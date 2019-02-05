Додано: Вів 12 лют, 2019 14:14

Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в вторник 12 февраля к 14.33 мск повышалась на 1,9% до 62,67 доллара за баррель.

Рынок "черного золота" получает поддержку на фоне новостей об усилиях ОПЕК+ по сокращению добычи. В частности, в январе Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки до 10,24 миллиона баррелей.

Кроме того, действующие санкции США против Ирана и Венесуэлы продолжают ограничивать предложение «черного золота» на мировом рынке.

Между тем, британская нефтегазовая компания BP начинает в Египте второй этап разработки газового проекта в дельте Западного Нила (West Nile Delta). Сейчас на месторождениях проекта Giza и Fayoum суммарно добывается около 400 миллионов кубических футов газа в сутки. BP намерена в рамках второго этапа увеличить добычу до 700 миллионов кубических футов. Третий этап запланирован на конец 2019 года, будет запущено месторождение Raven.

После осуществления трех этапов совокупная добыча на месторождениях проекта (Taurus, Libra, Giza, Fayoum и Raven) составит почти 1,4 миллиарда кубических футов в сутки, что равняется примерно 20% всего добываемого в Египте газа. Весь добываемый на месторождениях газ будет потребляться национальной газовой сетью Египта.

Курс пары евро-доллар остается под давлением и закрепляется ниже уровня 1,13 – на минимумах с середины ноября прошлого года. Определенную поддержку доллару на forex оказывают новости о том, что представители демократов и республиканцев в конгрессе США во вторник договорились в общих чертах по вопросу охраны американских границ на юге США. Это может помочь избежать очередной приостановки работы федеральных ведомств («шатдауна») после обсуждения этого вопроса 15 февраля. Ранее Дональд Трамп требовал выделения нескольких миллиардов долларов на строительство стены с Мексикой.

К 14.32 мск курс евро почти не менялся с начала торгов относительно прошлого фиксинга и составлял 1,1275 доллара.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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