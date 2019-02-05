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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 169170171172
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:38

Обзор: мировые рынки опасаются за торговый мир

На мировых финансовых рынках в пятницу 8 февраля преобладали негативные тенденции в динамике биржевых индексов. Инвесторы опять опасаются по поводу торговых отношений между США и Китаем.
Сам Трамп заявил, что встреча с председателем КНР Си Цзиньпином пока не назначена, хотя ранее китайские СМИ говорили о конце февраля как о сроке, когда такая встреча может состояться.
CNBC и вовсе заявил, что до дедлайна 1 марта встреча Трампа и Си Цзиньпина вряд ли состоится.
Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов снижались на 0,6-0,7%. Западноевропейские биржевые индексы в пятницу вечером теряли в весе 0,3-0,9%..
Региональные рынки, кроме возросшего риска глобальных торговых войн, обратили внимание на макроэкономический позитив по Германии, который несколько подержал биржевые индексы.
Так, объем экспорта этой страны в декабре прошлого года вырос на 1,5% в месячном выражении, импорта - на 1,2%. Аналитики ожидали более скромного роста показателей - по 0,2%. При этом положительное сальдо внешней торговли Германии в декабре равнялось 19,4 миллиарда евро, хотя экономисты ожидали, что оно составило 18,5 миллиарда евро.
Курс евро против доллара на forex вечером оставался стабильным немного ниже уровня 1,135. Мировые торговые опасения вместе с разноплановой макроэкономической статистикой по странам еврозоны не дают четких сигналов для динамики основной валютной пары.
К 18.12 мск евро почти не менялся относительно предыдущего фиксинга, торгуясь по 1,1338 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
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Повідомлень: 1698
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 08:10

Гривна может немного ослабеть на фоне новости об ускорении и

Курс украинской гривны в понедельник стабилен к доллару у отметки 0,03685 доллара за гривну, несмотря на сообщение об ускорении инфляции до 1% в январе.
Вместе с тем, не исключено, что в дальнейшем гривна может немного ослабеть и будет стремиться к уровню 0,365 доллар за гривну.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 1698
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 169170171172
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