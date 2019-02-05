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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:38
На мировых финансовых рынках в пятницу 8 февраля преобладали негативные тенденции в динамике биржевых индексов. Инвесторы опять опасаются по поводу торговых отношений между США и Китаем.
Сам Трамп заявил, что встреча с председателем КНР Си Цзиньпином пока не назначена, хотя ранее китайские СМИ говорили о конце февраля как о сроке, когда такая встреча может состояться.
CNBC и вовсе заявил, что до дедлайна 1 марта встреча Трампа и Си Цзиньпина вряд ли состоится.
Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов снижались на 0,6-0,7%. Западноевропейские биржевые индексы в пятницу вечером теряли в весе 0,3-0,9%..
Региональные рынки, кроме возросшего риска глобальных торговых войн, обратили внимание на макроэкономический позитив по Германии, который несколько подержал биржевые индексы.
Так, объем экспорта этой страны в декабре прошлого года вырос на 1,5% в месячном выражении, импорта - на 1,2%. Аналитики ожидали более скромного роста показателей - по 0,2%. При этом положительное сальдо внешней торговли Германии в декабре равнялось 19,4 миллиарда евро, хотя экономисты ожидали, что оно составило 18,5 миллиарда евро.
Курс евро против доллара на forex вечером оставался стабильным немного ниже уровня 1,135. Мировые торговые опасения вместе с разноплановой макроэкономической статистикой по странам еврозоны не дают четких сигналов для динамики основной валютной пары.
К 18.12 мск евро почти не менялся относительно предыдущего фиксинга, торгуясь по 1,1338 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Пон 11 лют, 2019 08:10
Курс украинской гривны в понедельник стабилен к доллару у отметки 0,03685 доллара за гривну, несмотря на сообщение об ускорении инфляции до 1% в январе.
Вместе с тем, не исключено, что в дальнейшем гривна может немного ослабеть и будет стремиться к уровню 0,365 доллар за гривну.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Пон 11 лют, 2019 10:29
Курсы основных криптовалют в понедельник по большей части растут на фоне заявлений представителя комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США о том, что биткоин-ETF рано или поздно будет запущен. По его словам, заявка на запуск фонда будет одобрена, как только она начнет соответствовать всем стандартам, установленным американским законодательством по ценным бумагам.
На фоне таких заявлений курс биткоина на 11.00 подрос за сутки на 0,22% - до 3594,3 доллара с капитализацией 64,1 млрд долларов. Ethereum к этому времени подорожал на 2,85% - до 119,3 доллара, его капитализация составила 12,6 млрд долларов. XRP за сутки вырос в цене на 0,66% - до 0,305 доллара, его капитализация достигла уровня 12,5 млрд долларов.
Курс Litecoin увеличился на 1,81% - до 44,1 доллара при капитализации 2,7 млрд долларов на фоне возможного добавления конфиденциальных транзакций на базе протокола Mimblewimble.
Общая капитализация крипторынка достигла 121,2 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, заявления представителей SEC поддержат криптовалюты в ближайшей перспективе, хотя в дальнейшем рынок может вновь вернуться к нисходящему движению. Курс биткоина в ближайшее время может подрасти до 3600 долларов, Ethereum – до 120 долларов, XRP – до 0,31 доллара, а Litecoin – до 45 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Пон 11 лют, 2019 11:21
Европейские рынки могут подрасти в ожидании встречи глав США и Китая по торговым вопросам, которая запланирована на март. Инвесторы ждут, что в ходе нее может быть поставлена точка в торговом конфликте между странами.
Вместе с тем, они несколько обеспокоены тем, что ранее введение повышенных пошлин на импорт китайских товаров в США был отложен американским президентом только до 1 марта, а встреча между сторонами вряд ли состоится до этого срока.
Кроме того, участники опасаются возможного замедления экономического роста еврозоны после того, как Еврокомиссия достаточно существенно снизила прогноз роста экономики региона на 2019 год — до 1,3% с ранее ожидавшихся 1,9%.
По-прежнему сохраняется и неопределенность в отношении Brexit. Как подсчитали экономисты, в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения одна только Германия может потерять более 100 тысяч рабочих мест. Великобритания должна покинуть Евросоюз уже 29 марта, однако пока проект Brexit не ратифицирован и не одобрен британским парламентом. Не исключено, что дата выхода Великобритании из США в конечном итоге будет отложена.
Вместе с тем, у европейских фондовых индексов все же есть шансы на рост, хотя, вероятно, в ближайшие дни он будет достаточно сдержанным на фоне ряда негативных внешних и внутренних факторов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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