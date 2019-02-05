Додано: Пон 11 лют, 2019 11:21

Европейские рынки могут подрасти в ожидании встречи глав США и Китая по торговым вопросам, которая запланирована на март. Инвесторы ждут, что в ходе нее может быть поставлена точка в торговом конфликте между странами.

Вместе с тем, они несколько обеспокоены тем, что ранее введение повышенных пошлин на импорт китайских товаров в США был отложен американским президентом только до 1 марта, а встреча между сторонами вряд ли состоится до этого срока.

Кроме того, участники опасаются возможного замедления экономического роста еврозоны после того, как Еврокомиссия достаточно существенно снизила прогноз роста экономики региона на 2019 год — до 1,3% с ранее ожидавшихся 1,9%.

По-прежнему сохраняется и неопределенность в отношении Brexit. Как подсчитали экономисты, в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения одна только Германия может потерять более 100 тысяч рабочих мест. Великобритания должна покинуть Евросоюз уже 29 марта, однако пока проект Brexit не ратифицирован и не одобрен британским парламентом. Не исключено, что дата выхода Великобритании из США в конечном итоге будет отложена.

Вместе с тем, у европейских фондовых индексов все же есть шансы на рост, хотя, вероятно, в ближайшие дни он будет достаточно сдержанным на фоне ряда негативных внешних и внутренних факторов.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope

www.periscope.tv/FXClubOfficial