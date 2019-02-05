|
|
|
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 12 лют, 2019 14:06
Мировые финансовые рынки демонстрируют существенный рост в ожидании позитивных новостей с очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем. Также участники рынка надеются на то, что в США не возобновится «шатдаун», так как политическим силам страны в общих чертах удалось договориться по поводу охраны американской южной границы.
Накануне основные американские фондовые индексы закрылись без единой динамики в ожидании встречи по торговым вопросам между США и Китаем, которая запланирована на 14-15 февраля.
Азиатские рынки выросли на 1,5-2% в том числе и на информации о том, что американские политические партии в конгрессе договорились насчет охраны южной границы США, и это позволит избежать возобновления «шатдауна». Основные фондовые индексы Европы растут на 0,5-1,2% вслед за биржами США и Азии, а также на данных корпоративной отчетности компаний региона.
Рынок акций РФ во вторник подрастает на 0,6-0,9% на фоне улучшения настроений инвесторов на мировых рынках. Рубль прибавляет в цене на фоне дорожающей нефти, евро опустился к отметке 74 рубля, обновляя минимумы конца октября прошлого года.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1716
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лют, 2019 14:09
Курс евро к рублю на торгах во вторник на Libertex опустился к отметке 74 рубля, обновив минимум конца октября прошлого года.
Укрепление рубля происходит на фоне дорожающей нефти, которая поднялась выше 62 долларов за баррель марки Brent.
Российская валюта в ближайшей перспективе имеет шансы на то, чтобы пробить отметку 74 рубля против евро.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1716
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лют, 2019 14:14
Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в вторник 12 февраля к 14.33 мск повышалась на 1,9% до 62,67 доллара за баррель.
Рынок "черного золота" получает поддержку на фоне новостей об усилиях ОПЕК+ по сокращению добычи. В частности, в январе Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки до 10,24 миллиона баррелей.
Кроме того, действующие санкции США против Ирана и Венесуэлы продолжают ограничивать предложение «черного золота» на мировом рынке.
Между тем, британская нефтегазовая компания BP начинает в Египте второй этап разработки газового проекта в дельте Западного Нила (West Nile Delta). Сейчас на месторождениях проекта Giza и Fayoum суммарно добывается около 400 миллионов кубических футов газа в сутки. BP намерена в рамках второго этапа увеличить добычу до 700 миллионов кубических футов. Третий этап запланирован на конец 2019 года, будет запущено месторождение Raven.
После осуществления трех этапов совокупная добыча на месторождениях проекта (Taurus, Libra, Giza, Fayoum и Raven) составит почти 1,4 миллиарда кубических футов в сутки, что равняется примерно 20% всего добываемого в Египте газа. Весь добываемый на месторождениях газ будет потребляться национальной газовой сетью Египта.
Курс пары евро-доллар остается под давлением и закрепляется ниже уровня 1,13 – на минимумах с середины ноября прошлого года. Определенную поддержку доллару на forex оказывают новости о том, что представители демократов и республиканцев в конгрессе США во вторник договорились в общих чертах по вопросу охраны американских границ на юге США. Это может помочь избежать очередной приостановки работы федеральных ведомств («шатдауна») после обсуждения этого вопроса 15 февраля. Ранее Дональд Трамп требовал выделения нескольких миллиардов долларов на строительство стены с Мексикой.
К 14.32 мск курс евро почти не менялся с начала торгов относительно прошлого фиксинга и составлял 1,1275 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1716
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лют, 2019 17:42
На мировых финансовых рынках во вторник 12 февраля отмечались позитивные тенденции в динамике биржевых индексов. Инвесторы отыгрывают ожидания по поводу достижения компромисса в вопросе утверждения бюджета США на текущий год.
Так, представители демократов и республиканцев в американском конгрессе в общих чертах достигли договоренностей по поводу охраны границ на юге США. Это может помочь избежать очередной приостановки работы федеральных ведомств («шатдауна») 15 февраля, когда будет обсуждаться бюджет.
Ранее Дональд Трамп, настаивая на выделении средств для строительства стены с Мексикой, не подписывал бюджет, ограничившись временным документом – до 15 февраля.
