 доллара.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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