Также надежды инвесторов связаны с ожиданиями достижения торгового перемирия между США и Китаем. До 1 марта они должны быть достигнуты или начнут действовать взаимные пошлины. Сейчас ведутся консультации накануне возможной встречи лидеров США и КНР для подписания торгового мира.
Основные американские фондовые индексы на этих ожиданиях в начале торгов повышались на 0,9-1,1%. Западноевропейские биржевые индексы во вторник вечером росли на 0,1-1,1%..
Региональные рынки, кроме надежд на американо-китайское торговое перемирие, обратили внимание на рост чистой прибыли крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp. За первый квартал 2018-2019 финансового года, который завершился 31 декабря, показатель вырос в 1,5 раза до 145 миллионов евро.
Курс евро против доллара корректировался вверх в район отметки 1,13 после нескольких дней падения с уровня примерно 1,15. Однако позитивные ожидания по США и множественные проблемы в экономике и политике Европы поддерживают американскую валюту.
К 18.16 мск евро повышался относительно предыдущего фиксинга на 0,1%, торгуясь около 1,1291 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1716
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лют, 2019 18:29
Обзор: мировые рынки оперлись на политику, евро опять сползает ниже $1,13
На мировых финансовых рынках в среду 13 февраля отмечались позитивные тенденции в динамике биржевых индексов. Инвесторы отыгрывают сообщения о том, что Дональд Трамп намерен подписать бюджет, достигнутый в конгрессе в результате компромисса. Бюджет, якобы, предполагает строительство заграждений на границе длиной 88 километров и выделение на это 1,4 миллиарда долларов. Ранее Трамп требовал 5,7 миллиарда долларов на эти цели.
Кроме того, есть позитив с фронта американо-китайских отношений. Они также связаны с Трампом. Дедлайн на введение новых американских пошлин на китайские товары может быть сдвинут с 1 марта на более позднюю дату, если стороны приблизятся к соглашению, заявил американский лидер.
Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов повышались на 0,4-0,7%. Западноевропейские биржевые индексы в среду вечером росли на 0,5-0,9%..
Региональные рынки, кроме политических надежд, отыгрывали замедление инфляции в Великобритании в январе до 1,8% в годовом выражении с декабрьского уровня в 2,1%. В месячном выражении была зафиксирована дефляция на уровне 0,8% после инфляции в 0,2% месяцем ранее. Аналитики ожидали роста цен, соответственно на 1,9% и снижения на 0,7%.
Курс евро против доллара пытался в течение торгов среды зацепиться за уровень 1,13, однако это трудно ему давалось. Позитивные геополитические новости по США поддерживают курс американской валюты против европейской.
К 18.57 мск евро снижался относительно предыдущего фиксинга на 0,3%, торгуясь около 1,1287 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1716
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лют, 2019 18:31
Цена на нефть (апрельский фьючерс) к 16.30 мск среды 13 февраля повышалась на 0,8% до 62,93 доллара за баррель сорта Brent. Ранее в среду она дорожала до 63,52 доллара.
Рынок «черного золота» пытается закрепиться на уровне 63 доллара за баррель и вышел на максимум за полторы недели.
Поддержка приходит от улучшения конъюнктуры мировых рынков, которая сигнализирует о повышении спроса на рисковые активы, к которым принадлежат и нефтяные фьючерсы.
Кроме того, Международное энергетическое агентство (IEA) оценило, что предложение нефти в январе упало на 1,4 миллиона баррелей в сутки до 99,7 миллиона. Это произошло на фоне сокращения нефтедобычи представителями ОПЕК: Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом.
Наконец, Американский институт нефти (API) зафиксировал неожиданное падение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе - на 998 тысяч баррелей.
Между тем, IEA сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 году на 1,4 миллиона баррелей в сутки до 100,6 миллиона баррелей в сутки. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР на конец декабря прошлого года снизились на 5,6 миллиона баррелей по сравнению с ноябрем до 2,858 миллиарда баррелей, также оценило IEA.
Курс евро-доллар днем остается на круглом уровне 1,13 после вчерашней коррекции вверх. Слабые макроэкономические данные по еврозоне продолжают оказывать давление на евро. Объем промышленного производства в регионе в декабре 2018 года снизился на 0,9% в месячном выражении и на 4,2% - в годовом. Аналитики ожидали снижения, соответственно на 0,4% и на 3,2%.
К 16.28 мск курс евро снижался на 0,15% до 1,1308 доллара.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1716
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лют, 2019 18:31
Мировые финансовые рынки идут наверх на фоне политических новостей из США и надежд на скорое разрешение американо-китайского торгового конфликта.
Накануне американские фондовые индексы обновили свои максимумы с начала года на фоне сообщения о том, что в конгрессе США были достигнуты предварительные бюджетные договоренности. Инвесторы также ждут позитивных итогов торговых переговоров между США и Китаем.
Азиатские рынки в среду выросли в пределах 2% на фоне заявлений о том, что введение повышенных импортных пошлин на товары из Китая может быть отложено после 1 марта. Биржи Европы также последовали за крупнейшими мировыми рынками, основные фондовые индексы региона прибавляют в среднем 0,2-0,4%. Неплохой эффект на рынка оказала статистика по инфляции и объему промпроизводства в Великобритании в январе.
Российский рынок акций между тем продолжает снижаться более чем на 1,5% на фоне опасений по поводу возможного введения новых санкций против России после инцидента в Керченском проливе. При этом курс рубля при этом укрепляется в среднем на 20 копеек как к доллару, так и к евро на фоне роста цен на нефть.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1716
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лют, 2019 18:33
Криптовалюты смогли подрасти на фоне интереса к ним со стороны пенсионных фондов из США
Основные криптовалюты смогли немного подрасти в цене на фоне сообщения о том, что два крупных пенсионных фонда из США инвестировали в криптовалюту, купив цифровых активов на 40 млн долларов. Вместе с тем, объемы торгов на крипторынке невысоки, в последние дни они упали до уровня 2017 года.
Курс биткоина на 11.00 за сутки укрепился на 0,44% - до 3589,15 доллара при капитализации 64 млрд долларов. Ethereum к этому времени увеличился в цене на 2,61% - до 122,4 доллара с капитализацией 13 млрд долларов. Рост этой криптовалюты наблюдается, несмотря на то, что в коде обновления Constantinople обнаружили новую уязвимость за две недели до предполагаемого хардфорка.
XRP за сутки укрепился на 2,28% - до 0,307 доллара, его капитализация достигла отметки 12,7 млрд долларов. Litecoin к этому времени подорожал на 0,92% - до 43,3 доллара с капитализацией 2,6 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла уровня 121,9 млрд долларов.
Несмотря на временный позитив, финансовые скауты полагают, что крипторынок вскоре вновь вернется к снижению. Биткоин может подешеветь до 3450-3500 долларов, Ethereum – до 120-121 доллара, XRP – до 0,29 доллара, а Litecoin – до 42,5-43 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1716
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лют, 2019 18:33
Курс украинской гривны на 9.15 мск подрос на 0,14% - до 0,0369 доллара на гривну. Это происходит на фоне заявления министерства финансов Украины о том, что страна может получить уже в конце марта — апреле второй транш помощи Евросоюза в размере 500 млн евро.
На фоне этого сообщения гривна может ещё немного укрепиться, стремясь к отметке 0,037 доллара за гривну.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1716
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 08:11
Гривна может подрасти на фоне сообщения о росте ВВП страны в 2018 году
Курс украинской гривны по отношению к доллару на 8.55 подрос на 0,11% - до 0,03686 доллара за гривну. Некоторое укрепление украинской валюты происходит на фоне сообщений о том, что рост экономики Украины в 2018 году составил 3,2%.
При этом рейтинговое агентство Moody's отметило, что прибыльность банков страны поддержит рост кредитования в Украине в течение следующих 12-18 месяцев.
Вероятно, на фоне этих позитивных сообщений гривна может еще немного укрепиться и пойти к отметке 0,037 доллара за гривну.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1716
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|4137
|450475
|
|
|318
|102442
|
Пон 11 лют, 2019 18:37
zews
|
|338
|75596
|
|